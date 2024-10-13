В Уфе развернули пункт временного размещения после хлопка газа

Жителям дома в Уфе развернули ПВР после хлопка газа и пострадавших двух человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Уфе произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Ладыгина, сообщает РИА «Новости». В результате инцидента пострадали два человека, а в квартире, где произошел взрыв, возник пожар площадью 25 квадратных метров, который был оперативно ликвидирован. Жильцы дома были эвакуированы, и для их размещения развернули пункт временного пребывания.

На месте происшествия работают экстренные службы. Для координации работы на место прибыли исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, начальник ГУ МЧС России по региону Марат Латыпов, исполняющий обязанности председателя государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов и первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что сегодня планируется проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Уфы. В ходе заседания будут обсуждаться причины происшествия и дальнейшие меры по устранению последствий инцидента. Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование.

Срочность публикации: «срочно»

Рубрика новости: «Происшествия»

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