  • Новость часаВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    6 октября 2024, 13:33 • Новости дня

    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР

    Корабль «Неустрашимый» Балтфлота прибыл в Саймонстаун для совместных учений

    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР
    @ Ирина Шаталова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота совершил деловой визит в южноафриканский порт Саймонстаун, где провел совместные маневры с ВМС ЮАР и КНР, а также обсудил вопросы сотрудничества и обмена опытом,сообщили в пресс-службе Балтфлота.

    Как сообщает РИА Новости, сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота прибыл в основную базу военно-морских сил Южно-Африканской Республики, порт Саймонстаун. Этот визит стал важным этапом в рамках задач по поддержанию морской безопасности и укреплению международного сотрудничества.

    Находясь в порту, «Неустрашимый» совместно с кораблями ВМС ЮАР и Китая провел совместное маневрирование и отработку элементов организации связи. Программа визита также включает протокольные встречи командования корабля с городскими и военными властями ЮАР, где обсуждаются вопросы сотрудничества и обмена опытом между военно-морскими силами России и ЮАР.

    Кроме того, экипаж «Неустрашимого» примет участие в параде ВМС ЮАР. Во время стоянки в порту запланированы мероприятия по пополнению запасов воды, топлива и продовольствия, а также технический осмотр судна, что необходимо для поддержания боеготовности корабля.

    После завершения визита в Саймонстаун «Неустрашимый» продолжит выполнение своих задач на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил ходовые приемо-сдаточные испытания после модернизации в Калининграде на заводе «Янтарь». Корабль, сопровождавший президента Владимира Путина в Лондон в 2003 году и участвовавший в учениях с НАТО, вернется в боевой состав после продолжительного ремонта в 2020 году. «Неустрашимый», обеспечивающий безопасность гражданского судоходства у Африканского рога, совершил плановый заход в порт Салала в Омане.

    5 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке

    Российские военные эвакуировали украинский танк в авдеевском направлении

    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

    Российские военнослужащие группировки «Центр» эвакуировали подбитый украинский танк на авдеевском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Операция по эвакуации была проведена ремонтно-эвакуационной группой войск, которые сначала провели инженерную разведку района и маршрута подъезда к танку для обеспечения безопасности личного состава и техники. После этого танк был отбуксирован в безопасный район для дальнейшей оценки специалистами.

    По информации Минобороны, украинский танк подорвался на противотанковой мине и затем был добит операторами FPV-дронов российской группировки. Для обеспечения безопасности в ходе эвакуации двое военнослужащих отвечали за обнаружение мин и наблюдение за небом.

    Ведомство также опубликовало видеозапись эвакуации, в которой старший мастер бронированной ремонтно-эвакуационной машины с позывным «Фаза» отметил, что на подключение танка к буксировочной машине уходит не более минуты.

    Он добавил, что техники на поле сражения много, но большая ее часть сгорела и не представляет ценности. «Фаза» выразил желание экипажа захватить танки Leopard или Abrams.

    Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных

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    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    5 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей

    Некоторые бойцы ВСУ не прошли польскую границу из-за алкогольного опьянения

    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения, что подтвердил экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря.

    Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины не смогли пересечь границу с Польшей из-за алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    Экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что во время поездки с Украины до пропускного пункта в Польше пара человек напилась и не прошла фейс-контроль на границе.

    Экс-военнослужащий ВСУ, по его собственным словам, был мобилизован и отправлен в Польшу для прохождения обучения на заряжающего танка Leopard. Однако в результате он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

    Ранее сообщалось, что жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.

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    5 октября 2024, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре с 2022 года при обороне города

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    По данным замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман, ВСУ потеряли до пяти бригад в боях за Угледар, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что украинская сторона не оценила должным образом потенциал российских штурмовиков и тяжелого вооружения, что привело к значительным потерям в их рядах.

    Шаман подчеркнул, что около 50% этих потерь пришлись на осеннюю кампанию. Эти цифры свидетельствуют о значительных потерях ВСУ в регионе, несмотря на попытки удержать стратегически важный город.

    Потери такого масштаба создают серьезные трудности для украинских сил при продолжении боевых действий в Угледаре и могут повлиять на их способность держать оборону в долгосрочной перспективе.

    Военнослужащий добавил, что успешные действия российских сил стали возможными благодаря правильно организованным штурмовым операциям и эффективному использованию тяжелого вооружения, что сыграло решающую роль в ослаблении обороноспособности противника.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром

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    4 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Белоусов вручил отличившимся на СВО бойцам «Золотые Звезды» Героев России
    Белоусов вручил отличившимся на СВО бойцам «Золотые Звезды» Героев России
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, вручили медали «Золотая Звезда» Героев России, награждение провел министр обороны Андрей Белоусов.

    Военнослужащим также вручили именное огнестрельное оружие, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также министр от лица Верховного Главнокомандующего президента России Владимира Путина и от себя лично поздравил бойцов с наградами, выразил им благодарность и пожелал успехов.

