Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Грузинская оппозиция начала митинги протеста после поражения на выборах
В Тбилиси перед зданием парламента прошел митинг оппозиции, несогласной с результатами выборов, на которых победила «Грузинская мечта». Пришедшие несли флаги ЕС, Грузии и Украины. Участники акции требовали новых выборов без участия Центризбиркома (фото: Александр Патрин/ТАСС)
На акцию протеста пришла и действующая президент Саломе Зурабишвили, которая и призывала к проведению мероприятия. Она уверяла, что западные лидеры также не признают итоги голосования (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)
В общей сложности, по некоторым данным, протест собрал несколько тысяч человек (фото: Shakh Aivazov/AP/ТАСС)
Представители оппозиции заявляли, что они будут добиваться новых выборов, которые должна провести «международная избирательная администрация». Анна Нацвлишвили из партии LELO (коалиция «Сильная Грузия») и вовсе назвала прошедшие выборы «российской спецоперацией» по «сценарию, написанному в Кремле» (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)
Движение по проспекту Руставели временно было перекрыто. На месте дежурили силовики (фото: Александр Патрин/ТАСС)
Среди прочего звучали заявления о том, что оппозиция не намерена вести какие-либо переговоры с «Грузинской мечтой» (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)
Сообщалось, что протестующие освистали кортеж из автомобилей с венгерским флагом, проехавший неподалеку от проспекта Руставели. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан признал победу «Грузинской мечты». Спустя некоторое время протестующие разошлись (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)