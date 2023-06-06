Суд оштрафовал владельца русскоязычной «Википедии»

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6 июня, вторник | Последнее обновление — 12:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов: После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут переплыть минные поля на левом берегу Днепра
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За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние.
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Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия.
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Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют.
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Суд оштрафовал владельца русскоязычной «Википедии»
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Владельца русскоязычной «Википедии» компанию Wikimedia оштрафовали в мировом судебном участке в Москве за отказ от удаления статьи о признанном террористическим украинском нацбатальоне «Азов».
Wikimedia Foundation признана виновной в неудалении страницы, заявил судья Тимур Вахрамеев, передает ТАСС.
Он пояснил, что компании назначен штраф в виде 3 млн рублей.
На суде огласили материалы, согласно которым Роскомнадзор нашел на «Википедии» статью об «Азове» и потребовал ее удалить. Этого сделано не было, и Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и передал в суд.
В конце мая Wikimedia Foundation подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Компания просила признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении распространения информации в «Википедии» и требование Генпрокуратуры России ограничить к ней доступ.
Российские войска подбили на Южно-Донецком направлении восемь «Леопардов»
Минобороны России сообщило о потере Украиной восьми «Леопардов» и трех АМХ-10 на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии «Леопарды» и французские АМХ-10, сообщило Минобороны России.
Как сообщило Минобороны в Telegram, на Южно-Донецком направлении уничтожено восемь «Леопардов» и три колесных танка АМХ-10. Кроме того, ВСУ потеряли 109 боевых бронированных машин.
Напомним, как сообщило российское военное ведомство, общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих.
Киевские власти прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
Центр противодействия дезинформации прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
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Украинские СМИ сообщают о гибели начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова, сообщает Центр противодействия дезинформации страны.
Информация якобы о смерти Буданова распространяется в украинских СМИ, сообщает Центр противодействия дезинформации в своем ТГ-канале. В частности, по данным медиа, начальник украинской разведки якобы погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже готовят его похороны.
Между тем, Центр противодействия дезинформации называет эти сообщения не соответствующими действительности.
При этом, передает РИА «Новости», Буданов не появляется на публике с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.
Ранее украинские СМИ потеряли главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. Он в начале мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
У места взрывов «Северных потоков» обнаружен ботинок боевых дайверов
Grayzone обнаружил у места взрывов «Северных потоков» ботинок, как у дайверов ВМС США и Украины
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Интернет-портал Grayzone заявил о необычной находке у места взрывов «Северных потоков», речь идет об обнаруженном ботинке определенной модели, которую обычно носят дайверы ВМС США и Украины. Ботинок мог быть потерян владельцем во время установки бомб.
Репортер портала сообщил, что 24 мая 2023 года он на лодке отправился к месту диверсии, потом, просматривая видео, снятое подводным дроном, заметил черно-оранжевые дайверские ботинки.
Портал сообщает, что модель «очень похожа» на модель ботинок, которую используют ВМС США и коммерческие дайверы. «В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение портала.
Отмечается, что такие ботинки, вероятно, можно найти и в продаже. Ботинок заметили примерно в пяти метрах от места небольшой утечки в трубопроводе в особой экономической зоне Швеции. Организатор экспедиции Эрик Андерсон указал на то, что следователи могли не заметить ботинок, так как он был покрыт илом. Находка похожа на дайверский ботинок Thor, которые производит британская компания Northern Diver.
Портал пишет, что ботинок мог быть потерян владельцем во время установки бомб.
В компании-операторе «Северного потока» Nord Stream 2 AG заявили, что нашли объект в феврале и сообщили об этом шведским следователям.
Напомним, взрывы газопроводов произошли 26 сентября 2022 года.
Минобороны Украины признало начало наступления
Украинские военные начали наступление «на некоторых направлениях», заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.
На части направлений ВСУ перешли в наступление, заявила Маляр, передает ТАСС. Она добавила, что «эпицентром боевых действий для ВСУ остается Бахмутское направление».
Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что «глобального наступления еще нет».
Ранее Минобороны России заявляло о провальной попытке украинских войск провести прорыв на Южно-Донецком направлении.
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Высокопоставленный украинский военный ликвидирован в ходе СВО
В ходе российской специальной военной операции на Украине ликвидирован полковник ВСУ Макаев
Убит начальник отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Александр Макаев, сообщила Болградская районная администрация Одесской области Украины.
Районная администрация рассказала о смерти Макаева в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России). Обстоятельства смерти не сообщаются.
Напомним, с воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья. Минобороны Украины заявило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление.
Названы потери ВСУ при попытке прорыва на Южно-Донецком направлении
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Украинские военные не смогли прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении 4 июня, они понесли значительные потери, сообщило Минобороны России.
К утру 5 июня украинских военных отбросили на исходные позиции, они понесли потери в живой силе и технике, сообщило ведомство в понедельник в своем Telegram-канале.
31-я механизированная бригада ВСУ, проводившая атаку возле поселка Нескучное, потеряла 250 военных, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, включая три американских Braldey. В плен попали пятеро украинских военных.
Новые атаки были предприняты возле совхоза Октябрь и поселка Новодонецкое, ВСУ направили в бой до трех батальонных тактических групп, в атаке участвовали танки. Это наступление сдерживается действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки «Восток», заключили в Минобороны.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ пытаются оказать давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить слабые места и попытаться развить наступление.
Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ
Министерство обороны в понедельник распространило запись с беспилотников, на которой запечатлено уничтожение украинской военной техники на Запорожском направлении.
Ролик записан в дневное время, в нем запечатлено передвижение техники украинских вооруженных сил с камеры беспилотных летательных аппаратов. Он опубликован в Telegram-канале ведомства.
Министерство указало, что на видео снято поражение техники ВСУ в ходе ее наступления на Запорожском направлении 4 июня.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщало о неудачной попытке ВСУ провести прорыв на Южно-Донецком направлении.
Пушилин рассказал о ситуации на флангах под Артемовском
Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артемовском очень тяжелой, но контролируемой
На линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском складывается очень тяжелая ситуация, но российские войска держат ее под контролем, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» уточнил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы города, из-за чего складывается очень тяжелая, но контролируемая ситуация. В то же время политик уточнил, что украинские военные не предпринимают попыток атаковать город, передает ТАСС.
Пушилин также сообщил, что Вооруженные силы Украины за последние двое суток дважды предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара, но понесли серьезные потери и были отброшены. Однако, отметил Пушилин, боестолкновения продолжаются.
Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины все еще пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске, но российские силы дают им отпор.
Военный эксперт назвал цель попыток наступления ВСУ на пяти направлениях
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ оказывают давление по всей линии фронта в поиске слабого места линии обороны ВС РФ
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Противник оказывает давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить наши слабые места и там попытаться развить наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя мощные попытки противника перейти в контрнаступление.
«По политическим соображениям украинское командование выбрало для наиболее активного наступления южный участок фронта – в Запорожской области. На данный момент мы видим активность по пяти направлениям. Однако не исключаю, что в перспективе их будет еще больше», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Задействованы две бригады из той самой «гвардии наступа», которую ВСУ собирали для так и не состоявшегося весеннего наступления. Силами от роты до батальона противник пытается прорвать линию фронта. Кроме того, противник обстреливает дорогу в районе Васильевки, чтобы разорвать наши пути снабжения. Интенсифицировались удары по тылам. Одновременно с этим ВСУ пытаются воспрепятствовать нашим попыткам перерезать трассу из Орехова в сторону Авдеевки. Идут бои южнее Угледара, восточнее Гуляйполя», – рассказал эксперт.
«Наиболее успешным для ВСУ стал удар в районе Времевского выступа, западнее Угледара. Им удалось продвинуться, занять несколько опорных пунктов, сейчас идут наиболее упорные бои. Однако я не стал бы это переоценивать, преимуществ противнику это не даст. Насколько известно, ВСУ в этой части задействовали несколько десятков единиц бронетехники, батальон личного состава. Вместе с тем противник несет достаточно высокие потери, ведь мы со своей стороны готовились к удару. На Запорожском участке фронта находится и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, что также подтверждает нашу готовность», – отметил он.
«В целом сейчас противник оказывает давление по всей линии фронта, наносит удары, чтобы создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ и развивать наступление», – считает Онуфриенко.
«Стоит также обратить внимание на то, что попытки атаки противника севернее и южнее Артемовска были блокированы. Наши вооруженные силы наступают в районе Двуречной, там укреплен плацдарм на правом берегу реки Оскол. Чуть северо-восточнее Двуречной нами освобожден населенный пункт Новомлынск. А в Марьинке на западной окраине города батальон «Ахмат» ведет бои в малоэтажной застройке», – рассказал эксперт.
«Можно ожидать, что противник в ближайший месяц будет задействовать дополнительные силы, поскольку сейчас из 12 сформированных бригад используются только две. Кроме того, противник пытается отвлечь наше внимание и растянуть силы на Белгородское направление. Именно поэтому там идут постоянные обстрелы и налеты БПЛА. Также беспилотники регулярно падают в Курской области и других российских регионах, что вновь говорит о попытках растянуть силы ВС РФ», – заключил он.
В понедельник утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Позднее в ДНР заявили, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке. Ранее стало известно, что большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
По словам Конашенкова, на одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Конашенков также сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач ВСУ не добились, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать украинская стороны задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
В воскресенье сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.
Названа численность населения Украины
Украинский институт будущего привел данные о сокращении населения страны до 29 млн человек
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Украинский институт будущего сообщил, что по состоянию на май население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан.
По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину, передает РБК.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.
Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы.
Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.
