Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов 20 июня 2023, 09:37

Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.

Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов. Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Рогов: Солдаты ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении Рогов: Солдаты ВСУ целыми группами сдаются в плен на Запорожском направлении

Активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехов. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта. «На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия в предполье. Противнику до сих пор не удалось даже подойти к первой линии обороны ВС РФ. Основным местом сражений стал Времевской выступ. Действия происходят на десятикилометровом участке между Великой Новоселкой и Старомайорским», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией». «Каких-либо заметных успехов у ВСУ нет. Офис Зеленского пытается представить грандиозной победой небольшие вклинивания в районах Урожайного и Новодонецкого. При этом продолжаются попытки со стороны Украины занять Макаровку. Идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное. Везде наблюдается высокая динамика боестолкновений. Частота огневого контакта рекордная», – отмечает эксперт. «В настоящий момент Пятихатки находятся в серой зоне. Здесь в ходе боев было убито несколько сотен военнослужащих ВСУ. Еще больше выбывает из сражений раненых. Противника удалось заманить в низины. Фактически образовался огневой мешок, по которому ВС РФ ведут обстрел со стратегических высот», – подчеркивает Рогов. «Задействованы артиллерия и ВКС. В какой-то момент нами был применен «Солнцепек». Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта, однако украинское командование продолжает посылать людей на убой. Техника высаживает пехоту и тут же направляется в тыл за новой группой бойцов», – уточняет собеседник. «На Ореховском направлении основные сражения развернулись в селе Работино. Мы продолжаем отбивать те волны живой силы, которые посылает в бой противник. Здесь также активно работает артиллерия. Если ВСУ подходит близко к территории, находящейся под контролем ВС РФ, то к работе по целям подключаются «Солнцепеки», – акцентирует эксперт. «Количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, резко увеличилось. Ежедневно складывают оружие целые группы противника. Десятки человек отказываются идти в бой. Это вызвано большими потерями со стороны Украины. К военным постепенно приходит осознание, что их бросают на убой», – резюмирует Рогов. Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на Запорожском направлении происходили наиболее активные боевые действия. Противник предпринимал безуспешные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. За сутки были уничтожены 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии. Ранее российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На Южно-Донецком направлении российские военные за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ около населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка. Общие потери Украины на этом участке за сутки составили до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин. Ранее военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе. Кроме того, рядом с некоторыми машинами была обнаружена подробная инструкция по их эксплуатации. В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца 37-й одесской бригады ВСУ. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов. Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, сообщили в Министерстве обороны. Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар по местам хранения западного вооружения ночью в понедельник. Отмечается, что все объекты поражены, а цели достигнуты. Ранее российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной.

При боевых действиях на Украине погибли около 40% обученных в одной из европейских стран украинских военных, сообщила газета Le Monde со ссылкой на высокопоставленного французского военнослужащего. Он рассказал, что инструкторы из Франции обучали военных ВСУ в разных странах Европы, в том числе в Польше и Румынии, передает Lenta.ru. Два месяца украинских военных обучали тактике городских боев, медицине и разведке. Занятия проводились на французских колесных танках AMX-10RC и гаубицах Caesar. Ранее газета Le Monde сообщала, что инструкторы НАТО сравнили украинских военных со стадом.

Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого. Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей. Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.

Сдавшийся в плен военнослужащий 37-й одесской бригады призвал своих «бывших коллег» думать, что они делают. Ранее Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов сообщил, что в районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины.

Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева. Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты». Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян. Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.

Министр обороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным»

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что общается с иностранными союзниками по-русски, когда им сложно изъясняться на английском, и предложил считать русский язык «трофейным». Резников дал интервью телеканалу «Настоящее время» (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) на русском языке, объяснив, что его коллеги из других государств, «которым сложно на английском», предлагают перейти на «язык агрессора». Сам украинский министр, по его словам, предлагает называть русский «трофейным» и соглашается на переговоры на русском, передает РИА «Новости». Последние годы киевский режим активно борется с русским языком. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял недавно, что русский язык «должен быть искоренен» в стране. Он также призывал «зачистить» «недобитков», которые говорят по-русски. Москва неоднократно подчеркивала, что Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно, несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

«Военкоры Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта. «Еще одной очень горячей точкой на стыке ДНР и Запорожской области является поселок Новодонецкое. Здесь бойцы ОБТФ «Каскад» и морпехи отражают атаки больших сил врага на натовской технике, включая французские колесные танки», – сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».

