Названо число допущенных к контрольному тестированию конкурса «Лидеры России» участников

К контрольному тестированию пятого сезона конкурса «Лидеры России» допустили 3082 участника

По результатам дистанционного этапа к контрольному тестированию пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – допущено 3082 конкурсанта, об этом на заседании Наблюдательного совета конкурса объявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Всего на участие в пятом сезоне поступило около 160 тыс. заявок из 89 стран мира.

Заседание Наблюдательного совета стало вторым в пятом сезоне «Лидеров России». Оно было посвящено подведению итогов дистанционного этапа, а также обсуждению планов на следующие конкурсные состязания.

«Несмотря на то, что регистрационная кампания пятого сезона была довольно короткой, всего полтора месяца, мы получили около 160 тыс. заявок со всех субъектов России, включая новые регионы, а также из 89 стран мира. Понимая, что даже заочные этапы конкурса – это не простая задача, люди готовятся к ним заранее: приобретают географические атласы, учебники истории, русского языка, изучают литературное наследие. Очень порадовали признания иностранных участников, которые рассказывали, что для прохождения теста по русскому языку вручную приклеивали на иностранную клавиатуру своих устройств русский алфавит», – рассказал Кириенко.

Он также добавил, что «большое количество участников работали над дистанционным этапом из зоны специальной военной операции. Выполняя свой гражданский долг и защищая Родину, они все же нашли время поучаствовать в «Лидерах России». Так, один конкурсант из Луганска совершил целых семь попыток пройти тест, но постоянно прерывалась связь. Он даже выезжал для этого в соседние города и добился поставленной задачи».

Дистанционный этап конкурса длился с 18 мая по 4 июня. Конкурсанты прошли тесты на знание организации и планирования деятельности, русского языка и управленческого потенциала. Те, кто набрал наибольшее количество баллов и оказался выше других в региональных рейтингах, теперь пройдут контрольное тестирование и подтвердят свои знания в режиме прокторинга.

Кириенко также рассказал, насколько востребованным оказался новый дополнительный этап конкурса «Управленческие решения», позволяющий аккумулировать реальный профессиональный практический опыт участников.

«Конкурсанты описывали свой опыт с точки зрения конкретных результатов своей работы. Более 16 тысяч управленческих решений поступили из таких сфер, как наука и образование, здравоохранение, строительство и ЖКХ, сельское хозяйство, информационные технологии, коммуникации и маркетинг, а также из бизнеса, государственного управления, промышленности. Надеемся, что многие из них окажутся интересными и заинтересуют наших партнеров», – отметил он.

Пятый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал в апреле 2023 года. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. За все сезоны на участие в нем подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.