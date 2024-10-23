  • Новость часаЭрдоган собрался досрочно вылететь из Казани после теракта в Анкаре
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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    23 октября 2024, 22:30 • Новости дня

    Госдеп США одобрил модернизацию польских F-16 на 7,3 млрд долларов

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше услуг по модернизации истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США согласовал продажу Польше пакета услуг по модернизации истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, включая усовершенствованные дисплеи и вооружение.

    Госдепартамент США одобрил сделку по модернизации польских истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

    Пентагон сообщил, что проект предусматривает поставку 58 усовершенствованных программируемых дисплеев, а также тестовые образцы ракет AGM-158 JASSM и бомб малого диаметра SDB II.

    Эти системы предназначены для тестирования и повышения надежности эксплуатации.

    Модернизация истребителей до конфигурации F-16 Viper укрепит обороноспособность Польши, улучшив ее возможности в сфере противовоздушной обороны и наблюдения. Уже эксплуатирующая F-16, Польша сможет интегрировать новые системы без существенных затруднений, отметили в оборонном ведомстве США.

    Пентагон подчеркнул, что продажа данного оборудования и поддержка Польше не изменят военного баланса в регионе. Сделка направлена на укрепление безопасности союзников США по НАТО и поддержку стабильности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Стойкий полдень» НАТО участвовали четыре польских истребителя F-16 и 90 военнослужащих, выполняя задачи по обеспечению эскорта для носителей ядерного оружия, сообщил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.

    Правительство Румынии в экстренном порядке утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

    Украина не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов до лета 2025 года из-за сложностей с обучением и языковыми барьерами, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ).

    23 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New

    Ростех начнет серийное производство МС-21 в 2025 году, Superjet New в 2026 году

    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New
    @ Эрик РоманенкоТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2025 года, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New – с 2026 года, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время пленарного заседания Совета Федерации. Он заявил: «Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21 и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New».

    Кроме того, Чемезов выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта высокотехнологичной продукции из-за рекордно высокого уровня ключевой ставки. По его словам, текущие проценты, которые компании вынуждены платить банкам, съедают всю прибыль. Эта ситуация вынуждает Ростех рассматривать прекращение экспорта таких товаров, как самолеты, средства ПВО и корабли, производство которых занимает более года.

    Чемезов также отметил, что высокая ключевая ставка является серьезным препятствием для роста промышленности. Он подчеркнул, что при таких условиях использование заемных средств становится невыгодным для предприятий, что может привести к их банкротству. По его словам, даже торговля оружием не обеспечивает такой прибыли, чтобы покрыть проценты более чем в 20%, и экспорт высокотехнологичной продукции уже начинает снижаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21, премьер-министр Михаил Мишустин предложил полностью заменить используемое авиакомпаниями программное обеспечение на отечественные разработки, а холдинг «Росэлектроника» создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21.

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    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 05:25 • Новости дня
    Орбан рассказал, как «умирает Шенген»

    Орбан заявил о «смерти» Шенгенской зоны из-за бунта в ЕС против мигрантов

    Орбан рассказал, как «умирает Шенген»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд лидеров стран ЕС открыто противостоит нынешним миграционным правилам, Евросоюз «близок к бунту», что угрожает Шенгенской зоне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Скажем прямо – Евросоюз в положении, близком к бунту. Есть те, кто уже взбунтовался», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Так, Польша объявила о решении «приостановить применение европейских миграционных правил», Германия также «приостановит действие правил, которые должна соблюдать для функционирования Шенгенской зоны».

    «Все больше (лидеров ЕС) будут бунтовать. И это разрушит европейское сотрудничество. Так умирает Шенген», – сказал Орбан.

    Орбан сделал свое заявление в рамках саммита по вопросам миграции, который состоялся с участием лидеров Сербии и Словакии. Премьер-министр Венгрии назвал миграцию главной проблемой, раздирающей Евросоюз, особенно в условиях плохого руководства ЕС.

    По словам Орбана, миграционный пакт не решает проблему, а лишь увеличивает ее, и его необходимо отменить. Он выразил уверенность в том, что должны быть найдены новые решения для урегулирования миграционного кризиса.

    Также Орбан подчеркнул, что вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо они не несут ответственности за сложившуюся ситуацию с нелегальной миграцией, поскольку давно предупреждали европейских лидеров о возможных последствиях бездействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза. Власти Польши решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны. Евросоюз предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии, которая включает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам. В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах.

