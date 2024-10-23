Госдеп США одобрил модернизацию польских F-16 на 7,3 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Польше услуг по модернизации истребителей F-16

Tекст: Денис Тельманов

Госдепартамент США одобрил сделку по модернизации польских истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

Пентагон сообщил, что проект предусматривает поставку 58 усовершенствованных программируемых дисплеев, а также тестовые образцы ракет AGM-158 JASSM и бомб малого диаметра SDB II.

Эти системы предназначены для тестирования и повышения надежности эксплуатации.



Модернизация истребителей до конфигурации F-16 Viper укрепит обороноспособность Польши, улучшив ее возможности в сфере противовоздушной обороны и наблюдения. Уже эксплуатирующая F-16, Польша сможет интегрировать новые системы без существенных затруднений, отметили в оборонном ведомстве США.

Пентагон подчеркнул, что продажа данного оборудования и поддержка Польше не изменят военного баланса в регионе. Сделка направлена на укрепление безопасности союзников США по НАТО и поддержку стабильности в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Стойкий полдень» НАТО участвовали четыре польских истребителя F-16 и 90 военнослужащих, выполняя задачи по обеспечению эскорта для носителей ядерного оружия, сообщил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.

Правительство Румынии в экстренном порядке утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

Украина не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов до лета 2025 года из-за сложностей с обучением и языковыми барьерами, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ).