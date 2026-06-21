The Guardian узнала об уничижительном отношении Бессента к Зеленскому

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно новой книге , министр финансов США Скотт Бессент посоветовал Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав президента Украины «мелким ублюдком», «ребенком с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом», – пишет в обзоре книги The Guardian.

Та встреча, как напомнила газета, состоялась 28 февраля 2025 года и оказалась откровенной катастрофой, поскольку Трамп и Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за неблагодарность и за то, что тот не надел костюм.

Еще один момент описывает визит Зеленского в Белый дом якобы для заключения сделки по полезным ископаемым. Несколько помощников Трампа опасались возможного конфликта, пишут авторы.

Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолц «пытался – безуспешно – донести до Зеленского, что тот должен прийти в костюме».

«Бессент настоятельно рекомендовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом. «С этим мелким ублюдком я уже повидался. Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как мистер Бин под кайфом», – приводит газета еще одну выдержку из книги.

После провальной встречи Бессент заявил Bloomberg , что Зеленский совершил «один из величайших дипломатических промахов».

«Я был шокирован, обескуражен тем, что президент Зеленский пришел в Овальный кабинет, вел себя таким образом, разговаривал с президентом Трампом, разговаривал с вице-президентом, но, что еще важнее, проявил такое неуважение к американскому народу», – сказал глава Минфина США.

После еще более провального визита на Украину для попытки согласовать пункты договора о редкоземельных ископаемых, когда Бессент и Зеленский «ругали друг друга 45 минут», Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, выпускницу Йельской юридической школы, проверить поправки, внесенные Украиной в соглашение. Она назвала документ «ужасным» и исписала поправками толстый карандаш».

Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Анисимов рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом, а также объяснил смену стиля одежды главы киевского режима. The Daily Beast сообщил, что Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа



