  • Новость часаНабиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
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    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    4 комментария
    31 октября 2024, 11:18 • Новости дня

    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию

    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рост ключевой ставки не ведет к увеличению инфляции, приводя в качестве примера опыт России и других стран, где высокие процентные расходы компаний не являются основным фактором инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, распространенное мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является устойчивым заблуждением, передает ТАСС.

    В своих высказываниях она подчеркнула, что это противоречит и мировому, и российскому опыту.

    «Процентные расходы, мы проанализировали 300 тыс. предприятий, в расходах компании составляют до 5%, но от инфляции затраты растут гораздо больше», – заявила Набиуллина.

    Также эксперт заметила, что без повышения ключевой ставки до 16% ЦБ опасался бы взрывного роста кредитования и еще большего перегрева спроса, что привело бы к более высокой инфляции.

    Набиуллина отметила, что некоторые сегменты кредитования слабо чувствительны к изменению ключевой ставки, что ослабляет влияние денежно-кредитной политики на корпоративное кредитование.

    По ее мнению, более активный рост может произойти при условии, что инвестиции последних лет окажутся более производительными. ЦБ также не планирует делать никаких уступок для достижения цели по инфляции в 4%, поскольку высокая инфляция создает неопределенность для бизнеса и граждан.

    Набиуллина подчеркнула, что высокая инфляция не может быть устойчивой, и опасно полагать, что ее можно надежно удерживать в определенном коридоре.

    «Для всех остальных предприятий инфляция – это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата», – добавила глава ЦБ.

    Напомним, глава Банка заявила, что жесткая денежно-кредитная политика является вынужденной мерой для российской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика России продолжила демонстрировать положительную динамику, а валовой внутренний продукт (ВВП) достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели.

    30 октября 2024, 20:41 • Новости дня
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    Британский эксперт Меркурис заявил о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    «Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», – предположил Меркурис в видео на своем YouTube-канале, передает «Лента.Ру». Он добавил, что такой сценарий мог бы помешать российским войскам форсировать реку.

    Однако, по мнению аналитика, подрыв мостов приведет к серьезным последствиям для украинских сил. Этот шаг стал бы сильным психологическим ударом, так как отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ, расположенные к востоку от Днепра.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские войска начали усиливать свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.

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    30 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя

    Депутат Останина усомнилась в эффективности запретов на продажу алкоголя

    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Госдумы Нина Останина выразила сомнение в эффективности ужесточения мер по продаже алкоголя, отметив, что любые запреты можно обойти.

    «Это вопрос общечеловеческой культуры. Запреты еще не приводили к тому, что не найдутся возможности их обойти. Это вопросы воспитания. Если бы у нас общественное пространство было пронизано желанием эту культуру воспитать, то было бы правильно», – отметила Останина, передает News.ru.

    Депутат также призналась, что пока не знает, как можно эффективно решить проблему алкоголизма в России. Она подчеркнула, что единственным инструментом в этой борьбе остается воспитание в семье и школе.

    На ваш взгляд
    Вы бы поддержали сокращение времени продажи алкоголя в вашем регионе?



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    Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Губернатор объяснил необходимость таких ограничений тем, что 71% смертей трудоспособного населения региона связаны с употреблением спиртного.

    Александр Ржаненков, глава комиссии по соцполитике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга, заявил, что город может взять на вооружение опыт Вологодской области и ввести ограничения на реализацию алкогольных напитков. Он отметил, что в данный момент депутаты рассматривают разные варианты новых правил продажи алкоголя.

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    30 октября 2024, 19:45 • Видео
    Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

    Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    30 октября 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

    Политолог Скачко: Массовое дезертирство – последняя стадия перед антивоенными выступлениями на Украине

    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восприятие украинскими военными бессмысленности боевых действий повышает у ВСУ желание выжить. В такой ситуации у них два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать. При этом самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Верховной раде сообщили о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ.

    «В середине 2022 года численность украинской армии составляла чуть больше миллиона человек. Сейчас каждый десятый военный – дезертир. Такие цифры свидетельствуют об общем неблагополучии как в ВСУ, так и в обществе в целом», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он пояснил: в стране постепенно исчезает даже бытовой патриотизм, на котором держалась авантюра с вторжением в Курскую область. «На этом фоне Украина автоматически становится нападающей стороной», – уточнил собеседник. Кроме того, тенденция роста случаев дезертирства объясняется и тем, что офис Владимира Зеленского не может вразумительно ответить, для чего воюет Украина и зачем должны погибать украинцы.

    По прогнозам Скачко, ситуация в рядах ВСУ будет лишь усугубляться. «По мере развития наступления российской армии и мощи ударов ВС России, число случаев самовольного оставления воинской части и неисполнения приказов будет лишь расти. Ведь восприятие бессмысленности боевых действий повышает желание выжить. В такой ситуации у украинца два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать», – считает он. Вместе с тем, самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, заключил Скачко.

    Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

    По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

    В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

    Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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    30 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде опровергли данные об обсуждении «энергетического перемирия» с Украиной

    Сенатор Джабаров: «Энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине

    В Совфеде опровергли данные об обсуждении «энергетического перемирия» с Украиной
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев пытается любой ценой добиться прекращения ударов по украинским энергообъектам. Такая активизация связана с приближением зимы. Вместе с тем после паузы Украина продолжит свои атаки на российские регионы, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее Financial Times заявила о якобы «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам.

    «Какие переговоры могут сейчас вестись с киевскими властями, которые продолжают отдавать приказы убивать наших детей, бомбить жилые районы Донбасса и Новороссии, атаковать беспилотниками другие российские территории?» – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он подчеркнул: «энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине. «Киев с помощью своих посредников и обожателей на Западе пытается любой ценой добиться прекращения ударов по украинским энергообъектам. Офису Владимира Зеленского это необходимо для того, чтобы, во-первых, отдышаться, а во-вторых, заняться пополнением запасов вооружений. То есть фактически украинской стороне нужна пауза для последующих атак», – рассуждает парламентарий.

    Несколько иной точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. По его мнению, появление очередных сообщений в западной прессе о переговорах Москвы и Киева о прекращении ударов по энергообъектам связано с приближением зимы.

    «На Украине практически полностью разрушена система энергоснабжения, которая питала военно-промышленный комплекс. Поэтому киевские власти должны либо «отключить» армию, либо оставить без света и тепла население. Крайне высока вероятность, что они предпочтут второе», – уточнил собеседник. Пока же офис Зеленского разными методами пытается убедить Москву прекратить удары по украинским системам двойного назначения. 

    Парламентарий отметил, что ВС России ведут достаточно активное наступление, у Москвы есть серьезное достижение на дипломатическом фронте, и российская экономика стабильна. «Но нашим недругам очень хочется втянуть нас в какую-нибудь очередную историю, которая отвечала бы их интересам, но никак не нашим. Нам надо идти вперед и решать те задачи, которые были поставлены в рамках спецоперации», – заключил Климов.

    Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Украина проводят консультации по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. Посредником в диалоге якобы выступает Катар.

    По словам высокопоставленного украинского чиновника, который участвует в консультациях, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами. Вместе с тем пока ВСУ планируют продолжать наносить удары по целям в России, включая нефтеперерабатывающие заводы.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные.

    По информации Washington Post, Россия и Украина в августе планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда категорически отвергла информацию о каких-либо переговорах.

    Нынешние сообщения FT в Кремле также назвали «вбросом». «Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», – цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА «Новости».

    Ранее Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией. Военкор Александр Коц счел враньем заявление Зеленского.

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    30 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Россия предъявила Латвии претензии из-за дискриминации русскоязычных

    Захарова: Россия предъявила Латвии претензии из-за дискриминации русскоязычных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предъявила Латвии досудебные претензии из-за несоблюдения конвенции о ликвидации расовой дискриминации в отношении русскоязычного населения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Это связано с действиями латвийских властей в отношении русскоязычного населения и соотечественников, что свидетельствует о новом уровне русофобии в регионе, подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    По ее словам, Россия предпринимает активные меры для привлечения к ответственности государств, нарушающих международные обязательства в сфере ликвидации расовой дискриминации.

    Дипломат отметила, что если Латвия не прекратит нарушать положения конвенции, то ей придется отвечать в Международном суде ООН, где уже рассматривается дело Украины, обвиняемой в геноциде народа Донбасса.

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    30 октября 2024, 18:19 • Новости дня
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский лидер Александр Вучич рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер, по его словам, не проявил интереса к идее прекращения огня в украинском конфликте.

    Во время первого за более чем два года телефонного разговора президенты России и Сербии обсудили ситуацию на Украине, сообщил Bloomberg, передает РБК.

    Вучич в интервью изданию рассказал, что задал Путину вопрос о ситуации на Украине и предложил идею прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, российский лидер не выразил энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Путин подтвердил намерение довести до конца все цели специальной военной операции.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля подтвердила факт этого разговора.

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    30 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
    МИД выразил протест послу Финляндии из-за ареста российской недвижимости
    @ Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Финляндии в Москве Марья Лийвала была вызвана в МИД России в среду, ей заявили протест против ареста 45 объектов российской недвижимости в Финляндии, включая те, что защищены дипломатическим иммунитетом.

