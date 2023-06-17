В Венгрии назвали невозможным вступление Украины в НАТО

Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки: Членство Украины в НАТО невозможно и несвоевременно

Присоединение воюющей страны к оборонительному альянсу несвоевременно и невозможно, также Украина должна соблюдать права венгерского нацменьшинства в Закарпатье, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.

Салаи-Бобровницки напомнил министру обороны Украины Резникову, что предварительным условием вступления Украины в НАТО будет уважение прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, передает ТАСС.

Также министр обороны Венгрии рассказал, что на встрече в Брюсселе было решено усилить восточное крыло НАТО, а также альянс разработал новый план по сдерживанию. По словам Салаи-Бобровницки, Венгрия придерживается позиции, что НАТО как оборонительному альянсу нельзя вовлекаться в войну.

Ранее Венгрия выступила против подготовки украинских военных под эгидой НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.