Французам не понравилось заявление Макрона о требовании к России вести переговоры с Киевом

Читателям французской газеты Le Figaro не понравилось заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью CNN о том, что цель украинского контрнаступления заключается в том, чтобы заставить Россию пойти на уступки и вернуться за стол переговоров.

«Чтобы вести переговоры, вы должны уже сидеть за столом переговоров, а вы каждый день лишь подливаете масло в огонь», – написал один из комментаторов, назвав происходящее безумием.



Другой комментатор указал на неудачи украинских сил в ходе контрнаступления, и предположил, что при таком раскладе о переговорах следует подумать Киеву, а не Москве, передает РИА «Новости».

Еще одни пользователь Сети напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и диалог не хочет вести именно Киев. «Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам», – написал он.

«Пусть пытается уладить конфликт, а не выступать против России», – заключили читатели, говоря о Макроне.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.