Эксперты: СВО позволила избежать повторения 22 июня 1941 года

Депутат Матвейчев: В России ведется целенаправленная работа по сохранению исторической памяти

Вероломное нападение Германии научило Россию своевременно реагировать на угрозы у границ. Сегодня на полях СВО сражаются наследники советских героев, которые чтят память о предках. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали депутат Олег Матвейчев и политолог Сергей Журавлев.

«22 июня 1941 года стало огромной трагедией для всех народов, которые жили в Советском Союзе. Немецкому командованию удалось обмануть нашу разведку и путем всевозможных манипуляций сделать так, чтобы мы вступили в эту войну недостаточно подготовленными», – сказал Олег Матвейчев, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Можно с уверенность говорить, что анализ тех событий проводился не только в послевоенные годы, но и в наше время. И президент России Владимир Путин принял решение о начале СВО именно для того, чтобы не допустить повторения 22 июня 1941 года. Совершенно очевидно, что украинские власти, поддерживаемые западными странами, готовились к вторжению в Донбасс», – отметил он.

«Сейчас они называют эти планы фейками, выдуманными в России, но мы понимаем, что это ложь. Если бы эти намерения воплотились в жизнь, то РФ все равно потребовалось бы вмешаться для защиты людей. Но тогда бы нам было гораздо труднее, и, самое главное, жертв было бы в разы больше», – полагает собеседник.

«Масштаб мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби в России и за рубежом соразмерен тому горю, которое испытывал весь советский народ. Война затронула каждую семью. Это особенно чувствуется во время акции «Бессмертный полк», когда люди выходят на улицы с портретами своих героев», – добавил парламентарий.

«Мы не имеем права забывать подвиг наших предков. При президенте Путине в нашей стране огромное внимание уделяется сохранению исторической памяти. Государственная политика сегодня направлена на то, чтобы молодое поколение помнило историю собственной страны. Таким образом, мы ставим надежный заслон фальсификаторам прошлого», – акцентирует Матвейчев.

«Одной из причин неудач Советского Союза в начале войны была внезапность нападения Германии и неготовность наших вооруженных сил к нему. Трагический день 22 июня и первые месяцы сражений очень глубоко запали в память последующих поколений россиян», – сказал Сергей Журавлев, заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе.

«Насыщение Украины оружием и инструкторами НАТО, а также вероятность размещения на территории страны военных баз альянса беспокоила наше руководство. Вне всяких сомнений, память о 22 июня повлияла на решение не дожидаться осложнения ситуации, а постараться предотвратить худший исход событий. Для нас эта дата стала историческим уроком», – отмечает эксперт.

«Великая Отечественная война крепко вошла в память каждой российской семьи. Наша страна потеряла около 27 миллионов человек убитыми, причем большая их часть была мирными жителями. Кроме того, многие из советских граждан пострадали от насилия, находясь в оккупации или в концлагерях. Ни одна другая страна не претерпела ничего подобного», – подчеркивает собеседник.

«Поддержка исторической памяти с помощью различных акций сегодня очень важна. Особенно в этом плане примечателен «Бессмертный полк», когда люди разных поколений идут бок о бок, что демонстрирует невероятное единение. Сейчас часть мероприятий переносится и в интернет, но я считаю, что очное участие ничего не заменит», – акцентирует он.

«Память о пережитой беде помогает поддерживать единство нашего народа. Именно благодаря этому объединению людей и власти мы смогли одолеть врага. И то, что наше руководство пытается еще больше сплотить людей на этой почве – абсолютно правильное решение», – резюмирует Журавлев.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. К этому времени Третьим рейхом были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие человеческие потери СССР в ходе войны составили 27 млн человек.

В понедельник председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что в ночь на 22 июня в 89 субъектах и более чем 50 странах мира, в том числе в Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане и Узбекистане пройдут акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 22 июня в День памяти и скорби возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

