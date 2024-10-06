Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР

Корабль «Неустрашимый» Балтфлота прибыл в Саймонстаун для совместных учений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА Новости, сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота прибыл в основную базу военно-морских сил Южно-Африканской Республики, порт Саймонстаун. Этот визит стал важным этапом в рамках задач по поддержанию морской безопасности и укреплению международного сотрудничества.

Находясь в порту, «Неустрашимый» совместно с кораблями ВМС ЮАР и Китая провел совместное маневрирование и отработку элементов организации связи. Программа визита также включает протокольные встречи командования корабля с городскими и военными властями ЮАР, где обсуждаются вопросы сотрудничества и обмена опытом между военно-морскими силами России и ЮАР.

Кроме того, экипаж «Неустрашимого» примет участие в параде ВМС ЮАР. Во время стоянки в порту запланированы мероприятия по пополнению запасов воды, топлива и продовольствия, а также технический осмотр судна, что необходимо для поддержания боеготовности корабля.

После завершения визита в Саймонстаун «Неустрашимый» продолжит выполнение своих задач на море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил ходовые приемо-сдаточные испытания после модернизации в Калининграде на заводе «Янтарь». Корабль, сопровождавший президента Владимира Путина в Лондон в 2003 году и участвовавший в учениях с НАТО, вернется в боевой состав после продолжительного ремонта в 2020 году. «Неустрашимый», обеспечивающий безопасность гражданского судоходства у Африканского рога, совершил плановый заход в порт Салала в Омане.