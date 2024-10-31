Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».2 комментария
WSJ: В Киеве жалуются на американские дроны из-за проблем с РЭБ
Украинские чиновники выражают недовольство американскими беспилотниками, которые сталкиваются с трудностями при преодолении российских систем радиоэлектронной борьбы, пишут СМИ.
Беспилотники испытывают трудности в эксплуатации из-за воздействия российских систем РЭБ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Чиновники отмечают, что большинство дронов сбиваются с курса, падают или даже с трудом взлетают.
Дроны часто сбоят и требуют сложного обслуживания, что делает их эксплуатацию неэффективной. Беспилотники также оказались дорогими в обслуживании и недостаточно надежными в условиях конфликта.
Ранее англоязычное издание Kyiv Independent сообщало, что в Харьковской области украинские журналисты столкнулись с беспомощностью дронов ВСУ перед российскими РЭБ.
Напомним, крупнейший производитель дронов в США Skydio столкнулся с кризисом поставок после введения Китаем санкций, запрещающих поставку ей ключевых компонентов от китайских производителей, включая батареи. По данным прессы, производитель поставляет беспилотники киевскому режиму.