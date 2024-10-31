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Лукашенко: Мир содрогнется, когда узнает факты о биолабораториях США
Лукашенко: Мир содрогнется, когда узнает все факты о биолабораториях США
Мировое сообщество потрясет раскрытие данных о деятельности американских биолабораторий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Самые передовые разработки в области искусственного интеллекта, биотехнологий, нейросетей, квантовой физики все чаще пытаются применить для создания технологий уничтожения человечества», – сказал белорусский лидер, передает ТАСС.
Он заявил, что «общество содрогнется, когда будут раскрыты вопиющие факты о реальной деятельности американских биолабораторий по всему миру, особенно вблизи границ Белоруссии и России».
Замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Москва регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России.
До этого Минобороны России выявило более 50 человек, причастных к работе биолабораторий США на Украине.