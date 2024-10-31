В Черкесске эвакуировали 50 человек из дома после хлопка газа

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что около 50 человек были эвакуированы из многоквартирного дома в Черкесске после хлопка газа.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 67 человек и 22 единицы техники. По данным пресс-службы МЧС региона, в результате происшествия погиб один человек.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, чтобы начать работы по обеспечению безопасности и устранению последствий инцидента.

Ранее в октябре в жилом доме на улице Ладыгина в Уфе произошел взрыв газа, который разрушил квартиры на пятом этаже и привел к госпитализации четырех человек.