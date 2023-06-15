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В Роскомнадзоре разъяснили ситуацию с «Википедией» и Twitter
Замглавы Роскомнадзора Субботин заявил о работе с «Википедией» по штрафам
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Работа с «Википедией» проводится по линии административных протоколов и штрафов, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Ведомство работает с «Википедией» по линии наложения административных штрафов, составления административных протоколов, к ресурсу за невыполнение российских законов активно применяются меры, сказал Субботин, передает ТАСС.
Также замглавы Роскомнадзора отметил, что сейчас нет оснований для разблокировки Twitter.
В начале июня владельца русскоязычной «Википедии» компанию Wikimedia оштрафовали за отказ от удаления статьи о признанном террористическим украинском нацбатальоне «Азов».
В апреле замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предлагал подумать над снятием блокировки с Twitter, так как соцсеть «может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России».
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски
Немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине разлетелся на куски от попадания российского снаряда, об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на просмотренное видео.
Об уничтожении боевой машины президенту рассказал его российский коллега Владимир Путин. Белорусская сторона также запечатлела этот момент.
«Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», – сказал Лукашенко, передает Life.
Глава республики предложил Путину обнародовать этот фрагмент, на что Путин ответил: «Еще покажем».
Ранее Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.
Стало известно о состоянии здоровья Героя России Адама Делимханова
Депутат Госдумы Кузнецов сообщил, что Володин только что общался с Делимхановым, тот здоров
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом от Чечни, Героем России Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, сообщил парламентарий Дмитрий Кузнецов.
«Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров», – привел Кузнецов слова Володина, передает РИА «Новости».
Между тем заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Делимханов находится в Чечне.
Сообщения СМИ о том, что Делимханов был ранен в зоне СВО, он назвал фейками.
«Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике – поехал к Рамзану Ахматовичу (Кадырову)», – сказал он, передает ТАСС.
При этом сам Кадыров написал в Telegram, что никак не может выйти на Делимханова, он не выходит на связь.
Глава Чечни попросил украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы была возможность выйти на Делимханова.
Кадыров пообещал вознаграждение за информацию о депутате.
Напомним, 12 июня Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». 13 июня сообщалось, что бойцы "Ахмата" отправятся в Белгородскую область защищать регион от украинских диверсантов. Это решение обсуждалось Адамом Делимхановым с руководством Минобороны, Росгвардии и Белгородской области.
Песков: Все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания
Песков заявил, что все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания
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Все информационные вбросы, касающиеся подрыва газопровода «Северный поток», заслуживают внимания, в том числе о причастности Польши к подрыву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что в Германии изучают данные, указывающие на то, что в инциденте могли использовали Польшу в качестве оперативной базы, передает ТАСС.
«Каждая из версий, которая вбрасывается, заслуживает внимания», – подчеркнул пресс-секретарь. По словам Пескова, газета могла вбросить информацию о причастности Польши к подрыву, чтобы скрыть истинных заказчиков этого теракта. Ранее немецкие следователи говорили о полученных уликах, доказывающих причастность Польши к теракту.
Напомним, журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, что привело к подрыву.
Германия назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе
Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе
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Правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе, но Берлин и НАТО не ищут конфронтации в отношениях с Москвой, следует из представленной правительством Германии первой в истории страны стратегии национальной безопасности.
Правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и Североатлантического альянса. Документ занимает более 40 страниц. При этом немецкие власти отметили, что при разработке стратегии особенно учитывали действия России на Украине, передает ТАСС.
Из документа следует, что правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе. Так, Берлин считает спецоперацию на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности». При этом Германия выступает за сохранение политических и военных каналов связи между НАТО и Москвой. В стратегии также указано, что «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией».
Так, в документе отражена концепция обеспечения безопасности Германии и НАТО, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций и пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах.
Кроме того, в рамках стратегии власти Германии выступили за повышение военных расходов членами НАТО до 2% ВВП. Одновременно ФРГ намерена снижать одностороннюю зависимость от поставок энергоресурсов и сырья. Кроме того, власти Германии намерены расширить национальные резервы продовольствия, энергоресурсов и медицинских препаратов. Также в документе говорится о планах принятия закона по защите объектов критической инфраструктуры.
В стратегии также уделено внимание отношениям Берлина и Пекина. В документе говорится, что Германия видит в Китае партнера, без которого нельзя урегулировать многие глобальные кризисы, но одновременно с этим считает его системным соперником. Кроме того, в Берлине считают, что Китай пытается изменить основанный на правилах международный порядок и действует вразрез с интересами и ценностями ФРГ.
ЮАР сообщила о доставке оружия на российском судне Lady R в декабре
Глава минобороны ЮАР Модисе сообщила о доставке судном Lady R в декабре оружия в страну
Российское судно Lady R, которое в декабре пришвартовывалось в Южно-Африканской Республике, не забирало, а доставило в ЮАР оружие, сообщила глава минобороны ЮАР Танди Модисе.