    «На линии боевого соприкосновения вы проявили высочайший профессионализм, готовность самоотверженно защищать интересы нашей Родины, жизнь ее граждан. Продемонстрировали силу духа, отвагу, мужество и честь, которые отличали героев Отечества на протяжении всей истории. На деле доказали верность Родине и присяге», – сказал Белоусов.

    Ранее министр поздравил соединения и воинские части российской армии, отличившиеся при освобождении Угледара.

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    5 октября 2024, 00:23 • Новости дня
    Тимура Иванова обвинили в хищении 2,2 млрд рублей при стройке корпуса в Твери

    Тверской кадетский корпус стал частью дела экс-министра обороны Тимура Иванова о хищении при строительстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Кадетский корпус в Твери оказался связан с делом о хищении при строительстве, в котором обвиняются экс-замминистра обороны Тимур Иванов и два бизнесмена, что привлекло внимание к масштабным недоделкам и невыполненным работам.

    Как передает ТАСС, кадетский корпус в Твери стал одной из трех строек, которые фигурируют в уголовном деле против экс-замминистра обороны Тимура Иванова и двух бизнесменов. Бывший чиновник подозревается в хищении средств при строительстве объектов.

    Следствие утверждает, что Иванов получил взятку за предоставление преференций компании «Олимпситистрой», которая занималась возведением этих корпусов. В результате проверок было выявлено, что в проекте, на который было выделено 14 млрд рублей, недоделки оценены в 2 млрд 184 млн рублей.

    По словам Иванова, индексация стоимости строительства была вызвана увеличением фактических объемов работ. Он утверждает, что все три корпуса сейчас функционируют, а процедуру приемки объектов проводили сторонние организации, не связанные с Минобороны РФ.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с мая 2016 года, но 20 июня стало известно о его увольнении, что, вероятно, связано с расследуемым делом.

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    3 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    MWM: Танк Leopard может доставить России чувствительные технологии Германии

    MWM: Россия может получить доступ к чувствительным технологиям Германии через танк Leopard

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод» немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту некие чувствительные технологии, утверждает Military Watch Magazine.

    Речь идет о машине Leopard 2A6, произведенной в Германии, его отправили на «Уралвагонзавод» для изучения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Эта машина не была произведена специально для экспорта, а направлена из резервов немецкой армии.

    «А это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии», – отмечается в статье.

    По мнению авторов материала, использование немецких танков на Украине может привести к ухудшению экспортного потенциала немецкой бронетехники.

    Ранее журнал Forbes сообщал, что ВСУ направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6.

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    5 октября 2024, 05:27 • Новости дня
    ВС России организовали помощь оставшимся в Угледаре жителям

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

    Согласно данным, опубликованным РИА «Новости», в Угледаре остаются сотни мирных жителей, которых пока невозможно эвакуировать.

    Российские военные доставляют им продукты и воду, поддерживая тех, кто укрывается в подвалах зданий. О ситуации рассказал штурмовик с позывным «Макс», подчеркнув, что подвалы остаются более-менее безопасными местами для укрытия.

    Жители, в основном, размещаются по несколько человек в подвалах, отмечает «Макс». На вопрос о том, почему эвакуация невозможна, штурмовик объяснил, что многие просто не имели возможности уехать из-за высоких цен на транспортировку вещей. Некоторые, как он сообщил, укрылись в подвалах школы.

    Минобороны России ранее заявило об освобождении Угледара 3 октября. Тем не менее, ситуация с эвакуацией мирных жителей остается сложной, и российские военнослужащие продолжают оказывать необходимую помощь оставшимся в городе.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.


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    5 октября 2024, 07:45 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила десять украинских дронов над российскими регионами

    Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских БПЛА ПВО над Белгородской, Курской и Воронежской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 5 октября российские средства ПВО уничтожили десять украинских дронов над Белгородской, Курской и Воронежской областями, предотвратив возможные атаки.

    Как сообщает РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Семь дронов были нейтрализованы над Белгородской областью, два – над Курской и еще один – над Воронежской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем заявлении.

    В министерстве отметили, что эти дроны самолетного типа пытались совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

    «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа», – сообщается в заявлении Минобороны.

    Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области.

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    4 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Россия нанесла удары по базам боевиков в Сирии

    ВКС России атаковали 12 баз боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ВКС провели серию авиаударов по двенадцати базам боевиков в Сирии, вышедших из зоны Эт-Танф, в рамках совместной операции с сирийскими силами.

    Российские военно-воздушные силы провели серию прицельных ударов по обнаруженным базам боевиков в Сирии, сообщает ТАСС.

    В результате операции, проведенной в сотрудничестве с сирийскими военными, были атакованы двенадцать мест базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф.

    Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк отметил, что удары были нанесены в рамках разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, которые проводит командование вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск.

    Ранее сообщалось, что российские ВКС атаковали четыре базы боевиков в Сирии, включая провинции Хомс и Дейр-эз-Зор

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    4 октября 2024, 11:08 • Новости дня
    Путин назвал принятие на вооружение «Ангары» основной задачей Космических войск

    Путин назвал принятие на вооружение комплекса «Ангара» основной задачей Космических войск

    Tекст: Александра Юдина

    Космический ракетный комплекс «Ангара» сыграет ключевую роль в обеспечении независимого и гарантированного доступа в космическое пространство, его принятие на вооружение – ключевая задача Космических войск, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну: в числе ваших главных, важнейших задач – проведение опытно-космических работ, испытаний, а также принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники, среди которых первоочередное место занимает космический ракетный комплекс «Ангара». Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство», – указано в поздравлении главы государства с Днем Космических войск, опубликованном на сайте Кремля.

