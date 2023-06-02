Швейцария не разрешила реэкспорт оружия на Украину

В боях под Авдеевкой и Марьинкой за сутки уничтожено до 400 украинских военнослужащих

Подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки Донецкой народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат» продолжают наступление на Марьинском тактическом направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у пунктов Ласточкино, Георгиевка и Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР).

За прошедшие сутки на Донецком направлении ликвидированы более 395 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две гаубицы Д-30. Около пункта Удачное ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).

Рядом с Синьковкой, Кисловкой Харьковской области и Розовкой ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За последние сутки уничтожены до 45 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение ВСУ под Кармазиновкой, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.

Под Кременной ЛНР пресечены действия украинской ДРГ. Потери противника за минувшие сутки составили до 80 военнослужащих, два пикапа, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

В районе Серебрянки ДНР уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Водяного, Павловки ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. За сутки на этих направлениях уничтожены до 120 военнослужащих и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены 103 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 149 районах.

В районах Северска ДНР и Горького Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.