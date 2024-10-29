Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.4 комментария
Разбогатевшие в России металлотрейдеры купили люксовый отель в Майами
Разбогатевшие в России металлотрейдеры купили люксовый отель в Майами за 400 млн долларов
Компания Reuben Brothers, основанная братьями Дэвидом и Саймоном Рубен, приобрела отель в Майами за более чем 400 млн долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Отель на 348 номеров и апартаментов был приобретен у компаний Tricap и RFR, сообщает РИА «Новости».
Reuben Brothers активно инвестируют в недвижимость. В 2022 году компания купила отель Chesterfield в Палм-Бич, планируя его открытие в 2025 году под названием Vineta. Братья также владеют долей в JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa и строят элитный комплекс Esencia в Пуэрто-Рико стоимостью 2,6 млрд долларов, который включает пять люксовых отелей.
Дэвид и Саймон Рубен родились в Индии, но переехали в Лондон в подростковом возрасте. Они заработали состояние на торговле металлами через компанию Trans-World Group, которая работала в России и Казахстане. В 2000 году они продали свои алюминиевые активы Роману Абрамовичу и Олегу Дерипаске, создав «Русал». Сегодня состояние братьев оценивается в 16,4 млрд долларов по данным Bloomberg.