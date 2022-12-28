Сторожевой корабль «Неустрашимый» начал подготовку к передаче Балтфлоту

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28 декабря, среда  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Украинских олигархов настигла расплата за разрыв с Россией

Ринат Ахметов – один из самых обедневших олигархов Украины Danil Shamkin/NurPhoto/Reuters
Богатейшие люди Украины, как выяснилось, стремительно теряют свои капиталы. Можно было бы списать происходящее на военный конфликт, однако в реальности причины разорения украинских олигархов лежат куда глубже. Начались эти процессы тогда, когда Киев решил начать цивилизационный разрыв с Москвой, а поддержаны они были, как ни странно, Соединенными Штатами. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Почему России не нужна мобилизационная экономика

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Российская экономика в силу своей недоинвестированности, с одной стороны, и огромным потенциалом – с другой, имеет все возможности выйти из текущего кризиса мощным рывком. Подробности...

Польша зарится на чужую территорию, но теряет контроль над своей

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Если захват земель на востоке для Варшавы пока является гипотетической возможностью, то передача американцам контроля над частью польских земель – геополитическая реальность. Подробности...

Cегодня русский язык как никогда демократичен

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противостоять бессмысленности заимствований – не всех, но части из них – точно можно, вооружившись терпением. Куча новых словечек обычно умирает вместе с модой довольно быстро. А еще вооружившись знаниями. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Немцы испугались своего будущего

Как обеднели олигархи Украины

Почему венгры дерзят США

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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  • Российского происхождения

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    Сторожевой корабль «Неустрашимый» начал подготовку к передаче Балтфлоту

    ПСЗ «Янтарь»: Сторожевой корабль «Неустрашимый» завершил после модернизации испытания на Балтике

    28 декабря 2022, 12:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота «Неустрашимый» завершил ходовые приемо-сдаточные испытания после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде, сообщила пресс-служба судоверфи.

    По сообщению пресс-службы, специалисты ПСЗ «Янтарь» (входит в ОСК) завершили ходовые приемо-сдаточные испытания сторожевого корабля проекта 11540 «Неустрашимый» после окончания планового ремонта и модернизации, передает ТАСС.

    В ходе испытаний на корабле проверена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, средств борьбы за живучесть, средств радиационной химической и биологической защиты, комплексов связи.

    После проведенных мероприятий корабль готовится к передаче Балтийскому флоту ВМФ России.

    В 2003 году корабль в рамках визита Владимира Путина в Великобританию прибыл в Лондон и ошвартовался у пирса Гринвич на берегу Темзы. Это был первый визит боевого корабля ВМФ России в Великобританию в истории российско-британских отношений. Путин в рамках поездки посетил «Неустрашимый» вместе с герцогом Йоркским.

    Ранее представитель Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов заявил, что сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» в 2020 году вернется в боевой состав после продолжительного ремонта.

    Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
    		    27 декабря 2022, 15:37
    Фото: LIBKOS/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».

    Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.

    Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.

    Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.

    Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.

    В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.

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    Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом

    27 декабря 2022, 15:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.

    Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».

    У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

    ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).

    Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).

    Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    Песков назвал провокационным заявление секретаря Совбеза Армении о Союзном государстве
    		    27 декабря 2022, 18:39
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Высказывания о давлении на армянское руководство для присоединения к Союзному государству из уст секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна звучат провокационно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», – сказал Песков в ответ на запрос news.am, передает РИА «Новости».

    Ранее секретарь армянского Совбеза Григорян высказался о словах посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве «не хватает третьей стороны», дипломат не назвал, какой именно. Конюк пояснил, что «смотрел, как реагируют братья-армяне».

    По словам Григоряна, Союзное государство – «полное нарушение суверенитета», он заявил, что на Армению оказывается давление.

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    Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
    Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
    		    27 декабря 2022, 19:15
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.

    Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.

    Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.

    Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.

    Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.

    Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.

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    Ксения Шойгу посетила Донбасс

    27 декабря 2022, 16:59

    Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненных военнослужащих.

    С октября 2022 года Лига героев регулярно направляет гуманитарную помощь на территории новых регионов России. Прибытие каждой колонны сопровождается медийными лицами, а также фото- и видеофиксацией доставки груза. Вместе с Шойгу Донбасс посетил популярный музыкант ST (Александр Степанов), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первой локацией к посещению стал город Стаханов (ЛНР). Именно сюда в октябре прибыл один из первых гуманитарных конвоев Лиги героев. Город, по-прежнему, подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

    Шойгу посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году свое 120-летие. В связи с регулярными ракетными атаками, дети из приюта Стаханова были эвакуированы. 43 ребенка размещены в специальной школе-интернате в Петровском, вместе с детьми из других районов. Все они получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев, оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.

    Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, функционирующий как общеобразовательная школа, был открыт в 2017 году. А в 2023 у него ожидаются первые выпускники. Учебное заведение оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля, малыши получили звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.

    В течение недели в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области Лига героев провела театрализованные новогодние представления. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступили профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимые герои русских мультфильмов и сказок. Спектакли сопровождались интерактивно-игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями. Представления посетили 5,5 тыс. детей.

    «Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнеров Лиги Героев, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств», – отметила Ксения Шойгу.

    Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты.

    Часть подарков собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса (совместная акция Лиги героев и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря).

    «Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость в глазах детей в интернате, где мы были, когда они распаковывали подарки. Но в первую очередь, мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже всё не зря» – прокомментировал Степанов (ST).

    Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за их работу – именно эта клиника будет дежурной в ночь с 31 декабря на 1 января, а героев – за службу, пожелав им здоровья и скорейшего возвращения в строй.

    Лига героев – крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России. Основные из них: «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», велогонка «La Strada».

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    Экс-сенатора Арашукова и его отца осудили на пожизненный срок
    		    27 декабря 2022, 16:52
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу – экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову по делу об организации двух убийств и хищении газа.

    Московский городской суд постановил приговорить Арашуковых к пожизненному лишению свободы, зачитала решение судья Елена Гученкова, передает ТАСС.

    В сентябре коллегия присяжных Мосгорсуда признала экс-сенатора и его отца виновными в организации убийств двух общественных деятелей.

    Арашуковым ранее предъявляли обвинения по делу об убийствах в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

    В 2019 году сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Вскоре был задержан его отец Рауль Арашуков.

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    В Турции у россиян начали возникать проблемы с ВНЖ через аренду квартиры
    		    27 декабря 2022, 16:28
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Россияне, переехавшие в Турцию, в социальных сетях стали жаловаться на массовые отказы в получении ВНЖ (камет) через аренду квартиры, граждане России отмечают, что их документы в миграционной службе даже не хотят смотреть.

    Так, один из пользователей соцсетей рассказал, что «очередные российские граждане... получили отказы в гече (миграционная служба Турции), их документы даже не смотрели».

    Утверждается, что отказ был мотивирован указом Анкары о том, что Турция прекращает выдачу ВНЖ россиянам. Тем, кто получил отказ, дается 10 дней для того, чтобы выехать из страны, несмотря на полугодовую аренду квартиры и страховку.

    Оказавшиеся в подобной ситуации, пишут в соцсетях, могут выехать из Турции, а затем заехать и купить квартиру, чтобы получить ВНЖ. При этом автор поста сомневается в надежности такого способа, он задается вопросом: «А вдруг и тут они передумают?»

    Ранее сообщалось, что каждый пятый объект недвижимости в Турции, согласно данным за девять месяцев этого года, был продан россиянам.

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    Внучка Чаплина призвала прекратить идеологическую войну с Россией
    Актриса Уна Чаплин выступила против представлений о русских как о «плохих парнях» и призвала найти стереотип получше
    		    27 декабря 2022, 22:20
    Фото: Lev Radin/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».

    Чаплин прокомментировала новый сериал «Госизмена», где фигурирует русская шпионка. По словам актрисы, она «устала от того, что русские – плохие парни». Актриса заявила, что «не находит слов», и предложила «придумать стереотип получше», с которым «можно работать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Уне Чаплин 36 лет, она дочь испанской и британской актрисы Джеральдины Чаплин. Внучка Чарли Чаплина снималась в таких известных сериалах, как «Игра престолов» и «Шерлок».

    Напомним, американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал власти США помогать не Киеву, а своей стране.

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    Путин поговорил с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний»

    27 декабря 2022, 14:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, ее мечту он выбрал на «Елке желаний».

    После переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин связался с девочкой, которая на открытке указала просьбу побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза, сообщает РИА «Новости».

