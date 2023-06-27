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Пентагон выделил Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов
В Пентагоне заявили о выделении Киеву нового пакета помощи на сумму около 500 млн долларов
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США выделили новый пакет военной помощи Украине, сумма составила около 500 млн долларов, сообщили в Пентагоне.
Транш будет содержать «ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины», передает РИА «Новости».
Киев получит бронетехнику, противотанковые вооружения и боеприпасы. Пакет будет включать дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и зенитные ракеты Stinger.
Помимо этого, в Вашингтоне заявили о планах поставить Киеву дополнительно 30 БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin и другое оружие.
ВСУ применили химическое оружие против российских сил
ВСУ ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами
Украинские военные атаковали позиции российских военнослужащих в районе Соледара в ДНР, применив запрещенные химические боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при детонации этих боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, передает ТАСС.
Марочко со ссылкой на собственные источники на передовой отметил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают примененный ВСУ тип отравляющего вещества.
С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. Так, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, тогда пострадал один военнослужащий.
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Орбан: Украина больше не является суверенным государством
Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.
Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.
Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.
«Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.
Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.
Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.
Российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh
Российские военные показали захваченные американский бронеавтомобиль Oshkosh
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Российские военные захватили американский бронеавтомобиль Oshkosh, после того как разбили колонну украинских сил в районе поселка Новодонецкое.
В первые дни наступления ВСУ в районе Новодонецкого штурмовому отряду «Шторм» и танковой роте морской пехоты Тихоокеанского флота России удалось захватить брошенную ВСУ военную технику, среди которой оказалась американская бронемашина MRAP Oshkosh.
«Мы уничтожили более 50 единиц техники ВСУ за три часа после получения задачи», – рассказал Герой России Руслан Курбанов о наступлении ВСУ Telegram-каналу «Военная хроника».
Бронеавтомобиль Oshkosh шел во главе колонны и подорвался на мине, что нарушило строй украинской техники. В результате противник оказался в ловушке и обратился в бегство. Oshkosh достался морпехам практически в идеальном состоянии и сейчас изучается специалистами.
По словам Курбанова, «современный Oshkosh уступает даже советской технике, так как наличие огромного количества компьютеров и электрооборудования в бою может только помешать».
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной, сорвав ротацию противника
Российские силы уничтожили колонну с личным составом и техникой вооруженных сил Украины в районе города Кременная в ЛНР, сорвав ротацию противника, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Колонна ВСУ с личным составом и техникой, предназначенной для замены на позициях в районе Белогоровки, была уничтожена у населенного пункта Верхнекаменское на юго-западе Кременной, сообщил Марочко ТАСС.
В этой связи, по словам военного эксперта, подразделения ВСУ под Белогоровкой получили приказ задержаться на позициях на неопределенное время.
Ранее Марочко сообщил о резком увеличении действий украинских диверсионно-разведывательных групп на Сватовско-Кременском участке фронта в зоне спецоперации.
Россия заявила о попытках США вербовать ее дипломатов при ООН
Зампостпреда Заболоцкая сообщила о попытках спецслужб США вербовать российских дипломатов при ООН
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Спецслужбы США «подходят на улице и в аэропорту к сотрудникам» постпредства России при ООН и пытаются вербовать российских дипломатов, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.
Заболоцкая считает эти «вербовочные подходы» «психологическим давлением» и попыткой снизить эффективность российского взаимодействия с ООН. Также, по ее словам, используется контекстная реклама в интернете с призывами сотрудничать с ФБР, у постпредства и по маршрутам следования дипломатов расклеивают соответствующие листовки.
Как подчеркнула Заболоцкая, США нарушают Соглашение о Центральных учреждениях ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, чтобы создать «максимально неблагоприятные условия для постпредства», передает РИА «Новости».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Однако, как подчеркивал Небензя, в самом Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, а в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран – членов организации.
Украинского актера покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского актера Грекова избили и покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского 23-летнего актера Александра Грекова избили и покусали в Дублине после спектакля киевского театра из-за пачки сигарет, сообщила представитель театра Анастасия Павленко.
Инцидент произошел после того, как Греков, сотрудник театра имени Леси Украинки, вышел покурить после спектакля по ирландской пьесе Брайна Фрила «Нужен перевод», которая была показана в Театре Аббатства в Дублине 24 июня, сообщает местная газета Irish Mirror.
По словам Павленко, группа людей вырвала у Грекова сигарету изо рта и забрала пачку сигарет. После попытки актера отобрать сигареты на него набросились и избили бутылкой.
