DN: США используют средства из пакета помощи Украине для снижения зависимости от Китая и России

Defense News: США используют средства из пакета помощи Украине для снижения зависимости от Китая и России

Минобороны США использует часть средств из пакета финансовой помощи Киеву в качестве грантов различным предприятиям американского оборонно-промышленного комплекса для снижения зависимости от России и Китая, сообщает издание Defense News.

Согласно данным издания, около 2% от общей суммы в 40 млрд долларов, выделенной Конгрессом на помощь Украине, направляется на увеличение оборонных мощностей США, в частности, на добычу полезных ископаемых и производство боеприпасов, передает ТАСС.

Отмечается, что сумма грантов составляет примерно 600 млн долларов с расчетом на то, что Пентагон, таким образом, решил обеспечить цепочки поставок и сократить зависимость индустриальной базы от России и Китая.

В частности, программа грантов была запущена в апреле, когда компания Aerojet Rocketdyne получила 215,6 млн долларов на модернизацию предприятий в Арканзасе, Алабаме и Вирджинии.

По словам высокопоставленного сотрудника Пентагона, отвечающего за распределение инвестиций в оборонное производство, Энтони Ди Стасио, в июне 45,5 млн долларов было направлено на поддержку производства алюминия, необходимого для изготовления самолетов и наземной техники, в штате Айова, в то время как 75% мирового алюминиевого рынка контролируется Россией.

«Еще 15 млн долларов выделили на наращивание в штате Айдахо производства кобальта – критически важного металла для оборонной промышленности. Значительные объемы кобальта обрабатывались либо в Китае, либо на Украине и в других местах, где сейчас производство невозможно», – отметил он.

Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине, сумма составила около 500 млн долларов.