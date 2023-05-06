ОАЭ получили статус партнера по диалогу в ШОС

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6 мая, суббота | Последнее обновление — 20:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Задержанный за подрыв машины Прилепина признался, что работал по заказу спецслужб Украины
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ОАЭ получили статус партнера по диалогу в ШОС
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Объединенные Арабские Эмираты получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), меморандум был подписан в Индии.
По данным информационного агентства ОАЭ, меморандум об участии Арабских Эмиратов в работе ШОС в качестве партнера по диалогу, был подписан во время заседания глав МИД организации, которое состоялось в Индии 4–5 мая. Подписи под документом поставили генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и посол ОАЭ в Индии Абдель Насер аш-Шаали, передает ТАСС.
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян указал на «исключительную важность таких объединений, как ШОС, в укреплении сотрудничества между странами для достижения общих целей». Он также отметил, что ОАЭ рады стать партнером организации, глобальное влияние и значение которой продолжает расти.
Заседание совета министров иностранных дел государств – членов ШОС прошло 4–5 мая в столице штата Гоа, в городе Панаджи. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Соловьев задал единственный вопрос после покушения на Прилепина
Соловьев после покушения на Прилепина призвал к симметричному ответу по нацистским главарям
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев отреагировал на новости о том, что автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области.
«После всех покушений у меня только один вопрос: мы отвечать уже когда-нибудь будем?» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Укрохунта», по его словам, только наглеет от безнаказанности.
Соловьев считает, что ответ со стороны России на покушение в отношении Прилепина должен быть симметричным и должен затронуть заказчиков и разработчиков покушения. Нацистских главарей, подчеркнул он, не пугают никакие удары по инфраструктуре.
Журналист призвал «реализовывать путинский рецепт по борьбе с террористами» и привел знаменитую цитату Владимира Путина с призывом «мочить» террористов «в сортире».
В свою очередь российский военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram, что противник продолжает бить по лидерам общественного мнения в России. Их деятельность враг расценивает как угрозу, наравне с НПЗ, складами ГСМ и арсеналами указал он.
Военкор считает, что очередной подрыв автомобиля подтверждает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, способная организовывать в нашей стране теракты.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако девочку высадили из машины еще до взрыва. Погиб водитель. Подозреваемый задержан по горячим следам.
Огонь охватил удерживаемые ВСУ кварталы Артемовска после удара «Градов»
Удерживаемые ВСУ кварталы в Артемовске оказались полностью в огне после удара «Градов»
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Российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске (Бахмуте), сообщают военкоры.
В соцсетях опубликовано видео горящих микрорайонов на западе Артемовска после удара по ним зажигательными боеприпасами, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров. (Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать данное видео, так как оно содержит нецензурную лексику.)
«Нанесение удара с применением зажигательных реактивных снарядов 9М22С для РСЗО БМ-21 «Град» по последнему кварталу города, где остались ВСУ», – сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале «Colonelcassad».
«Военкоры Русской Весны» приводят сообщения украинских военных. «Окраина Бахмута светится, как будто празднуют Новый год», – заявил один из боевиков. «У нас жесть!» – пожаловался другой. Как пишут военкоры, ВСУ сообщают, что «по ним очень мощно бьет российская артиллерия» и что «вагнеровцы» предприняли активные штурмовые действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов Артемовска.
Также сообщается о мощном ударе по украинскому объекту в Дружкове в 34 км от Артемовска.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» продвинулись «на различных направлениях до 170 м и заняли 59,5 тыс. м площади» Артемовска. ВСУ контролируют 2,52 кв. км. «Как я сегодня и говорил, у нас есть еще остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая», – приводит слова Пригожина ТАСС.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ.
Сенатор назвал недопустимым ультиматум Пригожина по поводу «снарядного голода»
Сенатор Перминов заявил, что ультиматум Пригожина играет на руку противникам России
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Недопустимо пиариться на фоне тел погибших боевых товарищей, все эти заявления играют на руку противнику, на передовой тяжело всем, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Дмитрий Перминов. Так он отреагировал на ультиматум создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что при отсутствии боеприпасов бойцы военной компании покинут Артемовск 10 мая.
«Я считаю, что недопустимо пиариться на фоне тел погибших боевых товарищей. Я не знаю, чего хочет добиться Пригожин этим заявлением. Но по своему боевому опыту могу сказать, что снарядов никогда много не бывает, их всегда недостаточно. Когда я участвовал в боевых действиях, то иногда мы даже не брали сухпай, чтобы побольше взять с собой боекомплекта», – сказал Герой России Дмитрий Перминов, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Сенатор добавил, что «на передовой тяжело всем». «Там же не только принимают участие ребята из ЧВК «Вагнер», которые, безусловно, молодцы и выполняют свой воинский долг, делают очень сложную и тяжелую работу, рискуя жизнью. Там находятся подразделения Минобороны, мобилизованные – они тоже рискуют жизнью и здоровьем на передовой, но молча выполняют воинский долг», – подчеркнул Перминов.
По его словам, в период проведения спецоперации «все эти заявления играют на руку противнику». «Здесь необходимо работать и решать вопросы с Минобороны, а не выносить это в публичную плоскость. Мы видим, как заявления Пригожина возбудили общественное мнение», – отметил сенатор.
Перминов считает, что представить подобную ситуацию с выдвижением ультиматумов в годы Великой Отечественной войны просто невозможно. «Тогда были случаи, когда нашим прадедам на определенных участках фронта не хватало снарядов. Но они обращались к руководству по закрытым каналам с просьбами и требованиями предоставить снаряды. Но в публичную плоскость это не выносили никогда, все решалось между командирами. И уж тем более никто не ставил ультиматумов военному руководству», – напомнил Герой России.
Если представить ситуацию, при которой красноармейцами был бы выдвинут ультиматум по поводу нехватки боеприпасов, то реакция советской власти была бы предельно жесткой.
«Время тогда было тяжелое. На тот момент реакция последовала бы жесткая. Нельзя в условиях ведения боевых действий выдвигать подобных ультиматумов, внося тем самым раскол. Сейчас все мы – и на передовой, и в тылу – должны объединиться, действовать сообща. Практически все, кого я знаю, помогают фронту, собирают средства, отправляют гуманитарную помощь, поддерживают ребят. И когда звучит подобное заявление, то многие задаются вопросом, «а что вообще происходит и почему». В условиях СВО это недопустимо», – убежден Перминов.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отдать Генштабу приказ разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» после слов создателя этой компании Евгения Пригожина о выводе бойцов из Артемовска из-за «снарядного голода». Глава Чечни уверен, если есть нехватка боеприпасов, это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии. Кадыров напомнил, что во время боев в Мариуполе звонил в Москву, чтобы чеченским бойцам выделили технику.
«Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику. Кстати, снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно. Давайте не делать так никогда...» – пишет Кадыров в своем Telegram-канале.
В пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» передадут 10 мая позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на своих позициях, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
Пригожин обратился к Прилепину после подрыва автомобиля писателя
Пригожин после подрыва автомобиля Прилепина выразил надежду, что с писателем все в порядке
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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин выразил надежду, что с российским писателем Захаром Прилепиным, госпитализированным после подрыва автомобиля в Нижегородской области, все будет хорошо.
Пригожин, слова которого приводятся к Telegram-канале его пресс-службы, поблагодарил Прилепина за то, что тот поддержал группу «Вагнер» накануне и всегда поддерживал российских бойцов.
Он выразил надежду, что с Прилепиным все будет в порядке. «Мы держим, как говорится, пальцы крестиком», – добавил Пригожин, попросив писателя держаться.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области, когда он возвращался в Москву из ДНР и ЛНР. Писатель выжил, но получил ранения обеих ног, его состояние оценивается как тяжелое.
В машине ехала дочь Прилепина, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.
Российские бойцы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ
«Российская газета»: Российские силы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ в районе Хромова
Российские силы в Артемовске приступили к массированному штурму трассы, которую прозвали «дорогой жизни» вооруженных сил Украины, сообщают украинские эксперты и военнослужащие.
Прорыв российских войск у Хромова, по оценке украинских аналитиков, угрожает перерезанием всех оставшихся магистралей, по которым идет снабжение ВСУ, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Русская весна».
По словам украинских экспертов, сейчас «там просто ад», ВСУ «отбиваются, как могут».
В ночь на субботу сообщалось, что российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске.
Внешний долг к ВВП России году упал до исторического минимума
РИА «Новости»: Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума
Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года опустился до минимального за всю историю уровня в 16,6%. При этом наиболее закредитованными государствами оказались Нидерланды и Британия.
В России уровень внешнего долга к ВВП в прошлом году упал на 10 процентных пунктов, что стало минимальным уровнем с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет), свидетельствуют расчеты РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных центральных банков и статистических ведомств.
Отмечается, что показатель ниже российских 16,6% зафиксирован только у Китая, где он за последний год сократился до 13,7% с 15,4%.
На третьем месте – Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.
В европейских экономиках внешний долг оказался самым «неподъемным». Так, в Нидерландах показатель составил 380,5% ВВП, в Британии – 287%, а Швейцарии – 280,5%. При этом эти страны также за последний сократили долг – на 14, 29 и 16 процентных пунктов соответственно.
Внешний долг Франции составил 249% от ВВП, она занимает четвертое место. Пятое – у Бельгии с показателем в 242%. В десятку также входят Испания (179%), Швеция (170%), Германия (159%), Норвегия (132%) и Италия (131%).
При этом семь государств в прошлом году нарастили долг: Норвегия, США и Южная Корея (+5%), Турция (+4,5%), Аргентина (+3%), Бразилия (+2%) и Польша (+1%).
В конце ЦБ опубликовал данные, согласно которым внешний долг России по данным на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов, за 2022 год показатель снизился на 101,8 млрд долларов.
CNN: Российские глушилки для HIMARS мешают контраступлению ВСУ
CNN: Российские системы электронного подавления снижают эффективность HIMARS
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Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ, сообщает CNN.
Издание пишет со ссылкой на несколько американских, британских и украинских источников, что ракеты HIMARS становятся все менее эффективными и не попадают в цель из-за российских средств РЭБ, передает Би-би-си (признана иноагентом).
CNN со ссылкой на чиновника Пентагона сообщает, что как только Украина и ее западные союзники находят какой-либо способ обойти российское глушение, Россия разрабатывает очередные контрмеры.
Отмечается, что для контрнаступления ВСУ необходима эффективная работа HIMARS,а для этого нужно найти способ борьбы с глушением.
По словам американского генерала в отставке Стивена Андерсона, «выгнать с нынешних позиций» ВС России, где они «окопались уже год», очень трудно.
Ранее военный эксперт обозначил восемь способов сорвать наступление ВСУ.
Автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде
Автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде. Писатель выжил, но получил ранения, сообщили в экстренных службах. По информации СМИ, в машине с Прилепиным ехала его дочь.
Прилепин находится в сознании, уточняет ТАСС.
Взрывное устройство, по предварительным данным, было закреплено под днищем автомобиля.
В пресс-службе писателя сообщили, что Прилепин в порядке. Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.
По данным Telegram-канала WarGonzo, в автомобиле с Прилепиным ехала его дочь. К моменту, когда прогремел взрыв, девочку уже высадили из автомобиля, выгрузив ее вещи. Девочка, как сообщается, не пострадала.
Личный охранник Прилепина погиб.
Напомним, 2 апреля в кафе Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и еще свыше 40 человек пострадали. Фигурантами дела об убийстве являются россиянка Дарья Трепова и украинец Юрий Денисов.
Соратник Прилепина рассказала о заказчиках покушения на писателя
В Госдуме уверены: за покушением на Захара Прилепина стоят те, кто заказал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского
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Покушение на Захара Прилепина – это попытка запугать нас всех. Преступный режим в Киеве пытался взорвать человека, который оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, сказала газете ВЗГЛЯД соратник Прилепина, депутат Госдумы Яна Лантратова. В субботу в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль Прилепина. Писатель получил ранения, его водитель погиб.
«Благодарю Бога, что после покушения остался в живых мой друг и соратник Захар Прилепин. Покушение на него – очередная попытка запугать нас всех. Конечно же, им это не удастся! Терроризм – не то, чем можно победить Россию. Захар – герой! Сил ему, его чудесной семье и терпения», – сказала депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»).
По ее словам, преступный режим в Киеве всеми методами пытается сохранить себя. «Но ни убийство Дарьи Дугиной, ни Владлена Татарского, ни покушение на Захара Прилепина не приблизят их к цели запугивания граждан и всех, кто защищает нашу страну», – уверена депутат.
Она подчеркнула, что враги России не гнушаются ничем – запугиванием, открытым терроризмом, убийством детей. «Они пытались взорвать человека, который оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, чьи штабы работают, помогая людям. Покушение на человека, который оказывает гуманитарную помощь, – это терроризм», – заключила она.
Она напомнила, что в субботу вооруженные силы Украины обстреляли школу в Шебекино Белгородской области. «Стрельба по социальным объектам – неонацизм в чистом виде. То же мы наблюдаем с 2014 года в Донбассе. Лупят именно по школам, детсадам, больницам, роддомам. Во-первых, это говорит о том, что наш противник не в силах вести борьбу на поле боя. От слабости и трусости бьет по самым уязвимым категориям населения, по детям. Во-вторых, наш противник – террорист и характер его деятельности подчеркнуто террористический», – уверена Лантратова.
В субботу в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль писателя и политика Захара Прилепина, который возвращался с территории Донецкой и Луганской народных республик. Взрывчатка, по предварительной версии, была прикреплена к днищу автомобиля. После взрыва писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным ехала его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Медики рассказали о состоянии Прилепина
ТАСС: Прилепина госпитализировали с ранениями обеих ног
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Писатель Захар Прилепин, автомобиль которого был подорван в субботу в Нижегородской области, госпитализирован с ранениями обеих ног, сообщили в медицинских службах. Состояние пострадавшего, по данным экстренных служб, оценивается как тяжелое.