    «Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, в которых используются экологически чистые компоненты топлива.

    Космические носители этого типа предназначены для вывода различных аппаратов: спутников, кораблей, автоматических межпланетных станций. Последний пуск этой ракеты – успешный – был осуществлен 17 сентября.

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    4 октября 2024, 01:14 • Новости дня
    В России заработала комиссия по набору контрактников

    Медведев заявил о начале работы комиссии по набору контрактников в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссия, созданная президентом России для комплектования армии контрактниками, приступила к работе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что заключение контракта остается единственной формой привлечения граждан России для участия в специальной военной операции.

    «Комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, созданная президентом России, приступила к работе», – сообщил Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

    По его словам, в каждом регионе и муниципалитете ведется активная работа с будущими военнослужащими-контрактниками. Это включает совершенствование системы федеральных и региональных выплат, а также других форм поддержки военнослужащих и их семей. Медведев отметил, что данная работа будет продолжаться до достижения полной и окончательной победы.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подсудимым заключать контракты на военную службу в условиях мобилизации и военного положения.

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    5 октября 2024, 06:53 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Звановке в ДНР

    Силы РФ вели интенсивные бои, приближаясь к Звановке под Северском в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, сообщили о продолжающихся интенсивных боях.

    Российские войска продолжают наступление на северском направлении, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские силы продвигаются в сторону населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике.

    По словам Марочко, на этом направлении идут интенсивные боевые действия, и войска постепенно приближаются к цели. Он отметил, что на текущий момент у российских военных есть определенные успехи в продвижении.

    Марочко добавил, что ситуация на линии фронта остается динамичной и требует постоянного мониторинга. Он подчеркнул значимость этого направления в текущей военной кампании, подчеркнув его стратегическую важность для достижения дальнейших целей.

    Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы за прошедшие сутки выпустили 133 боеприпаса по жилым районам Донецкой Народной Республики

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    5 октября 2024, 04:31 • Новости дня
    Полковник Пешков осужден условно за растрату

    Брянский военный суд приговорил полковника Пешкова к условному сроку за растрату

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии Дмитрий Пешков получил условный срок за растрату в особо крупном размере, но вину не признал, несмотря на решение Брянского гарнизонного военного суда.

    Брянский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку за растрату в особо крупном размере бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова, сообщает ТАСС.

    Он был арестован в рамках нового уголовного дела, связанного с хищениями при поставках продовольственных пайков для бойцов специальной военной операции (СВО). В правоохранительных органах уточнили, что Пешков свою вину не признал.

    Приговор суда от 7 декабря 2023 года обвинил Пешкова и его подельника Антона Белова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Оба получили условные сроки. Потерпевшей стороной по этому делу признано Министерство обороны РФ, исковые требования которого удовлетворил суд.

    Военный суд Брянска отказался предоставить детали обвинительного приговора, сославшись на то, что дело рассматривалось в закрытых заседаниях. Следователи предъявили Пешкову обвинение в хищении, связанного с поставками пайков для СВО.

    Минобороны отказалось удовлетворить просьбу офицера об отправке в зону СВО, и он был арестован и этапирован в столичный СИЗО. Срок следствия продлен до 7 декабря.

    Напомним, в рамках данного дела обвиняется бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков. Он помещен в СИЗО-11.

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    4 октября 2024, 08:59 • Новости дня
    Дроны «Куб» доказали эффективность на поле боя

    Дроны «Куб» показали высокую эффективность и точность в поражении живой силы противника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности.

    Барражирующие боеприпасы «Куб» показали свою эффективность в боевых условиях, передает РИА «Новости». Благодаря современным тактико-техническим характеристикам, дроны-камикадзе способны точно поражать цели. Боеголовка, содержащая взрывчатое вещество, превосходящее тротил более чем в полтора раза, создает при взрыве высокую плотность поражения осколками, что снижает эффективность средств защиты противника.

    Производство этих ударных дронов активно расширяется, что позволяет значительно увеличивать их количество для армии. В Ростехе отметили, что уже произведены и применены тысячи таких дронов. «Куб» разработан концерном «Калашников» и предназначен для уничтожения живой силы, военной техники и радиолокационных средств. Разработка постоянно модернизируется, учитывая опыт военнослужащих на территории СВО.

    Дрон «Куб» может действовать как управляемый снаряд, оставаясь над заданной точкой и ожидая команду для атаки. Этот боеприпас способен опускаться на малые и подниматься на большие высоты в зависимости от рельефа местности. В Ростехе подчеркивают, что борьба с «Кубом» традиционными средствами ПВО является трудной и дорогостоящей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударом дрона-камикадзе «Куб» уничтожили американскую гаубицу M777 в Курской области. Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км. Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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