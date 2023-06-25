Путин рассказал о постоянном контакте с предприятиями ОПК

Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы понять, чего еще не хватает для нужд спецоперации.

«Есть и совещания, и встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается, оборонно-промышленного комплекса, с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения. Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание вопросам СВО. Президент подчеркнул, что с этого начинается и заканчивается его день.

Также он отметил, что наращивание темпов и объемов производства вооружений для нужд спецоперации не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами.

«Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда, с тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи», – сказал Путин.

Напомним, вице-премьер России – глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса почти полностью выполняют гособоронзаказ.