Источник ТАСС сообщил, что пострадавший получил ранения обеих ног, его госпитализировали.
В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что состояние Прилепина оценивается как тяжелое, однако его состояние транспортабельно – за писателем отправлена санавиация.
В свою очередь источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.
Факт взрыва автомобиля Прилепина подтверждает МВД. В сообщении ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что в результате погиб один человек, писатель ранен. По предварительным данным, других пострадавших нет. К месту происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области. По данным СМИ, он возвращался в Москву с территории Донецкой и Луганской народных республик. На одной из остановок, предположительно, под днище его машины была заложена взрывчатка.
Писатель выжил, но получил ранения. В машине ехала дочь Прилепина, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.
Задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля Прилепина
МВД: По горячим следам задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля Прилепина в Нижегородской области
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Сотрудники полиции в Нижегородской области по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ее заявление приводится на сайте «МВД Медиа».
В правоохранительных органах со ссылкой на данные, полученные от свидетелей, сообщили ТАСС, что мужчину, задержанного по подозрению в покушении на Прилепина, ранее видели в районе поселка Пионерский Нижегородской области.
Между тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Telegram, что угрозы для здоровья Прилепина нет. У писателя, по словам главы региона, есть незначительные переломы. Всю необходимую помощь пострадавшему оказывают медики, добавил губернатор.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель.
Украинский генерал предупредил Зеленского о риске протестов
Украинский генерал Кривонос предупредил Зеленского о риске протестов из-за неуважения ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой».
По словам спикера, всем надоело неуважение политиков, «власть подогнала правила игры под себя», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Генерал добавил, что солдаты устали от боевых действий и общих фраз от президента, они хотят услышать слова поддержки и получить мотивацию. Также генерал посетовал, что власти не могут обеспечить все потребности фронта.
Кривонос заявил, что главком украинских войск Валерий Залужный не говорит о разногласиях, но если ситуация ухудшится, то он может вмешаться.
Ранее в Германии назвали страх Владимира Зеленского, который появился после атаки на Кремль.
Установленное на авто Прилепина взрывное устройство собрали в квартире в Подмосковье
ТАСС: Установлена квартира в Подмосковье, где собрали устройство, взорвавшее автомобиль Прилепина
Правоохранители установили квартиру в Московской области, где, предположительно, собрали самодельное взрывное устройство, установленное впоследствии на автомобиль писателя Захара Прилепина.
По словам источника ТАСС, сотрудники МВД и ФСБ установили несколько адресов в Москве и Подмосковье, по которым могли проживать причастные к покушению на писателя Захара Прилепина. Также установлен дом, где находилась квартира, в которой могли собрать СВУ.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что к подрыву автомобиля Прилепина в Нижегородской области может быть причастна диверсионная группа. Один подозреваемый уже задержан. Дело квалифицировано как теракт.
Минобороны назвало размер зарплат контрактников в зоне СВО
Минобороны: Зарплаты военных по контракту в зоне СВО начинаются от 204 тысяч рублей в месяц
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Военнослужащие по контракту в зоне спецоперации получают денежное довольствие в зависимости от воинского звания и выслуги лет, сообщило Минобороны. Согласно приведенным данным, минимальная зарплата у служащего по контракту стрелка составляет от 204 тыс. рублей в месяц.
Единовременно военнослужащий получает 195 тыс. рублей при заключении контракта на год и более, командиры взвода получают от 242 тыс. рублей в месяц, минимальная зарплата командира отделения – 232 тыс. рублей.
При этом денежное довольствие у старшего сапера – от 216 тыс. рублей, гранатометчика или пулеметчика – от 211 тыс. рублей, повара или водителя также от 211 тыс. рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Наименьшее денежное довольствие, из перечисленных Минобороны, у стрелка – от 204 тыс. рублей в месяц.
Ранее президент Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции.
Пашинян выступил с критикой Сталина за действия в начале войны
Пашинян заявил, что известие о начале войны с Германией сломало Сталина
Глава правительства Армении Никол Пашинян раскритиковал Иосифа Сталина за поведение в первые дни войны СССР с Германией.
Пашинян на встрече с армянской общиной Чехии заявил, что после нападения Германии на СССР местонахождение Сталина долгое время оставалось неизвестным. Как заявил Пашинян, «мы все думаем, что Сталин был в наиболее психологически подготовленном состоянии». Премьер Армении считает, что «известие о начале войны сломало» Сталина, поскольку тот «недавно подписал договор, и весь его расчет был на то, что войны с Германией не будет», пишет News.am.
Как указывала газета ВЗГЛЯД, в 1940-х годах советское руководство слишком доверилось обещаниям Германии не нападать на СССР. Еще 14 июня 1941 года ТАСС передавал, что Германия неуклонно соблюдает все условия советско-германского пакта о ненападении.
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