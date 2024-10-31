Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до двух человек

В результате взрыва газа в доме в Черкесске погибли два человека, семь пострадали

Tекст: Вера Басилая

В результате хлопка газа в многоквартирном пятиэтажном доме в Черкесске на улице Лободина погибли два человека, разрушены два верхних этажа в двух подъездах, передает ТАСС.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек, трое из которых были доставлены в больницу. На месте происшествия работают спасатели, которые проводят осмотр конструкций здания. Район вокруг многоквартирного дома оцеплен для обеспечения безопасности, доступ посторонних ограничен.

Один из жильцов дома сообщил, что в ЧП могло быть связано с газом.

Ранее в пятиэтажном жилом доме в Черкесске произошла вспышка паров газовоздушной смеси, из-за чего из дома эвакуировали 50 человек. Сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек, на месте происшествия работают спасатели.