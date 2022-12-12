Премьер Саксонии похвастался способностью вымыться за две минуты

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Хазелофф сообщил о способности вымыться за две минуты ради экономии

Глава правительства немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил, что ради экономии принимает душ за две минуты.

Хазелофф рассказал, что дома у него горячая вода «включается только утром для принятия душа», на которое уходит не более двух минут, «включая перерыв на намыливание», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Также Хазелофф заявил, что в доме отапливаются лишь гостиная и столовая, температура там поднимается до 20,5 градуса, остальная часть дома остается холодной. Хазелофф сказал, что его супруга приобрела теплую домашнюю обувь и носит шерстяные свитера. Как заявил Хазелофф, «более низкая температура, по-видимому, идет на пользу, этой зимой» они «еще не болели».

Напомним, немецкие власти уже не первый месяц пытаются убедить население во вреде тепла в доме. Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман, который предлагал жителям Германии вместо душа обтираться тряпкой, заявлял, что «слишком высокая температура» в помещении вредит здоровью, повышает риск простудных заболеваний и «требует лишних затрат энергии и денег».