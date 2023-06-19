Акции ко Дню памяти и скорби решено провести в более чем 50 странах

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» пройдут в России и еще более чем 50 странах

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» пройдут в ночь на 22 июня в 89 субъектах и более чем 50 странах мира, в том числе в Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане и Узбекистане, сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

«День памяти и скорби – это священный день для каждого из нас. Мы до сих пор вспоминаем и будем вспоминать тех, кто боролся с нацизмом, защищал нашу страну ценой собственной жизни на фронте, в тылу. Сегодня, когда из-за рубежа пытаются стереть из памяти наших детей историю Великой Победы, когда наши бойцы вновь вынуждены противостоять нацизму, мы должны больше говорить молодежи об их родных ветеранах, о всех, кто совершил подвиг во имя нашего будущего. В этом году, вспоминая павших в Великой Отечественной войне, мы также почтим память и погибших современных героев и тех, кто пострадал от неонацизма на Украине», – заявила Занко.



Ежегодно в ночь на 22 июня жители России и зарубежных стран зажигают свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. А с 2020 годы Волонтеры Победы при поддержке партии «Единая Россия» в День памяти и скорби выкладывают огненные картины войны в городах-героях, городах воинской славы, трудовой доблести и других населенных пунктах. Огненные изображения посвящены вкладу региона и страны в Великую Победу.

Занко также отметила, что в этом году к акциям присоединятся участники специальной военной операции. Кроме того, в этом году впервые примут участие в акции Донецкая и Луганская Народная Республики, а также Херсонская и Запорожская области – уже в составе России.

Так, в Донецкой народной республике «Волонтеры Победы» выложат из 10 тыс. свечей изображение монумента «Твоим освободителям, Донбасс». В Запорожской области Волонтеры Победы выложат изображение мемориала, посвященного боям на линии «Вотан», которую в годы Великой Отечественной войны героически прорвали советские солдаты.

В этом году к акции также присоединяется «Газпром межрегионгаз». Сотрудники компании зажгут свечи у Вечных огней, к которым теперь газ подается бесплатно благодаря закону «Единой России».

Занко отметила, что ежегодно число точек проведения акций растет. «Например, в прошлом году «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» прошли на 1250 площадках. Сегодня мы говорим уже о 1,5 тыс. площадок по всех стране и в более чем 50 странах мира», – добавила она.