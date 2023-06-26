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Европа собралась за три года создать прототип защиты от гиперзвукового оружия
Директор производящей ракетные системы MBDA Беранже сообщил о планах создать прототип защиты от гиперзвукового оружия
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Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями Германии, Италии, Нидерландов и Франции о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия, сообщил исполнительный директор компании Эрик Беранже.
Планируется, что прототип создадут в течение трех лет. Как заявил Беранже, это будет способствовать «укреплению индустрии суверенных ракетных систем в Европе». Кроме того, проект должен усилить конкурентоспособность европейской промышленности, отметил он.
Беранже указал, что «технологии в области гиперзвука развиваются». Его компания стремится «оставаться в авангарде инноваций». MBDA намерена «вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Напомним, в ходе специальной военной операции на Украине Россия применяет гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение ВМФ России в 2023 году. Президент России Владимир Путин сообщил о перевооружении РВСН на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
В США отреагировали на ситуацию с заявлениями Пригожина
CNN: Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина
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Американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ставшего фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Неназванные представители администрации США заявили CNN, что последние заявления Пригожина – «это больше, чем его обычная риторика».
«Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами о ходе развития событий», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжи.
Также CNN сообщает, что о ситуации с заявлениями Пригожина проинформирован президент США Джо Байден.
Напомним, Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Первый канал назвал постановкой видео о якобы обстреле ЧВК «Вагнер»
Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео о якобы обстреле «вагнеровцев»
Видео якобы произошедшего удара по позициям ЧВК «Вагнер» является постановочным, заявила ведущая Первого канала в эфире специального выпуска новостей.
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева подчеркнула, что опубликованная в Сети видеозапись является очевидной постановкой. Она сослалась в том числе на расследования автора Telegram-канала «Рыбарь», передает ТАСС.
Отсутствие других видеосвидетельств, подчеркнула телеведущая, является еще одним подтверждением того, что запись – постановка.
Ранее Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК не выполнять его преступные приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Военкор: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Военкор Котенок: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Вбросы, авторы которых пытаются выдать события за столкновение ЧВК «Вагнер» с Минобороны, напоминают большую провокацию, очень выгодную врагу в момент, когда он пытается продавить российскую оборону на некоторых направлениях, заявил военкор Юрий Котенок.
Котенок написал в своем Telegram-канале, что подобные сообщения, которыми нагнется истерия, появляются в интересах коллективного противника России. Он выразил надежду на то, что анархии и беспредела не допустят, что здравый смысл восторжествует.
Военкор обратил внимание на то, что уже появляются опросы о том, «вы за кого – за Минобороны, за Пригожина, за Контору?». Авторы этих опросов, подчеркнул Котенок, пытаются расколоть российское общество. Сам он ответил на этот вопрос: «Я – за Родину». Военкор подчеркнул, что считает союзником любую силу, структуру или человека, который делает все для победы нашей Родины в конфликте с Западом.
Котенок призвал не поддаваться на информационные провокации, сохранять спокойствие и не забывать, что против нашей страны сосредоточены усилия огромного количества людей и стран. «Царство, разделившееся само в себе, не устоит», – отметил он, назвав данный тезис главным.
Военкор напомнил, что век назад Россия «была подточена» усилиями западных «партнеров», что привело к разложению общества. В результате, продолжил он, мы потеряли все и до сих пор не можем отойти от последствий. Войны, конфликты, нестроения, демографические ямы и падения Котенок назвал последствиями того кризиса.
«Главное – не допустить развала и поражения, развала того, что есть. Необходимо сохранить это пространство, наше единение ради детей и нашего будущего. Если этого не произойдет, мы превратимся в муравьев, которых будет давить огромный пресс-каток содома, который на нас наступает», – подчеркнул он.
Военкор признал, что остается много вопросов, причем у всех, и не все идет так, как хотелось бы, однако «разбираться с этим нужно потом», действуя спокойно и последовательно. «Но не тогда, когда по ту сторону фронта на всех нас глядят налитые кровью глаза коллективного демона, желающего уничтожить каждого русского, вне зависимости от отношения к СВО и участия в ней. Этот демон только и ждет момента, когда мы повернем оружие друг против друга. И тогда все – крах. Окончательный и необратимый», – подчеркнул Котенок.
Всем, кто пытается разогнать тему якобы имеющих место боев между «Вагнером» и Минобороны, военкор посоветовал прикусить языки и заткнуться, а россиян он призвал не поддаваться на провокации, которых, как предупредил Котенок, будет много. «Чем острее будет ситуация на фронте, тем больше будет возрастать количество подобных вбросов и искушений», – заключил он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена призвали прекратить противоправные действия.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
НАК: После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, призвав бизнесмена прекратить противоправные действия.
В заявлении НАК, текст которого приводит ТАСС, говорится, что в связи с заявлениями Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины
American Greatness: Неуемные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
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Постоянный рост запросов со стороны киевского режима в военной сфере нанес удар по обороноспособности и мировому влиянию США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness пишет, что американские запасы оружия тают. «Неуемные» потребности Киева, по его мнению, Вашингтон вскоре не будет способен удовлетворять. США не смогут оказывать военную поддержку Тайваню и тем более вмешаться в какой-нибудь новый ближневосточный конфликт, отмечает автор статьи.
По его мнению, непрекращающиеся попытки властей Украины лоббировать рост поставок оружия для нужд ВСУ является незаконным, передает РИА «Новости».
Хэнсон пишет, что Украина на протяжении восьми лет «коварным образом манипулировала» американской внутренней политикой. Такое никому в истории еще не удавалось, отмечает он.
Автор статьи призвал «разрубить этот запутанный украинский узел», если «вмешательства» со стороны Киева не прекратятся.
В Кремле ранее подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом, отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Увеличены поставки в войска истребителей пятого поколения Су-57
ОАК: Объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году увеличатся
Объемы поставок в Воздушно-космические силы (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены в 2023 году, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Он заявил, что в производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий, передает ТАСС.
Как отметил Слюсарь, предприятия ОАК получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, введены новые производства и объекты, что позволяет увеличить объемы производства.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли все заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.
Ранее Ростех нарастил выпуск инновационных материалов для увеличения числа самолетов Су-57.
Меры безопасности усилены в Москве
ТАСС: Меры безопасности усилены в Москве
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Под усиленную охрану взяты важнейшие объекты Москвы, в том числе органы госвласти и объекты транспортной инфраструктуры, в столице усилены меры безопасности, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.
По данным отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены «в связи с проведением мероприятий» закроют для посетителей 24 июня, передает РИА «Новости».
Между тем обстановка у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной. Сотрудников Росгвардии или иных спецслужб рядом не наблюдается.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Генпрокуратура назвала дело против Пригожина законным и обоснованным, подчеркнув, что его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Россия отказалась уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»
МИД: Россия не обязана уведомлять США об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон»
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Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат пояснил, что согласно серии двусторонних соглашений, заключенных в прошлом веке, предполагается уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Также следует предупреждать о масштабных стратегических учениях, масштабных учений стратегических сил. Рябков заявил, что испытания «Посейдона» не попадают под эти соглашения, передает ТАСС.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости
Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области не выходить из дома без необходимости
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Правоохранительные органы предпринимают все меры для обеспечения безопасности жителей Ростовской области, заявил губернатор Василий Голубев.
Глава региона в своем Telegram-канале написал, что ситуация в настоящее время требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.
Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.
Чуть позднее Голубев попросил жителей воздержаться от поездок в центр города.
Кроме того, губернатор сообщил, что поручил ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения предпринять меры с целью сохранения нормальной работы всех городских систем.