    В дипведомстве подчеркнули, что российская сторона потребовала от финских властей пересмотреть это решение в кратчайшие сроки, передает ТАСС. Решение названо нелегитимным и грубо нарушающим положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

    Российская сторона предупредила, что в случае отказа Хельсинки пересмотреть арест ответственность за последствия будет лежать на финских властях. При необходимости Россия оставляет за собой право предпринять ответные меры.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины. В посольстве России завили, что рассчитывают на пересмотр решения Службы судебных приставов Финляндии об аресте недвижимости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответ на любые неправомерные решения Финляндии.

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    30 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО

    Путин призвал обеспечить индивидуальный подход к поддержке участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил недостаточность нынешней помощи бойцам СВО с инвалидностью и дал поручение разработать усиленные меры поддержки с индивидуальным подходом.

    В ходе совещания с членами правительства Путин подчеркнул, что хотя все участники СВО официально получают помощь, ее недостаточно. Он поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой вместе с Министерством обороны подготовить перечень поручений для улучшения ситуации.

    «Попросил бы Вас [вице-премьера Дмитрия Чернышенко] вместе с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой] и вместе с Минобороны подготовить перечень поручений, который работал бы в этом очень важном, очень нужном направлении. Там люди [участники СВО] всё как бы официально получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. У нас фонд [«Защитники Отечества»] работает. Но нужно, чтобы в регионах работали как следует. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много – недостаточно», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

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    31 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    ВСУ использовали снаряды с большим числом поражающих элементов при атаке Бердянска
    ВСУ использовали снаряды с большим числом поражающих элементов при атаке Бердянска
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Александра Юдина

    Три человека пострадали после атаки ВСУ на Бердянск Запорожской области, где использовались снаряды с большим числом поражающих элементов, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску в Запорожской области с использованием снарядов, содержащих большое количество поражающих элементов.

    В результате атаки ранения получили три человека.

    Власти региона призвали жителей воздержаться от поездок в Бердянск на автомобиле. Балицкий также заверил, что продолжается работа средств противовоздушной обороны, и он находится на связи с оперативными службами, призывая население сохранять спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки ВСУ жилых кварталов Бердянска школы и детские сады временно приостановили свою деятельность. Ранее ВСУ нанесли удар по порту Бердянска с использованием дронов-камикадзе.

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    30 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Захарова: Россия не вмешивается в дела Грузии и ждет нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и надеется на стабильное развитие республики и нормализацию двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что Россия является одной из ближайших соседей Грузии, и подчеркнула значимость происходящего у российской границы для Москвы, передает ТАСС.

    По ее словам, в отличие от западных стран, Россия с уважением относится к суверенному волеизъявлению грузинского народа. Дипломат выразила надежду на стабильное развитие Грузии и улучшение двусторонних отношений.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается в дела внутри Грузии.

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    30 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    ВТБ приостановил запись на сделки по семейной ипотеке

    ВТБ приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимитов

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВТБ принял решение приостановить запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита.

    Запись на сделки приостанавливается с 31 октября, сообщила пресс-служба ВТБ, передает РИА «Новости».

    В банке уточнили, что клиенты, имеющие ранее назначенные сделки, смогут провести их без ограничений. ВТБ планирует возобновить работу по семейной ипотеке, как только правительство выделит новые лимиты.

    Ранее Сбербанк также объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке с 30 октября из-за исчерпания лимита. Однако банк продолжает прием заявок через «Домклик» без перерыва.

    В июне Сбербанк прекратил прием заявок на ипотеку с господдержкой с 21 июня.

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    30 октября 2024, 14:07 • Новости дня
    Решетников подтвердил прогноз роста ВВП России в 2,5% в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прогнозы по росту ВВП на 2025 год остаются на уровне 2,5%, несмотря на признаки охлаждения экономики, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах бизнес-форма России и Танзании.

    «Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся [по динамике экономики в IV квартале]», – сказал Решетников, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что своевременность решений по ключевой ставке важнее, чем простая жесткость или мягкость политики.

    Кроме того, Решетников сообщил, что Минэкономразвития сохраняет свой прогноз по среднегодовому курсу рубля в 2025 году на уровне 96 рублей за доллар. Министр отметил, что волатильность курса и отсутствие биржевых торгов создают вызовы для банков, однако фундаментальные факторы остаются неизменными. «Мы же прогнозируем курс не на основе колебаний потоков и притоков (валюты), а с учетом фундаментальных факторов», – пояснил он.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российский валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели. Напомним, согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), Россия в этом году заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности ВВП, обогнав Японию.

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    30 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Глава Минэнерго доложил Путину о программе установки твердотопливных котлов жителям Сибири

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минэнерго Сергей Цивилев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства проинформировал главу государства о поставке отечественных отопительных котлов для жителей Сибири и Дальнего Востока.

    Основной темой совещания стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщается в Telegram-канале Кремля.

    На заседании Цивилев доложил Путину об установке отечественных твердотопливных отопительных котлов населению в Сибири и на Дальнем Востоке в рамках этой социальной программы.

