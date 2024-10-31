В Черкесске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела после взрыва в доме в Черкесске

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Карачаево-Черкессии, после взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла дело под контроль.

По словам главы республики Рашида Темрезова, четыре человека нуждаются в медицинской помощи. Он сообщил в своем Telegram-канале, что из здания эвакуировали около 50 жильцов. Эти люди будут временно размещены в школе-интернате имени Г. Д. Латоковой.

в пятиэтажном жилом доме в Черкесске произошла вспышка паров газовоздушной смеси, из-за чего из дома эвакуировали порядка 50 человек. В результате взрыва погибли два человека, обрушились два подъезда, на месте происшествия работают спасатели.