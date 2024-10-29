Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

Ванесса Гьяццелли Пайм
Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность
Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.
Владимир Можегов
Как Великая депрессия в США развязала войну
Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.
Тимофей Бордачёв
Отношения с Грузией как пример новой нормальности
Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.