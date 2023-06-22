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Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС
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Украинские власти планируют провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в последние дни украинские спецслужбы активизировали в публичной плоскости тему Запорожской АЭС. Они вбрасывают заявления о якобы минировании российскими войсками атомной станции и пруда-охладителя.
«Это делается с одной целью – заранее оправдать готовящуюся ими провокацию», – сказал Рогов, передает РИА «Новости».
В начале июня силы РЭБ посадили три беспилотника ВСУ, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС.
В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой
Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику
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Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.
По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.
Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.
В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.
Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».
Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.
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На Украине признали удар по штаб-квартире Главного управления разведки
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он подтвердил, что атаки были, при этом Юсов отметил, что ведомство продолжает работать штатно, передает ТАСС.
В Киеве ранее не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удары по ГУР стали ответом Москвы на пересечение красных линий.
Украинские летчики рассказали о страхе перед российскими Су-35
CNN: Украинские летчики боятся Су-35 и просят Запад быстрее поставить F-16
Летчики украинских ВВС остерегаются российской противовоздушной обороны и истребителей Су-35, а потому просят западные страны скорее передать американские F-16, сообщает CNN.
Пилот украинского штурмовика Су-25 Алексей заявил CNN, что ВСУ потеряли много самолетов из-за российских Су-35, передает РИА «Новости».
Летчик с позывным Джус заявил, что ВВС Украины никак не способны бороться с ВКС России, им не помогают радары и ракеты, но F-16 «безусловно помогут».
По его словам, контрнаступление было бы эффективнее и безопаснее, если бы киевский режим получил для него эти американские самолеты. F-16, сказал собеседник, способны выполнять много важных задач.
Агентство Bloomberg писало, что в НАТО изучают возможность поставить киевскому режиму не новые, а подержанные истребители F-16.
Российские силы заняли укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Пушилин: Российские военные взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Российские военные установили контроль над укрепрайоном «Зверинец» на Марьинском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что укрепрайон «Зверинец» является важной позицией на Марьинском направлении, которую давно пытались взять российские силы.
«Там серьезный укрепрайон. Мы к нему подходили уже с разных сторон. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», – сказал Пушилин, передает ТАСС.
Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.
Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Взрывы прогремели на Украине
В нескольких регионах Украины произошли взрывы
Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
В частности, взрывы произошли в Кременчуге, Александрии, Харькове и Кривом Роге, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «массированном ракетном ударе» по объектам в Кривом Роге. Данный регион – «один из районов формирования подразделений, которые затем бросают в наступление на южный фронт». Кроме того, взрывы прозвучали в Никопольском районе Днепропетровской области, где «стоят войска, через Днепр атакующие Энергодар».
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны.
Зеленский о неудачах контрнаступления: ВСУ продвигаются на поле боя так, как считают нужным
Президент Украины Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ происходит «медленнее, чем хотелось бы»
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Контрнаступление украинских сил происходит «медленнее, чем хотелось бы», но Киев не поддастся давлению извне и будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корпорации Би-би-си.
«Некоторые считают, это как в голливудском кино, ожидают немедленных результатов. Но это не так», – заявил Зеленский Би-би-си.
По его словам, украинские силы проводят контрнаступление «медленнее, чем хотелось бы». Но Зеленский добавил, что ВСУ продолжат продвигаться на поле боя так, как считают нужным, несмотря на «попытки оказать давление» на киевские власти, передает ТАСС.
Одновременно он в очередной раз заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой и не пойдет на замораживание конфликта, «потому что война – это бесперспективное развитие для Украины».
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».
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Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники «Аллигаторами»
Уничтожение украинской бронетехники на Запорожском направлении разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» показало Министерство обороны России.
Экипажи ударных Ка-52 уничтожили бронемашины ВСУ, с помощью этой техники украинские военные пытались атаковать и доставлять своих боевиков в район спешивания, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В ролике записаны две реплики пилотов, сообщивших о прямом попадании в бронетехнику ВСУ. «Аллигаторы» в ролике уничтожили две бронемашины.
