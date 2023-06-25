Кадыров объяснил поступок Пригожина бизнес-амбициями

Кадыров заявил, что убеждал Пригожина не смешивать бизнес-амбиции с делами государства

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что убеждал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «оставить бизнес-амбиции» и не смешивать их с государственными делами, однако некоторые люди ради выгоды «могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне».

Кадыров в своем Telegram-канале признался, что прежде считал, что «некоторым людям можно верить», что они «искренне любят свою Родину», поскольку являются настоящими, до мозга костей патриотами. Оказалось, что «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности» на привязанность и любовь к Отчизне люди могут наплевать, отметил он.

Глава Чечни рассказал, что разговаривал с Пригожиным и думал, что основатель «Вагнера» услышал его. «А оказывается, эта злоба в нем все это время только росла», – констатировал Кадыров.

По мнению главы республики, у бизнесмена возникла «затаенная и продолжительная обида» из-за цепочки «неудачных сделок в предпринимательстве». Пика это достигло, когда петербургские власти не предоставили его дочери желаемый земельный участок, сообщил Кадыров.

По его словам, к опасным последствиям привела заносчивость одного человека, в конфликт оказались втянуты многие люди.

Кадыров призвал бойцов ЧВК быть трезвыми в своих решениях и думать о будущем страны, о своих семьях и детях, поскольку подобные действия, предупредил глава Чечни, могут привести к «плачевным результатам».

Ситуация разрешилась мирно, кровопролития не случилось, но могло, подчеркнул Кадыров. «Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации», – добавил он.

Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.