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    23 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну

    Орбан: Брюссель хочет втянуть ЕС в войну с Россией через вступление Украины в НАТО

    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия не хочет этого, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Обращаясь к гражданам в связи с 68-й годовщиной венгерского восстания 1956 года, Орбан подчеркнул, что Европа еще никогда не была так близка к мировой войне, как сейчас, передает ТАСС. По его словам, европейские лидеры и брюссельские бюрократы уже втянули Европу в конфликт на Украине и теперь хотят вовлечь в войну весь Европейский союз.

    Орбан указал на намерение Брюсселя продолжать военную помощь Киеву и выдвинутый президентом Украины Владимиром Зеленским план, который предусматривает расширение войны путем вступления Украины в НАТО и переноса линии фронта на территорию России. Премьер отметил, что Венгрия противится такому «плану победы», поскольку не хочет видеть украинских солдат на своей территории.

    В своем выступлении Орбан озвучил опасения, что согласно плану Зеленского, после победы Украины на восточном фронте, страна обязуется обеспечить безопасность всей Европы собственной армией. «Мы, венгры, можем однажды проснуться и обнаружить славянских солдат с востока в Венгрии. Мы этого не хотим», – заявил он.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

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    23 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Euronews: Саммит БРИКС в Казани с участием новых членов встревожил Европу

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит БРИКС в Казани, впервые проходящий с пятью новыми членами, вызвал беспокойство в Европе из-за потери влияния и интереса Турции к объединению, сообщает телеканал Euronews.

    По данным канала, саммит БРИКС в Казани, в котором впервые участвуют пять новых членов, вызывает обеспокоенность в Европе из-за потери политического и экономического влияния Запада, передает ТАСС.

    Особое внимание европейских чиновников привлек интерес к БРИКС со стороны Турции, страны, долгое время строившей союзнические отношения с Западом и стремившейся в ЕС.

    Западные представители также обеспокоены экономической мощью БРИКС. На данный момент совокупная экономическая сила стран объединения в два с половиной раза превышает экономическую мощь ЕС. По мнению Euronews, такая ситуация может привести к противостоянию БРИКС с западными объединениями, такими как G7 и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган отправился в Казань для участия в саммите БРИКС, планируя обсудить на встречах с российским президентом Владимиром Путиным ключевые вопросы сотрудничества и международной политики.

    Другим поводом для беспокойства ЕС стал приезд генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС.

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    23 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    «Вихрь» впервые поразил разведдрон малых размеров

    Ракета «Вихрь» впервые поразила малый разведдрон с низким тепловым излучением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж вертолета Ка-52 успешно поразил разведдрон противника ракетой «Вихрь», продемонстрировав высокую точность и управляемость боеприпаса даже при минимальном тепловом излучении цели, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, военкоры поделились видеозаписью с рабочего места штурмана вертолета Ка-52, которая показывает, как экипаж вертолета успешно поражает разведывательный дрон противника ракетой «Вихрь». Это первый известный случай применения этой ракеты против беспилотника.

    «Вихрь» продемонстрировал высокую точность и управляемость, несмотря на малые размеры цели и ее низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя. Представители Ростеха подчеркнули, что характеристики ракеты позволяют ей поражать сложные объекты, даже если они не относятся к типовым целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты Ми-28 и Ка-52 в ночное время суток нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, а позднее ракетами «Вихрь» вертолета Ка-52 уничтожено скопление живой силы украинской армии в Курской области.

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    23 октября 2024, 09:19 • Новости дня
    Минобороны потребовало через суд 29 млн рублей у разработчика оружия

    Минобороны через суд потребовало 29 млн рублей с НИМИ им Бахирева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арбитражный суд Москвы рассмотрит три иска Минобороны к НИМИ им. Бахирева на сумму 29 млн 330 тыс. рублей, связанные с модернизацией вооружений для российской армии.

    Министерство обороны требует взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института им. В. В. Бахирева (НИМИ) более 29 млн рублей, сообщает ТАСС. Эта сумма возникла в результате трех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы.

    Источник, знакомый с материалами дела, указывает, что часть исков связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений, что не устроило Министерство обороны.

    Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В. В. Бахирева, основанный в 1932 году, специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов. В его компетенцию входит разработка боеприпасов и взрывателей, стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия, а также проектирование технологических машин и комплексов. Исторически институт занимался разработкой боеприпасов как для наземной, так и для морской и авиационной артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны подало иск к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на сумму 249 млн рублей, а ранее требовало от ОАК более 10,7 млрд рублей через Арбитражный суд Москвы, также Минобороны потребовало 459 млн рублей с производителя самолета-амфибии Бе-200.