Авторы канала опубликовали кадры того, как после боя российские военные осматривают трофеи на окраинах Новодонецкого. В частности, в руки российских сил попали более 50 единиц вражеской техники, преимущественно Североатлантического альянса. Кроме того, рядом с некоторой техникой обнаружена подробная инструкция по эксплуатации боевых машин. Ранее Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

Сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» – лживая дезинформация польских СМИ. Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми. «Появившиеся новости о том, что Израиль якобы готовится передать свои танки «Меркава» Польше и Украине – обычная лживая дезинформация одного из польских агентств. На самом деле, израильское государство уже в течение тридцати лет пытался продать эти танки хоть какому-нибудь государству», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». «Насколько можно судить по сообщениям министерства обороны Израиля, возможна сделка по продаже нескольких танков двум государствам, причем только одно из них европейское. Поэтому не совсем понятно, почему речь вдруг пошла о Польше и Украине», – отметил он. «Израиль не отправлял и не собирается отправлять оружие на Украину. Более того, мы не разрешаем третьим странам передавать купленное у Израиля вооружение и технику. Поэтому можно сделать вывод, что кроме необоснованных фантазий, нет никаких оснований ожидать передачу этих танков Украине. Израильское государство продает вооружений на семь миллиардов долларов в год. И ничего из этого не попадало и не попадает на Украину», – рассуждает собеседник. «Что касается характеристик самого танка «Меркава», то он проектировался для природных условий, рельефа и почв Ближнего Востока. И несмотря на то что сам по себе машина достаточно хорошая, она не подходит для равнинной европейской местности с большим количеством водных препятствий. В этой связи, его большой вес – до 70 тонн – можно отнести скорее к недостаткам», – указал Кедми. Ранее стало известно, что Израиль может вести переговоры с Польшей и Украиной о поставках списанных танков «Меркава». Об этом заявили израильские СМИ со ссылкой на неназванного польского военного эксперта. Собеседник полагает, что машины могут пройти модернизацию в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями. По его словам, Украина «пытается собрать силы на конец 2024 года». Израильские СМИ считают, что переговоры могли быть вызваны давлением со стороны США. При этом источник портала в израильских военных кругах заявил, что переговоры с двумя европейскими странами продолжаются, пока рано говорить о сделке. Как ранее сообщал израильский чиновник, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие. Кроме того, СМИ Израиля отмечали, что государство планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран из-за помощи Украине. Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выказывал уверенность, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия. Новости СМИ2 Минский политолог: ВСУ планируют повторить белгородский сценарий в Белоруссии Политолог Дзермант: ВСУ планируют повторить белгородский сценарий в Белоруссии

Все указывает на то, что ВСУ попытаются забросить ДРГ на территорию Белоруссии. Минск понимает масштаб угрозы, поэтому уже сейчас готовится дать отпор, сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее стало известно, что ВСУ, размещенные вдоль границы с Белоруссией, пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства. «Очевидно, что для Украины Белоруссия представляет стратегическую угрозу. Причина тому – близость к Полесью, Киеву, Черниговской области. Кроме того, для них стратегически важно выбить Минск из альянса с Россией, пресечь весь тот спектр сотрудничества, который есть между нашими странами», – сказал Алексей Дзермант, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии. «Поэтому можно сделать вывод, что Украина готовится к нападению на Белоруссию. Вместе с тем это будет в большей степени не военная, а медийная и политическая операция. Украинские власти наращивают контингент вооруженных сил близ границы с нашей страной, но крайне маловероятно, что будет вторжение регулярной армии», – отметил он. «Скорее всего, речь пойдет о провокациях, терактах и забросах ДРГ на территорию Белоруссии. Я полагаю, что они будут разыгрывать тот же сценарий, что и в Белгородской области. А приступят они к нему, как только почувствуют такую возможность», – рассуждает собеседник. «Цели ВСУ предельно ясны – политический террор и паника среди нашего населения. Они ставят на то, что белорусские власти не смогут должным образом отреагировать на нападение и тем самым продемонстрируют свою недееспособность. Кроме того, на Украине рассчитывают, что смогут спровоцировать внутренние протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко», – акцентировал Дзермант. «В свою очередь руководство Белоруссии осознает возможность такого развития событий и всячески готовится – усиливается охрана государственной границы, ведется постоянный мониторинг ситуации с южными рубежами. Так что Украине не стоит рассчитывать на успех», – заключил он. Ранее стало известно, что значительные контингенты Вооруженных сил Украины, размещенные вдоль границы с Белоруссией, периодически пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «Украинская армия разместила значительные контингенты у белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать … обороноспособность Союзного государства», – сказал он. Полищук напомнил, что на этом фоне в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск, которые минимизируют риски проникновения диверсантов. Он также выразил надежду на то, что Киеву и его западным кураторам «хватит здравого смысла» не идти на военные авантюры, последствия которых могут оказаться очень серьезными. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, однако их не пускают заградотряды. Первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что республика повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе, система ПВО находится в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Украине вооружений. Российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной Марочко: Артиллеристы России уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной в ЛНР

