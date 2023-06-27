Пентагон выделил Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов

Американист оценил желание США дистанцироваться от мятежа в России

Американист Дудаков: США дистанцируются от мятежа в России, потому что он провалился

Белый дом во внешней политике преследует лишь собственную выгоду. Относительное затишье в Вашингтоне объясняется лишь тем, что России удалось полностью подавить вооруженный мятеж. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепартаменте обратились к сотрудникам за рубежом с просьбой не комментировать события 24 июня в России.

«На мой взгляд, говорить о том, что мятеж показал сохранение определенного уровня взаимопонимания между США и РФ, нельзя. В день продвижения колонн военной техники к Москве многие американские издания писали о том, что текущий период – самое подходящее время для решительных действий ВСУ на фронте», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.

«Тогда, 24 июня, многое было непонятно. Западные эксперты гадали, чем могут закончиться происходящие в России события. Штаты – государство прагматичное. Если бы мятеж в России пошел по другому сценарию, то в Вашингтоне непременно бы звучали совершенно иные призывы и заявления», – отмечает собеседник.

«Постепенно, когда руководству России удалось стабилизировать ситуацию, политики и журналисты США изменили риторику. Пришлось отстраниться от мятежа, чтобы потом в Москве никто ничего плохого не подумал. Любопытно, что Вашингтон даже вынудил Украину отказаться от использования этой темы в ее интересах», – подчеркивает эксперт.

«В связи с этим текущее желание Штатов отстраниться от темы мятежа продиктовано исключительно нуждами Белого дома. Ни о какой «благодарности» за то, что Россия не вмешивалась в события со штурмом Капитолия, не может быть и речи. Внешняя политика США не рассматривает необходимость возвращения морального долга. У нее одна цель – достижение преимущества на международной арене», – резюмирует Дудаков.

Ранее стало известно, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен направил сотрудникам ведомства по всему миру телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России. Об этом сообщает издание Axios.

Согласно данным информационного портала, в случае если дипломатам поступали вопросы по ситуации в РФ, им предлагалось отвечать, что в Вашингтоне пристально следят за развитием событий. По словам одного из источников, телеграмма была отправлена в том числе для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатления о причастности США к военному мятежу в РФ.

При этом западные партнеры также предостерегли офис Зеленского от использования действий ЧВК «Вагнер» для нанесения удара по России. Об этом сообщает издание CNN. «Это внутреннее дело РФ... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник.

По словам анонимного американского чиновника, ВСУ разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России. Интересно, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил контакты с Кремлем в течение выходных как «хорошие и прямые». Об этом сообщают РИА «Новости».

Представитель США отметил, что он оказался доволен диалогом, сложившимся с Москвой в рамках произошедших событий. Кроме того, он выразил надежду, что в дальнейшем оба государства смогут продолжить общение в том же духе.

Накануне глава МИД Сергей Лавров рассказал о работе посла США в России Линн Трейси в период попытки военного мятежа. Он отметил, что дипломат пыталась передавать сигналы, что Вашингтон «тут ни при чем». Подчеркивалось, что Белый дом очень надеялся на сохранность ядерного оружия и выражал надежды на безопасность американских представителей.

Кроме того, добавил министр, Трейси в беседе заявила, что это внутреннее дело России. Он отметил, что многие его коллеги высказали солидарность с РФ, но некоторые просили не говорить о звонках публично.

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.