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    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

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    23 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Минобороны России допустило применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии

    Адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске.

    Российская политика в области ядерного сдерживания была адаптирована к текущим военно-политическим реалиям, сообщает ТАСС. Белоусов заявил, что изменения в международной обстановке потребовали уточнения основ государственной политики ядерного сдерживания. В частности, теперь предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, являющейся участником Союзного государства.

    По словам Белоусова, усиливающееся вовлечение западных стран в конфликт на Украине создает глобальные угрозы, и стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. «Мы не можем не реагировать на эти угрозы», – подчеркнул он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    В то же время министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России начали подготовку к учениям «Запад-2025». Это учение станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и будет способствовать совершенствованию системы обеспечения военной безопасности Союзного государства, отметил Хренин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где обсудил вопросы безопасности с белорусскими коллегами. Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность защищать Белоруссию в случае агрессии, что стало важным аспектом обсуждений на сегодняшних переговорах.

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    23 октября 2024, 10:29 • Новости дня
    Стало известно о присоединении Швеции к разработке дальнобойных ракет

    Швеция согласилась участвовать в проекте дальнобойных ракет с Францией и ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция присоединится к проекту разработки ракет большой дальности ELSA, поддержанному Францией, Германией, Италией и Польшей, с целью сдерживания России.

    Швеция станет участником программы по разработке дальнобойных ракет ELSA, в которой уже участвуют Германия, Франция, Италия и Польша, передает ТАСС со ссылкой на Sveriges radio. Соглашение о сотрудничестве было подписано во время встречи НАТО в Брюсселе в октябре. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что целью этой инициативы является «сдерживание России».

    Йонсон отметил, что у Швеции ранее не было доступа к подобным ракетным системам, способным поражать цели на расстоянии от 1 тыс. до 2 тыс. км. Такие ракеты могут быть использованы как с наземных установок, так и с воздушных или морских платформ. Однако министр не стал уточнять сроки реализации проекта и его стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе натовского саммита в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша условились создать совместно крылатые ракеты, а авантюры США запустили ракетную гонку в Европе и Азии.

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    23 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Белоусов прибыл на коллегию военных ведомств в Минск

    Белоусов прибыл в Минск для участия в коллегии военных ведомств России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, сообщили в Минобороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в Минск, чтобы принять участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, передает ТАСС. В российском Министерстве обороны пояснили, что главной темой обсуждения станет формирование единого оборонного пространства и обеспечение военной безопасности Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия и Россия завершили сосредоточение сил и средств ракетных войск, белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ, а белорусские военные потренировались в России сбивать из зенитно-ракетных комплексов цели на ходу.

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    23 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Серебрянки в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление 7 отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригаде за освобождение населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике.

    Военнослужащие бригады с первых дней специальной военной операции образцово выполняли свой долг по защите Отечества от неонацистов, указал министр в телеграмме, адресованной бойцам, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Белоусов подчеркнул, что личный состав бригады демонстрирует мужество и героизм, за что более 3 тыс. военнослужащих уже удостоены государственных наград. В поздравлении также было отмечено, что имена тех, кто отдал жизнь за защиту национальных интересов России, навсегда останутся в памяти народа как пример любви к Родине.

    Глава ведомства выразил благодарность воинам-гвардейцам за их верность присяге и уверенность в том, что их стойкость и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства.

    Ранее Белоусов благодарил военных за мужество при освобождении поселка Невское в ЛНР, также он отмечал работу военнослужащих при успешном освобождение Михайловки.

    Кроме того, министр обороны отправлял поздравительную телеграмму в адрес командования и личного состава 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.

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    23 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Посольство России обвинило Британию в прикрытии морских поставок оружия ВСУ

    Россия обвинила Британию в использовании зернового коридора для доставки оружия по Черному морю

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.

    В заявлении, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне, посольство России утверждает, что Британия использует защиту зернового коридора как прикрытие для поставок вооружений на Украину через Черное море.

    Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти раздувают тему якобы увеличения российских ударов по украинским портам для оправдания своих действий.

    Это, по словам представителей России, подтверждает участие западных стран в поставках вооружений для ВСУ морским путем.

    Дипломаты отметили, что британцы осведомлены о видеоматериалах Минобороны России, подтверждающих факт доставки вооружений. Кроме того, посольство подчеркнуло, что анонсированные Лондоном расходы на новые морские дроны и радары направлены не на защиту зернового коридора, а на поддержку ВСУ.

    22 октября канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о выделении 120 млн фунтов на военно-морскую помощь Украине в рамках морской коалиции с Норвегией.

