Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, распространенное мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является устойчивым заблуждением, передает ТАСС.

В своих высказываниях она подчеркнула, что это противоречит и мировому, и российскому опыту.

«Процентные расходы, мы проанализировали 300 тыс. предприятий, в расходах компании составляют до 5%, но от инфляции затраты растут гораздо больше», – заявила Набиуллина.

Также эксперт заметила, что без повышения ключевой ставки до 16% ЦБ опасался бы взрывного роста кредитования и еще большего перегрева спроса, что привело бы к более высокой инфляции.

Набиуллина отметила, что некоторые сегменты кредитования слабо чувствительны к изменению ключевой ставки, что ослабляет влияние денежно-кредитной политики на корпоративное кредитование.

По ее мнению, более активный рост может произойти при условии, что инвестиции последних лет окажутся более производительными. ЦБ также не планирует делать никаких уступок для достижения цели по инфляции в 4%, поскольку высокая инфляция создает неопределенность для бизнеса и граждан.

Набиуллина подчеркнула, что высокая инфляция не может быть устойчивой, и опасно полагать, что ее можно надежно удерживать в определенном коридоре.

«Для всех остальных предприятий инфляция – это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата», – добавила глава ЦБ.

Напомним, глава Банка заявила, что жесткая денежно-кредитная политика является вынужденной мерой для российской экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика России продолжила демонстрировать положительную динамику, а валовой внутренний продукт (ВВП) достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели.