Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Новосибирске после хлопка газа

Губернатор Травников: При обрушении подъезда в результате хлопка газа в пятиэтажном доме Новосибирска погиб человек

В результате хлопка газа в пятиэтажном панельном доме на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошло обрушение третьего подъезда, предварительно, один человек погиб и четверо пострадало, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Травников сообщил в своем Telegram-канале, что в результате хлопка газа произошло обрушение третьего подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Глава региона уточнил, что всего подъездов в пострадавшем доме четыре, в каждом подъезде по 15 квартир.

Губернатор Новосибирской области информировал, что поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО* Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.

Травников рассказал, что к настоящему моменту известно об одном погибшем и четверых пострадавших, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф.

Накануне в результате обрушения конструкций здания после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремове Тульской области погибли восемь человек.