Сторожевик «Неустрашимый» вернется в боевой состав Балтфлота

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый», сопровождавший президента Владимира Путина в Лондон в 2003 году и не раз принимавший участие в учениях с НАТО, в 2020 году вернется в боевой состав после продолжительного ремонта.

«Ожидается, что «Неустрашимый» будет передан флоту в середине 2020 года», – сообщил ТАСС представитель Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов.

До возвращения на боевое дежурство корабль пройдет все виды ходовых испытаний.

«Неустрашимый» встал на капитальный ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2014 году.

В 2003 году корабль в рамках визита Владимира Путина в Великобританию прибыл в Лондон и ошвартовался у пирса Гринвич на берегу Темзы. Это был первый визит боевого корабля ВМФ России в Великобританию в истории российско-британских отношений. Путин в рамках поездки посетил «Неустрашимый» вместе с герцогом Йоркским.