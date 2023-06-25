Алаудинов сообщил о возвращении бойцов «Ахмата» в зону спецоперации

Алаудинов сообщил о возвращении бойцов «Ахмата» в зону проведения СВО

Бойцы спецподразделения «Ахмат», направленные в субботу в Ростов-на-Дону для подавления вооруженного мятежа, возвращаются в зону проведения спецоперации, сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он уточнил, что «Ахмат» полностью с передовой не снимали. В Ростов-на-Дону были отправлены только те подразделения, которых можно было заменить другими.



«На данный момент подразделения «Ахмат» потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки», – сообщил он ТАСС.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил в Telegram, что бойцы подразделения были направлены в Ростов-на-Дону, «чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль». «Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач», – написал он.

Кадыров подчеркнул, что «ситуация завершилась без прямой конфронтации», а позиции бойцов в зоне СВО успешно удерживаются резервными группами.

Ранее Кадыров рассказал, что убеждал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «оставить бизнес-амбиции» и не смешивать их с государственными делами, однако некоторые люди ради выгоды «могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне».