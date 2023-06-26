Эксперт: Врио губернатора Анохин начал эффективно решать проблемы Смоленской области

Политолог Гагарин назвал главные результаты работы врио губернатора Смоленской области Анохина

Василий Анохин за время своего руководства Смоленской областью привлек федеральные средства для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, системы здравоохранения и ряда других проектов, включая ремонт транспортной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее Анохин подал документы для участия в выборах главы региона.

«Анохин в ходе своей избирательной кампании столкнется с определенными вызовами, так как в регионе существует круг проблем, которые необходимо решить. Однако ему уже удалось достичь значительных результатов», – сказал директор Института системных и политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

«В частности, Анохин привлек федеральные средства для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, системы здравоохранения и ряда других проектов, включая ремонт транспортной инфраструктуры. С точки зрения местных жителей, решение этих задач является лакмусовой бумажкой для определения эффективности губернатора», – отмечает эксперт.

«Кроме того, в регионе принят комплекс мер социальной поддержки для семей участников СВО. Для жителей региона, по данным соцопросов, это одна из самых востребованных тем. К тому же за этим вопросом внимательно следит президент, что важно учитывать всем главам регионов», – акцентировал он.

«Еще один большой вызов – увеличение числа рабочих мест и повышение зарплат. Это дискуссионный вопрос для всех партий. Поэтому сегодня необходимо привлекать инвестиции, строить новые производства, решать проблемы среднего и малого бизнеса», – отмечает Гагарин.

Что касается создания новых рабочих мест и сохранения кадров, то здесь в качестве примера можно привести партнерство СмолГУ и Московского авиационного института. «Благодаря их сотрудничеству ведется подготовка специалистов для Смоленского авиазавода: студенты получат повышенную стипендию и компенсацию затрат на проживание, а затем смогут работать на предприятии. Данные меры помогут сохранить ценные кадры в регионе», – акцентировал эксперт.

«В целом на выборах ожидается активная конкурентная борьба, в рамках которой мы увидим различные предложения и способы решения тех или иных проблем. Я думаю, в процессе политической полемики и конкуренции жители смогут по достоинству оценить программы, которые предлагают претенденты», – резюмировал Гагарин.

Ранее врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия» кандидатом на выборы главы региона, подал документы в избирательную комиссию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба облизбиркома.

Помимо Анохина, в избирком региона для участия в выборах губернатора подали документы Михаил Ковалев (ЛДПР) и Роман Шклавец («Коммунисты России»), а также кандидат от регионального отделения партии КПРФ Андрей Максимов.



Напомним, 17 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ.