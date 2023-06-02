Reuters: США нашли способ закупки тринитротолуола из Японии для производства снарядов для Киева

Соединенные Штаты могут начать закупать тринитротолуол из Японии, чтобы производить артиллерийские снаряды для Киева, сообщает издание Reuters.

По задумке США, Япония сможет поставлять в Штаты компоненты вооружений, а именно якобы «промышленный» тринитротолуол, в обход законодательного запрета о неучастии в войнах, передает ФАН.

Также агентство указывает, что вероятные японские поставщики пока неизвестны – компания Chugoku Kayaku из Хиросимы заверила, что не получала прямых обращений от правительства или ВС США, а японские профильные ведомства отказались от комментариев.

Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS.



Как заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, обстановка на Украине дестабилизируется из-за того, что США и Европа стремятся поддерживать украинский конфликт в горячей фазе.