    «В первую очередь в программу [установки котлов в отдалённых районах] войдут льготные категории граждан – конечно, участники Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. Им поставка и установка оборудования будет осуществляться абсолютно бесплатно, что называется, под ключ», – сообщил Цивилев.

    По его словам, социальная программа по установке твердотопливных котлов для населения Сибири позволит обеспечить граждан эффективным и безопасным отопительным оборудованием.

    Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

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    30 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог назвала три причины роста дезертирства в рядах ВСУ

    Политолог Шеслер: Дезертирство в ВСУ обретает угрожающий для Киева масштаб

    Политолог назвала три причины роста дезертирства в рядах ВСУ
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дезертирство в ВСУ обретает угрожающие Киеву тенденции. Причин роста случаев самовольного оставления части несколько. Среди них – насильственная мобилизация, поражение украинской армии на фронте, а также отсутствие у людей чувства социальной защищенности, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Верховной раде сообщили о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ.

    «По состоянию на сентябрь на Украине было открыто более 80 тыс. уголовных дел по дезертирству и самовольному оставлению части. Причем по каждому из них может проходить не один, а несколько человек. Дело в том, что немало случаев групповых уклонений, а на них заводится одно дело. Таким образом, 100 тыс. дезертиров – явно заниженная оценка», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, тенденция роста случаев дезертирства в рядах ВСУ объясняет тремя причинами.

    Первая из них связана с насильственной мобилизацией. «В Сети можно найти множество примеров «бусификации»: украинцев дубинками и палками, кулаками затаскивают в автобусы, отвозят в ТЦК и заставляют подписать заявление о «добровольном согласии» на начало военной службы. Таким образом, люди, которые сегодня оказываются на передовой, деморализованы и не мотивированы», – уточнила собеседница.

    «Вторая причина заключается в том, что украинская армия терпит значительное поражение. Военные отступают и теряют позиции, – продолжила Шеслер. – Бойцы ВСУ чувствуют себя беззащитными перед ВС России и не хотят воевать. Это также значительный фактор, заставляющий их дезертировать».

    Третья причина роста числа дезертиров – отсутствие у украинцев чувства социальной защищенности, указала Шеслер. «Стоит получить военному инвалидность, его сразу выкидывают. Да, ему платят, но речь идет о 600-800 гривнах в месяц (1,4 – 1,9 тыс. рублей) – это очень мало. Разумеется, это влияет на желание людей поскорее убежать с боевых позиций», – сказала она.

    Эксперт подчеркнула: дезертирство и случаи самовольного оставления части обретают угрожающие для Киева тенденции. «Все из украинской армии не разбегутся – все-таки есть в том числе запуганные, которые продолжат молча выполнять приказы. Тем не менее по мере того, как российские войска будут развивать свои успехи, желающих дезертировать в ВСУ будет становиться все больше и больше», – прогнозирует политолог.

    На этом фоне говорить о том, что на Украине могут начаться антивоенные выступления, пока не приходится, считает она. «Для проведения политических и общественных акций необходим субъект, структура, которая будет это организовывать. В условиях тоталитарной диктатуры, полной подчиненности Зеленскому СБУ, полиции, Нацгвардии, появление такой силы невозможно. Поэтому в стране есть единичные случаи, когда местные жители сплачиваются и отбивают мужчин у ТЦК. Но я не вижу перспектив, чтобы украинцы организованно дали отпор той же мобилизации», – заключила Шеслер.

    Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

    По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

    В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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    30 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    В России в 3,5 раза выросло число недействительных патентов для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о значительном росте числа недействительных патентов на работу, выданных иностранным гражданам, а также о расширении оснований для лишения гражданства и аннулирования патентов.

    «Число патентов, признанных недействительными, выросло в 3,5 раза», – заявил Колокольцев на заседании коллегии МВД, передает РИА «Новости».

    Колокольцев также отметил, что в 2024 году значительно расширился список оснований для лишения иностранцев гражданства России и аннулирования патентов. Это стало частью усилий по ужесточению миграционного контроля. Для нелегалов вводятся специальный режим высылки и реестр контролируемых лиц.

    В текущем году в 1,5 часа увеличилось количество депортированных лиц, а также выросло на 15% число привлеченных к ответственности за нарушение режима пребывания. МВД приняло 34 тыс. решений о сокращении сроков временного пребывания, а также около 180 тыс. решений об ограничении возможности въезда в Россию, что составило рост на 23% и 50% соответственно. Кроме того, с февраля 2025-го полиция сможет самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев.

    Ранее Колокольцев сообщил, что почти 7,5 тыс. иностранцев не были допущены к экзаменам по русскому языку из-за отсутствия элементарных знаний. В общей сложности испытания не прошли 66 тыс. человек, что составляет четверть от общего числа мигрантов, претендующих на знание языка.

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