В Уфе после хлопка газа пять семей эвакуировали в ПВР

Пять семей из Уфы переселили в ПВР после хлопка газа и пожара в доме

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Уфе произошел инцидент с хлопком бытового газа в пятиэтажном доме на улице Ладыгина, сообщает РИА «Новости». В результате хлопка загорелась квартира, и два человека получили ранения. Пожар, охвативший 25 квадратных метров, был оперативно ликвидирован спасателями. Все жильцы дома были эвакуированы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, для пострадавших жильцов развернут пункт временного размещения на проспекте Октября, 20. Ожидается, что в ПВР будут размещены пять семей общей численностью 12 человек, среди которых один ребенок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе на улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали два человека и серьезно повреждена квартира на втором этаже. В связи с инцидентом в Уфе развернули пункт временного размещения для пострадавших.