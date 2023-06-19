Reuters: Киев выполнил всего два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

Украинские власти выполнили лишь два условия из семи, которые необходимы для начала формальных переговоров о вступлении страны в состав Европейского союза, пишут западные СМИ.

Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в ЕС сообщает об отчете, который прежде не публиковался и согласно которому Киев выполнил только два критерия.

Один из источников издания сообщил, что выполненные условия связаны с законом о СМИ и юридической реформой, передает РИА «Новости».

Источник Reuters добавил, что прогресс есть, а отчет он оценил как «умеренно положительный». По информации агентства, доклад планируется направить постоянным представителям ЕС в среду.

При этом премьер Украины Денис Шмыгаль утверждал, что Киев якобы выполнил все семь требований Еврокомиссии для страны – кандидата в Евросоюз.

Как заявлял представитель Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман, кратчайших путей вступления в Европейский союз (ЕС) для Украины не существует, реформы должны быть реализованы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о безумной вере украинцев в то, что в самое ближайшее время их страна станет членом ЕС.