Модисе заявила, что ЮАР «не сделала ничего плохого», лишь «заказала и получила партию» оружия. По ее словам, речь об оружии, которое страна заказала еще в 2018 году. В ЮАР не грузили оружие на борт Lady R, сказала министр. Как заявила Модисе, проводить расследование нет необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, Lady R находилось на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети расценил присутствие Lady R в ЮАР как свидетельство поставок вооружений из Южно-Африканской Республики в Россию. Власти ЮАР опровергли его заявление. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место. Как сообщил МИД ЮАР, американский дипломат признал, что перешел черту, и извинился.
Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»
Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.
Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.
Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.
СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.
Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.
Названы возможные сроки выхода России из зерновой сделки
Песков рассказал, когда Россия может выйти из зерновой сделки
Выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, может ли РФ выйти из зерновой сделки досрочно, передает ТАСС.
Россия не будет бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг сделки, так как Запад не выполняет договоренности, касающиеся экспорта российской сельхозпродукции, добавил Песков.
Ранее президент России заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. В Белом доме после этих слов призвали обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Потенциал репатриации в Россию из Европы оценили в 2,5 млн человек
Алиханов предложил ввести для русскоязычных в Прибалтике многократные визы
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести многократные визы для русскоязычного населения Прибалтики.
С таким предложением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РБК.
Алиханов не согласился с тем, что «потенциал репатриации в Россию из Средней Азии исчерпан». Он отметил, что русскоязычные до сих пор переезжают в Россию из Казахстана и других стран СНГ. Также большой потенциал есть у Европы, где «только 2,5 млн человек русских или немцев с русскими корнями».
Люди возвращаются еще и потому, что хотят воспитывать детей в традиционных ценностях. Так, в некоторых детских садах «рассказывают, как принцессу от дракона спасает другая принцесса».
Губернатор напомнил, что предложил создать «карту русского» для возвращения соотечественников в Калининградскую область из-за рубежа. Она позволит получить бесплатную долгосрочную многократную визу и найти работу. Обладатели карты также смогут пользоваться Госуслугами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
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Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.
Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».
В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.
«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.
Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.
«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.
Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.
СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде
Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ).
Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.
Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями».
Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины.
Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.
Сальдо: Плотину Каховской ГЭС можно восстановить
Сальдо: Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
Плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.
Он подчеркнул, что для этого необходимо дождаться выравнивания воды, чтобы сделать замеры. Также Сальдо добавил, что задача выработки электроэнергии на данный момент неактуальна, передает ТАСС.
Напомним, количество погибших жителей Херсонской области достигло 17 человек. Глава правительства области Андрей Алексеенко сообщил, что предварительный ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.
Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.
Кадыров: Депутат Делимханов жив и здоров
Кадыров заявил, что депутат Делимханов жив и здоров
Депутат Государственной думы Адам Делимханов жив, он не получил ранений, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, когда он «подлил масла в огонь», авторы фейка сами поверили в свою сказку.
Кадыров отметил, что подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области. Глава Чечни расскзаал, что он вместе с Делимхановым обсудил нынешнее положение, перераспределение сил и средств подразделений.
До этого ряд СМИ распространили сообщения о якобы ранении Делимханова. Ранее депутат Дмитрий Кузнецов сказал, что спикер ГД Вячеслав Володин разговаривал с Делимхановым и заявил, что тот «жив-здоров».
На трассе М-11 «Нева» запустили движение беспилотных «КамАЗов»
На трассе М-11 «Нева» запустили движение беспилотных грузовиков «КамАЗ»
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На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва запустили движение беспилотных грузовых автомобилей «КамАЗ» для перевозки коммерческих грузов.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал старт движению «беспилотников», в мероприятии также приняли участие глава Минтранса Виталий Савельев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, передает ТАСС.
Как отметил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов, начинается тестирование самой технологии беспилотной доставки грузов, которая в первую очередь окажет положительное влияние на деятельность транспортно-логистических комплексов и терминалов.
«Создается первый в России цифровой двойник дороги, который обеспечит необходимое взаимодействие автомобиля с интеллектуальной дорожной инфраструктурой – «умной» дорогой», – подчеркнул он.
По словам главы компании «Автодор», взаимодействие высокоавтоматизированого транспортного средства с дорожной инфраструктурой происходит с помощью программно-аппаратного комплекса АСУДД.
«С учетом завершения строительства трассы М-12 такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга через Центральную кольцевую автомобильную дорогу уже в 2024 году. Участок ЦКАД на их маршруте оборудован DSRC-приемниками для движения подключенного транспорта», – заметил Петушенко.
Известно, что в проекте «Беспилотные логистические коридоры» примут участие компании «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит» и оператор дороги «Автодор». Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева».
В марте в Минтрансе рассказали о планах запустить беспилотные грузоперевозки на всех федеральных трассах. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин анонсировал эксперимент по запуску беспилотных грузовых автомобилей на трассе М-11 «Нева».