В конце мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.
Российская «Верба» сбила прикрывавший украинский десант самолет ВСУ
Российские зенитчики сбили прикрывавший украинский десант Су-25 в Херсонской области
Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области; прикрывавший военных украинский самолет Су-25 сбит зенитчиками российской группировки войск «Днепр», сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», высадить десант ВСУ пытались в районе населенного пункта Бабино при поддержке двух Су-25. Один самолет был сбит российскими зенитчиками из ПЗРК «Верба», второй, «не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался». Обломки сбитого самолета упали у Осокоровки, которая расположена на правом берегу, подконтрольном ВСУ.
На прошлой неделе российские средства ПВО также сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Самолет сбили возле поселка Золотая Балка.
Порошенко назвал три варианта завершения кризиса на Украине
Порошенко в качестве путей завершения кризиса на Украине назвал «победу», «израильское решение» и «афганский вариант»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть три возможных сценария завершения украинского кризиса: «победа», «израильское решение» или «афганский вариант». По его словам, минские соглашения были нужны, чтобы вооружить Украину.
Во вторник он заявил, что «лучшим переговорщиком» являются вооруженные силы Украины, которые «в ближайшие часы» должны начать «общую атаку». По мнению Порошенко, только членство в НАТО обеспечит Украине безопасность, какие-либо другие «гарантии» на это не способны, передает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.
Оценивая три возможных сценария завершения украинского кризиса, Порошенко заявил: «Говорят, все устали от войны и мы можем сами защищаться, потому что у нас достаточно оружия. Только в отличие от Израиля перед нами не палестинцы, а ядерная держава». Кроме того, он не исключил, что Запад бросит Украину, как Афганистан. По его мнению, это приведет к «дальнейшей российской угрозе».
Порошенко сказал, что «минские соглашения провалились, но они были нужны». Он сообщил, что сразу после их подписания позвал на Украину «натовских инструкторов, купил оружие и технику». Он отметил, что в период его президентства Украина «построила армию». «Так, в 2022 году <…> у нас было 150 тыс. человек, готовых противостоять», – сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден снял санкции, препятствовавшие поставкам оружия. «Но именно мы выстроили живой щит сопротивления», – заявил Порошенко, добавив, что «с Минском» он «выиграл время». Сейчас у Украины «есть оружие, деньги и союзники», сказал бывший президент. По его словам, он потратил из личных средств 70 млн долларов на вооружение для ВСУ после начала российской специальной военной операции.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
ВСУ в ходе неудачного контрнаступления потеряли первые западные танки
Опубликована видеозапись с брошенными ВСУ французскими колесными танками AMX-10RC в Запорожской области
В ходе неудачного контрнаступления в Запорожской области вооруженные силы Украины потеряли первые танки западного производства – французские колесные танки AMX-10RC, сообщают СМИ.
На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть три предположительно AMX-10RC. Скорее всего, их бросили экипажи 37-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщает Sputnik.
Напомним, Минобороны Украины подтвердило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление. В свою очередь российское Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ. Первая партия AMX-10RC была отправлена на Украину Францией в феврале.
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
Взрывы прогремели в Киеве и нескольких регионах Украины
В Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена в Киевской области, а затем и по всей Украине. Сообщалось о работе ПВО в столице и области, позднее поступили сообщения о повторных взрывах в Киеве. Сейчас воздушная тревога отменена, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении более 1,5 тыс. военнослужащих и 28 танков. С воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья.
Осужденный за шпионаж в пользу СССР и России сотрудник ФБР умер в тюрьме США
Представитель Бюро тюрем США Брешерс сообщила о смерти осужденного за шпионаж в пользу СССР и России Ханссена
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В тюрьме США умер бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России, сообщила директор по связям с общественностью Бюро тюрем США Кристи Брешерс.
Ханссену было 79 лет. Брешерс сообщила, что тюремный персонал «обратился за неотложной помощью», позднее «заключенный был объявлен мертвым», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Американский Минюст сообщил, что в понедельник Ханссена обнаружили «в бессознательном состоянии». ФБР сообщили о смерти Ханссена, который отбывал пожизненное заключение и находился в тюрьме Флоренс (Колорадо) с 2002 года, передает РИА «Новости».
Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что Ханссен, «как считается, умер по естественным причинам».
Напомним, Ханссена арестовали в 2001 году. По данным следствия, с 1985 года он сообщал информацию об американской электронной разведке, а также о сотрудниках КГБ, работавших на США в качестве двойных агентов. После распада СССР Ханссен перестал передавать Москве данные до 1999 года, когда вернулся к этой деятельности.
Хансен признал вину. В 2002 году его приговорили к 15 пожизненным заключениям в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США без права помилования. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из российских перебежчиков мог выдать Ханссена американским властям. Директор СВР России Сергей Нарышкин в 2020 году отметил «выдающийся вклад» Ханссена в обеспечение безопасности СССР и России.
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