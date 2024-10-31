Бенефициар МКБ Авдеев продал все активы в России

Бенефициар МКБ Авдеев продал свою долю в «Россиум» структурам Сударикова

Tекст: Вера Басилая

Бенефициар Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев завершил процесс продажи своей доли в концерне «Россиум» структурам, контролируемым его бизнес-партнером Сергеем Судариковым, владельцем группы «Регион», передает РИА «Новости».

По информации пресс-службы бизнесмена, Авдеев теперь планирует сосредоточиться на личных интересах и уделить больше времени семье.

Судариков, до сделки контролировавший 31% «Россиума», теперь стал основным владельцем концерна.

«Россиум» – это многопрофильный инвестиционный холдинг, основанный Авдеевым в 2006 году, с основными вложениями в финансовую сферу. Его ключевым активом является Московский кредитный банк, а также концерну принадлежал крупный столичный девелопер «Инград», который был продан в середине октября девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова.

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