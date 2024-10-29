Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
«Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Президент также подчеркнул, что применение ядерного оружия рассматривается как крайняя мера для обеспечения безопасности страны. По его словам, ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета и безопасности России, решает задачи стратегического сдерживания и поддерживает ядерный паритет в мире. Путин заверил, что Россия не планирует участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Президент акцентировал внимание на растущем напряжении в мире и появлении новых внешних угроз, что подчеркивает важность наличия современных стратегических сил сдерживания. Он отметил, что у Москвы есть ресурсы для дальнейшего совершенствования всех компонентов ядерных сил.
Ранее Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.