    Президент поинтересовался, понравилось ли девочке в доме Деда Мороза, в Крыму, чем ее там угощали, передает RT в Telegram-канале.

    «Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже (подарок), я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь?», – спросил Путин.

      

    Напомним, Путин ежегодно участвует в «Елке желаний». В прошлом году Путин исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии сходил на экскурсию в пожарную часть Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

    Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и первые лица государства.

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    Задержанные за убийство семьи в Макеевке объяснили мотив преступления
    Подозреваемые в расстреле семьи в Макеевке признались в срочном поиске денег из-за долга в 15 тыс. рублей
    		    28 декабря 2022, 11:19
    Фото: t.me/Sladkov_plus
    Текст: Александра Юдина

    Задержанные по подозрению в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке признались, что угнали машину и присвоили более 60 тыс. рублей с техникой из-за долга размером в 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.

    Уточняется, что одной из задержанных оказалась знакомая семьи, которая неоднократно помогала им по хозяйству за денежное вознаграждение. На очередную подработку она пришла с братом и приятелем. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и «продолжили застолье на территории чужого домовладения», передает ДАН.

    Мотивом преступления женщина назвала необходимость найти деньги ее брату. Задержанная рассказала, что ее родственник «попал, и ему срочно нужны были 15 тыс. рублей». «Нужно было ему отдать, и из-за этого он пошел на это преступление», – призналась женщина.  

    По ее словам, мужчины хотели бросить в дом гранату, однако брат женщины достал автомат и расстрелял находившихся в доме людей.

    Другой подозреваемый рассказал, что первым был убит старший член семьи, потом те люди, что стояли справа. «Толком, кто были справа, я не рассматривал, сколько их там было, тоже всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех», – рассказал он.

    Спустя время со двора в дом вошли сестра преступника и подельник, обыскали дом, украли около 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон. После этого угнали автомобиль семьи.

    Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. 

    В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.

    В Telegram-канале СК уточняется, что число задержанных в Донецке достигло четырех человек.

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    Белоусов: Бизнес осознал опасность вывода средств за рубеж
    Первый вице-премьер Белоусов заявил об осознании бизнесом опасности вывода средств за рубеж
    		    27 декабря 2022, 15:22
    Текст: Алексей Дегтярев

    Предприниматели понимают, что вывод денег из России сейчас очень опасен из-за антироссийских санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

    Крупный бизнес пришел к пониманию опасности вывода средств за рубеж и риска подобных инвестиций, рассказал Белоусов в эфире «России 24», передает ТАСС.

    Во время встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прозвучал лейтмотив о введении надежных инструментов вложения денег в России.

    «Такого не было даже полгода назад, когда санкции начали вводить. Нам с Банком России есть над чем поработать», – указал он.

    По его словам, создание самых благоприятных условий инвесторам – главнейшая задача для России.

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    Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
    Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
    		    28 декабря 2022, 07:55
    Фото: MBDA/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

    Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.

    Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.

    Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.

    Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.

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    Белоусов назвал бессмысленным создание мобилизационной экономики в России
    Первый вице-премьер Белоусов назвал бессмысленным создание мобилизационной экономики в России
    		    27 декабря 2022, 16:11
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Сегодня нет смысла создавать мобилизационную экономику в России, поскольку у страны есть необходимые резервы и рычаги для решения поставленных задач, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».

    По его словам, мобилизационная экономика как таковая сама по себе  существовать не может, передает его слова ТАСС.

    «Есть понятие мобилизационного общества, и мобилизационная экономика – это часть мобилизационного общества», – пояснил он.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Запад, который пытался разрушить российскую экономику, недооценил ее устойчивость и возможности России.

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    Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине
    Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации на Украине не ставится
    		    28 декабря 2022, 03:31
    Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.

    Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).

    По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель. 

    Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».

    Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании. 

    Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

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    Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров
    		    27 декабря 2022, 21:08
    Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Военные центры будут открыты в 16 регионах России при госуниверситетах. Они расположатся в 13 областях – Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках – Мордовии, Чечне и Марий Эл, сообщает ТАСС.

    Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.

    Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратились к президенту России Владимиру Путину с инициативой создать по всей стране центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе в Чеченской Республике.

    До 2019 года в вузах существовали параллельно военные кафедры и учебные центры. В начале 2019 года их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. С учетом новых 16 военных учебных центров общее число таких структур при вузах РФ выросло до 120.

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