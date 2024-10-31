СМИ сообщили о переговорах Польши с США по заказу 100 РСЗО HIMARS

Reuters: Польша начнет переговоры о заказе более 100 РСЗО HIMARS у Lockheed Martin

Tекст: Елизавета Шишкова

Генерал Артур Куптель, глава польского агентства по вооружениям, подчеркнул, что речь идет о системах M142 HIMARS. В сентябре 2023 года Польша подписала рамочное соглашение на покупку 486 HIMARS у США, планируя их поставки с конца 2025 года, РИА «Новости».

В сентябре 2024 года польские власти изменили планы, решив отказаться от покупки всех 500 установок, что было изначально предусмотрено соглашением. Несмотря на это, Польша продолжает активно укреплять свои вооруженные силы, заключив около 100 новых военных контрактов в 2024 году.

Ранее Госдепартамент США согласовал продажу Польше пакета услуг по модернизации истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, включая усовершенствованные дисплеи и вооружение.

Между тем сообщалось, что Польша не сможет передать Украине истребители МиГ-29 без гарантий защиты со стороны НАТО и до прибытия более современных самолетов.