Ранее Минобороны также показывало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Минкульт Украины не увидел опасности в песнях Цоя
Минкульт Украины: Виктор Цой не являлся россиянином и не представляет угрозы
Исполнение песен лидера группы «Кино» Виктора Цоя не запрещено на Украине, заявила ио главы подведомственного Минкультуры госагентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольга Россошанская.
Согласно сообщению ведомства, песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося российским гражданином, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины, передает ТАСС.
Также в ответе указано, что Виктор Цой не включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Напомним, 3 июня во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Зеленский заявил о становлении Киева «ключевым поставщиком энергии для Европы»
Президент Украины Зеленский счел вероятным становление Киева «ключевым поставщиком энергии для Европы»
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы готов взять на себя роль одного из ключевых поставщиков «зеленого водорода и чистой электроэнергии для Европы».
По его словам, Украина якобы способна взять на себя роль «одного из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода» для Европы, оценивая потенциал работы этой области в 400 млрд долларов, передает ТАСС.
Также Зеленский заявил, что Украина якобы может даже стать одним из ключевых «глобальных центров зеленой металлургии благодаря природным ресурсам и промышленным традициям», отметив, что страна богата залежами критически важных для современной экономики ресурсов, в частности, лития.
Примечательно, что двумя днями ранее Украина попросила Европу увеличить поставки электричества с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт в связи с необходимостью поддерживать электросети.
Экономист Иван Лизан рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украине удается переживать энергетический кризис только за счет европейских поставок электричества. По его мнению, это продлится до тех пор, пока ВКС России не ударит по Бурштынской и Добротворской ТЭС.
Мединский: Украина была близка к мирному договору в 2022 году
Мединский: Украина была близка к мирному договору в 2022 году, но Запад сорвал его
Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время рабочей поездки в Екатеринбург.
По его словам, на переговорах в Стамбуле в прошлом году Россия на деле была готова к мирному решению, также к такому решению был близок и Киев, но кураторов Украины на Западе это не устроило, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских дронах в Подмосковье
Минобороны: Пресечена попытка киевского режима осуществить тремя дронами террористическую атаку в Подмосковье
Минобороны сообщило о пресечении попытки киевского режима осуществить тремя беспилотниками террористическую атаку по объектам в Московской области.
Как уточнили в Telegram оборонного ведомства, все украинские дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее правоохранители сообщали, что в Новой Москве и в Наро-Фоминском районе Подмосковья с применением средств радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотных летательных аппарата.
Глава МИД Германии заявила о «кампании по восстановлению» Украины
Глава МИД Германии Бербок заявила о «кампании по восстановлению» Украины
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Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила о планах провести «кампанию по восстановлению» Украины и намерении Берлина выделить «масштабную гуманитарную помощь» для помощи семьям, наиболее пострадавшим от разрушений и необходимости покинуть свои дома.
Бербок назвала восстановление Украины «колоссальной задачей», указав, что только в прошлом году страна потеряла 29% своего ВВП, а инфляция достигала 27%. Кроме того, по словам Бербок, Всемирный банк ожидает, что в течение следующих десяти лет Украине на эти цели потребуются свыше 400 млрд долларов, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
На этом фоне Германия заявила о готовности выделить «масштабную гуманитарную помощь» для помощи семьям, наиболее пострадавшим от разрушений, наводнений и необходимости покинуть свои дома. В долгосрочной перспективе процесс вступления Украины в ЕС заложит основу для устойчивой и процветающей украинской экономики, уверена Бербок.
Она добавила, что для «прочного мира» Киеву недостаточно просто выиграть войну, страна должна стать «частью европейского проекта мира и процветания».
Ранее депутат Бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра экономики и вице-канцлера страны Роберта Хабека за то, что они отстаивают украинские, а не германские интересы.