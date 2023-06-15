Политолог: ШОС стала примером равноправного сотрудничества

Политолог Асафов: Выстраивание экономических связей на евразийском пространстве – историческая миссия России

Сегодня ШОС стремительно развивается, привлекая к взаимодействию все больше и больше стран Евразии. Этот проект наглядно продемонстрировал, что равноправное сотрудничество и совместная работа над общим благосостоянием – возможны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Асафов. Напомним, 15 июня 2001 года была создана ШОС.

«ШОС стала одной из первых организаций, основывающих свою деятельность на принципах многополярного мироустройства. Со временем данный формат взаимодействия успешно зарекомендовал себя как проект, который учитывает интересы каждого участника. В диалоге стран-членов никогда не было и намека на политическое давление», – сказал Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Москвы.

«В связи с этим особенно приятен тот факт, что наш президент стал одним из главных действующих лиц, приложивших руку к созданию столь прогрессивного проекта. Россия в целом всегда уделяла много внимания развитию экономических связей на евразийском пространстве. В каком-то смысле, это наша историческая миссия», – подчеркивает эксперт.

«С 2001 года организация пережила немало блистательных моментов. Она росла, крепла. Так, вступление в ШОС Индии, Пакистана и Ирана говорит о том, что крупные евразийские державы видят в организации надежную опору и инструмент совместного выстраивания будущего», – отмечает собеседник.

«Сегодня ШОС представляет интересы более половины населения Земли, а совокупный ВВП государств-участниц составляет более четверти от общемирового показателя. В принципе, организация самим своим существованием символизирует готовность и желание стран договариваться и работать на общее благо», – акцентирует эксперт.

«ШОС превратилась в точку конструктивного сотрудничества акторов евразийского пространства. Деятельность организации работает не на обеспечение благосостояния гегемона, как это часто бывает на Западе. От нашего взаимодействия выигрывают все. В частности, организация положительно влияет и на экономику России, способствует повышению уровня жизни граждан нашей страны», – резюмирует Асафов.

Напомним, 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана была основана ШОС. Как напоминает ТАСС, оформление организации завершилось в 2002-м в Санкт-Петербурге. Тогда главы стран-участниц подписали Хартию организации, а также заключили соглашение о создании региональной антитеррористической структуры.

Важным шагом для ШОС стало заседание Совета глав государств в 2005 году: на нем было принято решение о предоставлении статуса наблюдателей трем крупным азиатским державам – Индии, Ирану и Пакистану. Ранее, в 2004 году, такими же полномочиями была наделена Монголия. Произошло географическое расширение, позволившее принципиально увеличить международный вес ШОС.

Позже в качестве партнеров по диалогу к взаимодействию с организацией были привлечены Шри-Ланка и Белоруссия. В 2012-м была принята Декларация о построении региона долгосрочного мира и совместного процветания. В этом же году статус наблюдателя в ШОС получил Афганистан.

В 2017-м организация впервые официально расширилась: полноправными участниками формата стали Индия и Пакистан. Позже, в 2022-м, к ним присоединился Иран. Между тем ШОС продолжает привлекать новые страны. Так, в мае этого года Объединенные Арабские Эмираты получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.