Венгрия выступила против подготовки украинских военных под флагом НАТО

Сийярто: Венгрия против подготовки украинских военнослужащих под флагом НАТО

Венгрия выступает против подготовки украинских военнослужащих под эгидой НАТО. Это может быть сделано отдельными странами альянса и только на односторонней основе, заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Осло.

По его словам, нельзя допустить возникновения конфликта между НАТО и Россией, поэтому Венгрия не поддерживает проведение альянсом боевой подготовки украинских военнослужащих, передает ТАСС.

Он отметил, что Венгрия готова участвовать в некоторых мероприятиях с украинскими солдатами, например, оказывать им медицинскую помощь на своей территории, но возражает против их обучения. Сийярто добавил, что Венгрия считает неприемлемым проводить боевую подготовку под флагом НАТО, и указал, что такие решения, как и поставки вооружений на Украину, могут быть приняты только на односторонней основе.

Ранее Сийярто заявил, что решения по итогам намеченной на четверг встрече глав внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО в Осло не должны вести к прямой конфронтации с Россией.