Кроме того, главное управление МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале предупредило жителей о ложной информации, которая распространяется от имени ведомства. В фейковом сообщении, которое разоблачило ведомство, утверждается, что в регионе якобы вводится комендантский час. Данное сообщение, как подчеркнули в ведомстве, не соответствует действительности.
По информации ТАСС, автомобильное движение по трассе М-4 «Дон» в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону перекрыто. Транспортный поток, как сообщается, направляют обратно в город. На выезде из города усилены посты полиции.
Напомним, Минобороны ранее опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». ФСБ возбудила дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.
Меры безопасности усилены в Московской области
Губернатор Воробьев заявил об усилении мер безопасности в Московской области
Меры безопасности усилены в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев, отметив, что ситуация находится на контроле правоохранителей и ФСБ.
В Подмосковье, как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, проводятся антитеррористические мероприятия.
Воробьев предупредил, что на южном направлении могут проводиться дополнительные проверки на дорогах. Он призвал воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона.
«Прошу сохранять спокойствие», – добавил глава региона.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий. В городе усилены меры безопасности.
Кроме того, жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости и не выезжать в центр Ростова-на-Дону.
Российские войска отразили украинские атаки на двух направлениях
Минобороны: Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях
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Российские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях отразили атаки украинских националистов, уничтожив танки, броневики и живую силу, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Чехов уточнил, что атаки ВСУ отражена в районе Макаровки и населенного пункта Ровнополь, противник с потерями отступил, передает РИА «Новости».
Российские артиллеристы на Южнодонецком направлении, в районе Новодонецкого, уничтожили боевые бронированные машины, пикап и живую силу ВСУ. Кроме того, авиация уничтожила боевые бронированные машины, поразила скопления боевиков в районе Нескучного, сообщил Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского.
Чехов уточнил, что на участке Южнодонецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Ранее руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском.
Собянин сообщил об антитеррористических мероприятиях в Москве
Собянин: В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности
В Москве «в связи с поступающей информацией» проводятся антитеррористические мероприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что предпринимаемые мероприятия направлены на усиление мер безопасности.
Кроме того, по словам градоначальника, введен дополнительный контроль на дорогах.
Собянин также допустил возможность ограничения проведения массовых мероприятий и попросил с пониманием отнестись к данным мерам.
Ранее в Москве были усилены меры безопасности.
Между тем жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости и не выезжать в центр Ростова-на-Дону.
Путину доложили о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа
Песков: Краснов доложил Путину о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа
Генпрокурор Игорь Краснов представил российскому президенту Владимиру Путину доклад по ситуации с возбуждением уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, генеральный прокурор сообщил президенту о законности возбуждения такого уголовного дела, передает ТАСС слова представителя Кремля.
По словам Пескова, президенту в круглосуточном режиме поступают доклады от специальных служб и силовых ведомств, а именно Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардии, о мерах, которые принимаются для выполнения поручений, которые глава государства дал ранее, передает РИА «Новости».
Напомним, в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК «не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».
Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от «Ланцета»
Французскую самоходку CAESAR уничтожили при бегстве от беспилотника «Ланцет»
В Сети появилось видео того, как французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, пытаясь спастись от российского БПЛА «Ланцет» бегством, перевернулась на трассе в зоне проведения российской спецоперации на Украине.
Установку заметило подразделение разведки ВДВ. Было принято решение о ее уничтожении с помощью ударного БПЛА «Ланцет». Водитель установки смог уйти от беспилотника, однако машину занесло из-за высокой скорости, она несколько раз перевернулась, передает РИА «Новости».
Цель была поражена вторым беспилотником.
Ранее во Франции заявили, что САУ CAESAR для конфликта на Украине не подходят, поскольку быстро будут выведены из строя, а ремонту они не подлежат.
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры
Президент Владимир Путин проинформирован о событиях, которые разворачиваются вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Кремле.
Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, глава государства в курсе всех событий. Предпринимаются необходимые меры, передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее в Минобороны России заявили, что распространяемая от имени Пригожина информация о якобы «нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.