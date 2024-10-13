Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
В Уфе после хлопка газа пять семей эвакуировали в ПВР
Пять семей из Уфы переселили в ПВР после хлопка газа и пожара в доме
В Уфе после хлопка бытового газа и пожара в многоквартирном доме на улице Ладыгина пять семей временно разместят в пункте временного размещения на проспекте Октября.
В Уфе произошел инцидент с хлопком бытового газа в пятиэтажном доме на улице Ладыгина, сообщает РИА «Новости». В результате хлопка загорелась квартира, и два человека получили ранения. Пожар, охвативший 25 квадратных метров, был оперативно ликвидирован спасателями. Все жильцы дома были эвакуированы.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, для пострадавших жильцов развернут пункт временного размещения на проспекте Октября, 20. Ожидается, что в ПВР будут размещены пять семей общей численностью 12 человек, среди которых один ребенок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе на улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали два человека и серьезно повреждена квартира на втором этаже. В связи с инцидентом в Уфе развернули пункт временного размещения для пострадавших.