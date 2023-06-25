Началось восстановление Чонгарского моста

Строители начали восстанавливать поврежденный ВСУ Чонгарский мост

Строители приступили к восстановлению поврежденного ВСУ Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области, движение восстановят в скором времени, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня», – заявил Сальдо, передает РИА «Новости».



Он уточнил, что вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд по мосту будет восстановлен в ближайшее время.

Сальдо добавил, что в Херсонской области усилили защиту от возможных новых ракетных атак со стороны украинских войск.

Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.