Артиллерийским ударом уничтожено шесть машин и около 20 солдат ВСУ в районе Кременной в Луганской народной республике, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что колонна противника была уничтожена на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Координаты движущейся техники и солдат ВСУ выявили средства объективного контроля России, после чего был нанесен удар, в результате которого безвозвратные потери в личном составе составили около 20 боевиков, передает ТАСС. Ранее Минобороны России сообщило о ходе боевых действий в районах ЛНР. В частности, на Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР.

Группа переодетых в российскую военную форму украинских диверсантов пыталась проникнуть на «Урале» на российские позиции на Запорожском направлении, они были ликвидированы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что диверсанты ликвидированы в районе города Каменское на Васильевском направлении запорожского фронта. Как уточнил Рогов в Telegram, украинские военные были одеты в форму российских войск и пыталась проникнуть на российские позиции на «Урале» с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов.

Рогов добавил, что украинские военные «прокололись» на том, что «приехали за ранеными» значительно позже настоящей эвакуационной группы. В результате короткого боестолкновения диверсанты были уничтожены. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины закупили 700 комплектов формы российских силовых структур России и, вероятно, готовят провокации на Херсонском направлении.

Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, объявила о расторжении договора с организаторами концерта, сообщили СМИ. По данным казахстанских СМИ, поводом для отмены выступления Лепса могло стать его недавнее заявление на ПМЭФ, когда он вместе с Николаем Басковым предложил заплатить 1 млн рублей каждому, кто выведет из строя танк ВСУ, передает RT. В сообщении организаторов концерта говорится, что мероприятие решено отменить в одностороннем порядке. Между тем директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил, что артист не расстроился из-за отмены концерта в Казахстане и намерен и дальше продолжать поддерживать Российскую армию и свою страну, пишет «Газета.Ru». Также Урюпин назвал Казахстан русофобским уголком и заявил, что Лепс не будет выступать в Казахстане, так как не ездит в «недружелюбные страны». Напомним, в рамках ПМЭФ–2023 российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины. Позднее к их инициативе присоединился также певец и композитор Юрий Антонов.

Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, то на их место придут поляки и немцы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете». По его словам, логика Британии и США следующая: «когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы», передает ТАСС. Он отметил, что это ясно в том числе и из документальных материалов. Говоря про Украину, Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить эту страну в «черную дыру», чтобы не допустить ее сближения с Россией. «В оптике англосакской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», – отметил глава СВР. Ранее Нарышкин заявлял, что США и Европа дестабилизируют ситуацию на Украине. Пленный рассказал о нежелании военных ВСУ ходить в атаку

Пленный солдат ВСУ рассказал о низком моральном духе украинских подразделений на Запорожском направлении. По его словам, военнослужащие отказываются идти в атаку, приходится командирам ездить и по всему батальону собирать людей, которые согласятся, передает РИА «Новости». Также он рассказал, что люди собираются из разных подразделений, никто не знает, как действовать сообща, бывает, что они даже не знают друг друга по позывным. Напомним, активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.

Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС. Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук. На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.