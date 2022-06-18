От хлопка газа в доме под Красноярском пострадали четыре человека

В результате хлопка бытового газа в частном доме поселка Большие пруды Красноярского края пострадали четыре человека, они госпитализированы в больницу, сообщили в региональном ГУМВД.

«В дежурную часть МО МВД России «Емельяновский» поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в п. Большие пруды Сухобузимского района произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме», - говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Между тем, в региональном Минздраве добавили, что два человека получили тяжелые травмы в результате хлопка газа, еще у двоих состояние средней тяжести, передает ТАСС.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее в многоквартирном доме в городском округе Мытищи в Московской области произошел хлопок газа, погиб человек.