У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
МИД: Путин исчерпывающе обозначил обновление ядерной доктрины России
Рябков: Путин исчерпывающим образом обозначил направления обновления ядерной доктрины России, ожидается указ
Президент России Владимир Путин исчерпывающе обозначил направления обновления ядерной доктрины страны, ожидается публикация соответствующего указа, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
Рябков добавил, что вопросы, касающиеся обновлений в ядерной доктрине России и возможного совместного принятия решений о применении ядерного оружия с Белоруссией, пока не комментируются.
«Своевременно все разъяснения будут даны в этом плане», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.