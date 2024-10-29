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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    29 октября 2024, 12:04 • Фоторепортаж

    Грузинская оппозиция начала митинги протеста после поражения на выборах

    В Тбилиси перед зданием парламента прошел митинг оппозиции, несогласной с результатами выборов, на которых победила «Грузинская мечта». Пришедшие несли флаги ЕС, Грузии и Украины. Участники акции требовали новых выборов без участия Центризбиркома (фото: Александр Патрин/ТАСС)

    На акцию протеста пришла и действующая президент Саломе Зурабишвили, которая и призывала к проведению мероприятия. Она уверяла, что западные лидеры также не признают итоги голосования (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)

    В общей сложности, по некоторым данным, протест собрал несколько тысяч человек (фото: Shakh Aivazov/AP/ТАСС)

    Представители оппозиции заявляли, что они будут добиваться новых выборов, которые должна провести «международная избирательная администрация». Анна Нацвлишвили из партии LELO (коалиция «Сильная Грузия») и вовсе назвала прошедшие выборы «российской спецоперацией» по «сценарию, написанному в Кремле» (фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС)

    Движение по проспекту Руставели временно было перекрыто. На месте дежурили силовики (фото: Александр Патрин/ТАСС)

    Среди прочего звучали заявления о том, что оппозиция не намерена вести какие-либо переговоры с «Грузинской мечтой» (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)

    Сообщалось, что протестующие освистали кортеж из автомобилей с венгерским флагом, проехавший неподалеку от проспекта Руставели. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан признал победу «Грузинской мечты». Спустя некоторое время протестующие разошлись (фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС)

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    Почему немецкий автопром закрывается

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

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    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

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    Как в Польше может возникнуть пророссийский кандидат в президенты

    Выборы следующего президента Польши состоятся лишь в следующем году, но уже сейчас в стране звучат опасения по поводу того, что кандидатом может стать «пророссийский кандидат». Кого именно можно считать в Польше пророссийским политиком, сколько избирателей могли бы его поддержать – и почему само появление такого человека способно нанести удар по польской политической системе? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

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    • Сколько платят участникам спецоперации

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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