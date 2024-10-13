В Уфе газовый хлопок в жилом доме привел к травмам двух человек

Пожилой мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в квартире в Уфе

В Уфе в жилом доме на улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа, передает ТАСС. В результате инцидента пострадали два человека: 66-летний мужчина и 31-летняя женщина. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован, женщина также была госпитализирована с осколочным ранением.

Возгорание возникло вслед за хлопком газа, пламя охватило квартиру на втором этаже, повредило окна и входные двери подъезда. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, которые ликвидировали возгорание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подъезд пятиэтажного дома в Новосибирске обрушился после хлопка газа, хлопок бытового газа произошел в девятиэтажке в Подмосковье, при этом пострадавших не было, но были эвакуированы 40 человек, от хлопка газа в доме под Красноярском пострадали четыре человека.