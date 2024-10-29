Разбогатевшие в России металлотрейдеры купили люксовый отель в Майами

Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси

Грузинский эксперт не увидел на митинге оппозиции в Тбилиси «критической массы» для «майданизации»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Первый день показал, что в обществе нет критической массы для такого заряда», – сказал Мамрадзе. По его словам, «если бы такой заряд был, люди сами вышли бы на улицы сразу после объявления ЦИК результатов, поэтому оппозиции понадобилось время, чтобы дождаться критических заявлений Запада, после чего позвать сторонников на улицу».

Петрэ Мамрадзе сказал, что «с самого начала митинга накануне чувствовалось, что у его участников нет настроения идти на эксцессы».

«Население уже не хочет тратить на такие сходки время и средства. Поэтому оппозиции нужны собственные ресурсы, а есть ли они? Тут главное, чтобы правительство не допустило грубых ошибок, после чего люди сами выходят», – сказал аналитик.

Комментируя критику итогов выборов многими представителями Евросоюза и угрожающие заявления Госдепа США о «последствиях» для Грузии, Петрэ Мамрадзе сказал, что «это может, к сожалению, дискредитировать Запад в глазах населения Грузии».

«Пусть не забывают при этом, что именно «прозападная» оппозиция не доверяет отчетам наблюдателей ОБСЕ, которые мониторили выборы и отметили их хорошее администрирование, – заметил эксперт. – А вот «Грузинская мечта» им доверяет».

По словам Петрэ Мамрадзе, «расследование правительством первых инцидентов на выборах дало симптоматичные результаты».

«Оказалось, что самую большую драку на одном из участков в Исанском районе Тбилиси устроили сторонники саакашвилевского «Единого национального движения», которых привезли из Восточной Грузии. Также важно, что «Грузинская мечта» сразу же и публично осудила вброс бюллетеней в урну в Марнеули собственным представителем, который уже задержан полицией», – отметил аналитик.

Он подчеркнул, что власти Грузии даже и не стали дожидаться призывов выяснить детали нарушений, а сами взялись за это.

«И еще важный момент. До выборов президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные лидеры заявляли, что доверяют технике на электронном голосовании, что его невозможно фальсифицировать, призывали своих сторонников не бояться. А сейчас говорят совершенно обратное! Сами себя опровергают!» – отметил аналитик.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

В понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.