МИД: Путин исчерпывающе обозначил обновление ядерной доктрины России

Рябков: Путин исчерпывающим образом обозначил направления обновления ядерной доктрины России, ожидается указ

Tекст: Вера Басилая

Рябков добавил, что вопросы, касающиеся обновлений в ядерной доктрине России и возможного совместного принятия решений о применении ядерного оружия с Белоруссией, пока не комментируются.

«Своевременно все разъяснения будут даны в этом плане», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