    В заявлении упоминалось, что ищутся партнеры для финансирования поставок Украине сотен беспилотников и радиолокационных станций для защиты зернового коридора.

    Российское диппредставительство также обвинило Лондон в попытке отвлечь внимание от требования выплаты репараций за работорговлю. В заявлении говорится, что обсуждение продовольственной безопасности является лишь попыткой увести внимание от требования выплаты 206 млрд фунтов пострадавшим от колониальной эксплуатации странам. The Daily Mail ранее сообщала, что 15 карибских стран поднимут вопрос репараций на саммите Содружества на Самоа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что обсуждений по возобновлению зерновой сделки сейчас не происходит, отмечая опыт нереализации таких соглашений со стороны других стран.

    Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

    При этом правительство Румынии утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

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    23 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Стало известно о начале учений ВМФ России и ВМС Мьянмы в Андаманском море

    В Андаманском море стартовали совместные учения «Марумекс-2024» ВМФ РФ и ВМС Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Андаманском море начались совместные учения ВМФ России и ВМС Мьянмы «Марумекс-2024», целью которых является развитие сотрудничества и противодействие глобальным угрозам.

    Как передает РИА «Новости», совместное военно-морское учение «Марумекс-2024» между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами Мьянмы стартовало в Андаманском море.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включающий в себя корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга», вышел из порта Тилава Республики Союз Мьянма в Андаманское море.

    Накануне открытия учений состоялась церемония с участием кораблей обеих стран. В ходе учений, которые продлятся два дня, военные моряки отработают развертывание, совместное маневрирование и организацию связи. Экипажи также выполнят боевые упражнения по противовоздушной и противоминной обороне, а также по освобождению судна, захваченного условными террористами.

    ВМС Мьянмы представлены вертолетоносным кораблем «Моаттама», фрегатом «Син Пху Шин», корветом «Табиншвехти» и одной дизель-электрической подводной лодкой. Учение «Марумекс-2024» направлено на развитие сотрудничества в военно-морской сфере и обеспечение безопасности судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений «Океан-2024».

    Президент Владимир Путин в обращении к участникам учений заявил, что российская сторона продолжит укрепление Военно-морского флота, в том числе его стратегической ядерной составляющей.

    Кроме того, военно-морские силы России и Ирана успешно завершили совместное патрулирование акватории Каспийского моря, в ходе которого корабли обеих стран отработали совместные действия по обеспечению безопасности морской границы и противодействию различным видам угроз.

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    23 октября 2024, 23:28 • Новости дня
    Полиция обыскала подрядчиков из-за мошенничества на границе

    В Курске исследуют мошенничество при строительстве оборонительных сооружений

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске прошли обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Обыски провели в компании, связанной с депутатом Максимом Васильевым.

    Как сообщает ТАСС, сотрудники МВД Курской области провели обыски в офисах компании ООО «Сиэми», которая занималась строительством первой линии обороны на российско-украинской границе.

    Обыски связаны с уголовным делом о мошенничестве и легализации преступного дохода при возведении фортификационных сооружений.

    Компания ООО «Сиэми» выполняла работы как подрядчик и субподрядчик в рамках строительства оборонительных сооружений.

    «Меня радует, что вопросом строительства занялись соответствующие инстанции», – отметил депутат Максим Васильев, являющийся советником генерального директора компании «Сиэми».

    Он также сообщил, что обыски прошли корректно, а полиция не изъяла жесткие диски, а только скопировала данные на флешки.

    Строительство защитных сооружений началось более двух лет назад, но в августе прошлого года в Курскую область прорвались вооруженные силы Украины.

    Местная прокуратура еще до этих событий проверила компанию ООО «КТК Сервис», которая получила контракт на строительство и впоследствии была признана банкротом из-за неисполнения обязательств.

    Максим Васильев указал, что не все сооружения были заселены после строительства, и некоторые из них остались пустовать из-за зимних условий, в которых велись работы.

    По его мнению, проверка действительно необходима, так как подрядные компании столкнулись с финансовыми трудностями, не имея возможности завершить расчеты по тендерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший замминистра обороны Тимур Иванов переоформлял имущество на других лиц, чтобы скрыть свое участие в преступных действиях, что подтверждают материалы дела.

    В рамках дела о поставке некачественных бронежилетов при обыске в офисе компании ГК «Пикет» были обнаружены и изъяты наличные деньги, сообщили в правоохранительных органах.

    Против начальника тыла ведомственного института МВД в Красноярске возбуждено дело о получении денежной взятки.


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