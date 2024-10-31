Tекст: Алексей Дегтярев

Беспилотники испытывают трудности в эксплуатации из-за воздействия российских систем РЭБ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Чиновники отмечают, что большинство дронов сбиваются с курса, падают или даже с трудом взлетают.

Дроны часто сбоят и требуют сложного обслуживания, что делает их эксплуатацию неэффективной. Беспилотники также оказались дорогими в обслуживании и недостаточно надежными в условиях конфликта.

Ранее англоязычное издание Kyiv Independent сообщало, что в Харьковской области украинские журналисты столкнулись с беспомощностью дронов ВСУ перед российскими РЭБ.

Напомним, крупнейший производитель дронов в США Skydio столкнулся с кризисом поставок после введения Китаем санкций, запрещающих поставку ей ключевых компонентов от китайских производителей, включая батареи. По данным прессы, производитель поставляет беспилотники киевскому режиму.