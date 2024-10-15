В ядерных учениях НАТО «Стойкий полдень» участвовали четыре польских истребителя F-16

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ядерных учениях НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) приняли участие четыре истребителя F-16 польских военно-воздушных сил, передает ТАСС. Участие в маневрах приняли также 90 военнослужащих из второй эскадрильи тактической авиации.

Кукула сообщил, что польские летчики регулярно участвуют в подобных мероприятиях. Они обычно выступают в роли эскорта для носителей ядерного оружия, что подчеркивает их значимость в операциях НАТО по ядерному устрашению.

Учения «Стойкий полдень» проводятся ежегодно, и их цель – отработка взаимодействия и тактики в условиях применения ядерного оружия. В учениях принимают участие многие страны – члены Альянса, что подчеркивает их важность для коллективной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустил 14 октября ежегодные авиационные учения Steadfast Noon, в которых участвуют десятки самолетов из ядерных и неядерных стран НАТО для имитации ударов тактическим ядерным оружием. Страны НАТО приступили к ежегодным учениям Steadfast Noon с участием более 60 истребителей, способных нести ядерные боеприпасы, а также двух тысяч военнослужащих.

Ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) в условиях конфликта на Украине усиливают международную напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.