«Они разбили бутылку о его голову… Еще девушка покусала его. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины», – сообщила Павленко.
Греков госпитализирован, на его лицо наложили швы, передает РИА «Новости».
Ирландский театр осудил нападение, назвав произошедшее «ничем не спровоцированным актом бессмысленного насилия».
США заявили о желании увидеть роспуск ЧВК «Вагнер»
Глава пресс-службы Госдепа Миллер заявил, что США хотели бы роспуска ЧВК «Вагнер»
Вашингтон хотел бы увидеть, что ЧВК «Вагнер» перестала существовать, сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Как заявил Миллер, США хотят, чтобы ЧВК «Вагнер» «распустилась», передает ТАСС.
Кроме того, Миллер заявил, что США намерены добиваться выдачи Евгения Пригожина, если тот будет находиться в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции. Миллер отметил, что такого соглашения с Россией или Белоруссией у США нет, передает РИА «Новости».
Напомним, Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы. События с участием его ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России признаны попыткой вооруженного мятежа. При этом глава Российского государства Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся пройти в Белгородскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в сторону двух поселков в Белгородской области, чеченские подразделения пресекли это, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Инцидент произошел 26 июня, бойцы чеченских подразделений собрали разведданные, благодаря чему удалось обстрелять артиллерией вражескую группу в зоне ответственности, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что бойцы действовали на опережение, предотвратив попытку ДРГ прорваться к позициям, и уничтожили противника.
На Западе назвали три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ
Politico: Украинскому контрнаступлению препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода
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Продвижению вооруженных сил Украины мешают удары российской авиации, минные поля и плохая погода, пишет газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.
По данным издания Politico, Киев хотел бы, чтобы украинские силы продвигались быстрее, но этому препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода. При этом эксперты отмечают, что несмотря на обучение и западное вооружение, украинские военные все равно не могут сражаться, как силы Североатлантического альянса.
Издание также отмечает, что Вашингтон призывает Украину воспользоваться «окном возможностей» после мятежа ЧВК «Вагнер» и прорвать оборонительные позиции российских сил, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления.
ООН заявила о пытках украинскими силовиками десятков задержанных
ООН обвинила украинских правоохранителей в пытках десятков задержанных гражданских
Более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Среди опрошенных задержанных ... 43 человека (34 мужчины и девять женщин) предоставили информацию о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, военнослужащих и надзирателей», – говорится в докладе.
Там же отмечается, что в основном издевательства происходят в неофициальных местах содержания под стражей, и гораздо реже – в официальных следственных изоляторах, передает РИА «Новости».
В отчете Управления Верховного комиссара ООН подчеркивается, что число нарушений со стороны ВСУ и других силовиков значительно выросло с 24 февраля 2022 года. Так, УВКПЧ зафиксировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик), «некоторые из которых также представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или вооруженными силами Украины».
Ранее в УВКПЧ сообщили, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории, заключены в тюрьму на Украине за «сотрудничество с врагом».
ВСУ попытались атаковать на трех направлениях
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Украинские военные в последние сутки попытались атаковать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Поражение нанесено 63-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР). У Червоной Дибровы пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
На этом направлении уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две САУ «Гвоздика».
Южная группировка войск на Донецком направлении отразила семь атак со стороны ВСУ. Уничтожено до 325 военных, танк, три БМП и пять автомобилей. У Авдеевки (ДНР) уничтожен склад с боеприпасами украинской 110-й механизированной бригады.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки со стороны украинских военных. На Ореховском тактическом направлении отброшен мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.
У поселка Работино в Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 115 человек, пять боевых бронированных машин, включая американскую Bradley, три пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила противника у поселков Красное Первое, Синьковка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Возле поселка Огурцово (Харьковская область) ликвидирован склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла более 30 бойцов, две бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении уничтожено до 30 военных, три автомобиля и САУ «Акация».
Возле поселка Авдеевка (ДНР) уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. У населенного пункта Выемка (ДНР) поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены шесть беспилотников.
С начала СВО уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотника, 426 ЗРК, 10 371 танк и другие боевые бронированные машины, 1131 машину РСЗО, 5246 орудий полевой артиллерии и минометов.
Запад предостерег Киев от использования мятежа для ударов по России
CNN: Запад отговорил Украину использовать мятеж для ударов внутри России
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Западные союзники предостерегали Украину от использования попытки мятежа ЧВК «Вагнер» для нанесения ударов по России, сообщает канал CNN со ссылкой на западного чиновника.
Так, страны Запада опасались, что Москва начнет рассматривать Украину и Запад в качестве сторонников Пригожина. В связи с этим Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов было направлено послание с просьбой «не раскачивать лодку», передает РИА «Новости».
«Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник CNN. По его словам, Киеву разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России.
Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 23 июня, направил сотрудникам Госдепартамента США по всему миру срочную телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Американист оценил желание США дистанцироваться от мятежа в России
Американист Дудаков: США дистанцируются от мятежа в России, потому что он провалился
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Белый дом во внешней политике преследует лишь собственную выгоду. Относительное затишье в Вашингтоне объясняется лишь тем, что России удалось полностью подавить вооруженный мятеж. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепартаменте обратились к сотрудникам за рубежом с просьбой не комментировать события 24 июня в России.
«На мой взгляд, говорить о том, что мятеж показал сохранение определенного уровня взаимопонимания между США и РФ, нельзя. В день продвижения колонн военной техники к Москве многие американские издания писали о том, что текущий период – самое подходящее время для решительных действий ВСУ на фронте», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«Тогда, 24 июня, многое было непонятно. Западные эксперты гадали, чем могут закончиться происходящие в России события. Штаты – государство прагматичное. Если бы мятеж в России пошел по другому сценарию, то в Вашингтоне непременно бы звучали совершенно иные призывы и заявления», – отмечает собеседник.
«Постепенно, когда руководству России удалось стабилизировать ситуацию, политики и журналисты США изменили риторику. Пришлось отстраниться от мятежа, чтобы потом в Москве никто ничего плохого не подумал. Любопытно, что Вашингтон даже вынудил Украину отказаться от использования этой темы в ее интересах», – подчеркивает эксперт.
«В связи с этим текущее желание Штатов отстраниться от темы мятежа продиктовано исключительно нуждами Белого дома. Ни о какой «благодарности» за то, что Россия не вмешивалась в события со штурмом Капитолия, не может быть и речи. Внешняя политика США не рассматривает необходимость возвращения морального долга. У нее одна цель – достижение преимущества на международной арене», – резюмирует Дудаков.
Ранее стало известно, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен направил сотрудникам ведомства по всему миру телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России. Об этом сообщает издание Axios.
Согласно данным информационного портала, в случае если дипломатам поступали вопросы по ситуации в РФ, им предлагалось отвечать, что в Вашингтоне пристально следят за развитием событий. По словам одного из источников, телеграмма была отправлена в том числе для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатления о причастности США к военному мятежу в РФ.
При этом западные партнеры также предостерегли офис Зеленского от использования действий ЧВК «Вагнер» для нанесения удара по России. Об этом сообщает издание CNN. «Это внутреннее дело РФ... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник.
По словам анонимного американского чиновника, ВСУ разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России. Интересно, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил контакты с Кремлем в течение выходных как «хорошие и прямые». Об этом сообщают РИА «Новости».
Представитель США отметил, что он оказался доволен диалогом, сложившимся с Москвой в рамках произошедших событий. Кроме того, он выразил надежду, что в дальнейшем оба государства смогут продолжить общение в том же духе.
Накануне глава МИД Сергей Лавров рассказал о работе посла США в России Линн Трейси в период попытки военного мятежа. Он отметил, что дипломат пыталась передавать сигналы, что Вашингтон «тут ни при чем». Подчеркивалось, что Белый дом очень надеялся на сохранность ядерного оружия и выражал надежды на безопасность американских представителей.
Кроме того, добавил министр, Трейси в беседе заявила, что это внутреннее дело России. Он отметил, что многие его коллеги высказали солидарность с РФ, но некоторые просили не говорить о звонках публично.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Маска встревожила возможность «американизации» конфликта на Украине
Маск выразил тревогу в связи с предположением предпринимателя Сакса об «американизации» конфликта на Украине
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Миллиардер Илон Маск счел «тревожным» предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США захотят добиться «американизации» конфликта на Украине.
Сакс указал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что после проекта резолюции, внесенного сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Конгресс, в Киеве заявили о якобы имеющихся у России планах «взорвать Запорожскую АЭС», передает РИА «Новости».
Как отметил Сакс, если ЗАЭС уничтожат, то с уверенностью установить виновного не удастся, но СМИ «рефлекторно обвинят Россию». Вместе с резолюцией все это создаст возможность еще больше втянуть США в конфликт со стороны тех, кто добивается его «американизации», заявил Сакс.
«Тревожно», – ответил на это Маск.
Напомним, Грэм и Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.