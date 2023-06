Отражен налет беспилотников на Крым Российские войска не дали ВСУ перегруппироваться на Запорожском направлении Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванной попытке ВСУ перегруппироваться 15 июня 2023, 07:28 Текст: Антон Антонов

Российские войска не позволили вооруженным силам Украины перегруппироваться на Запорожском направлении, а также пресекли попытку ВСУ стянуть резервы в направлении Макаровки, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов. Чехов сообщил, что на Запорожском направлении ВСУ проводили разведку, вели артиллерийский огонь и пытались перегруппироваться. Российская артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-30, а также нанесла удары по живой силе противника. Средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека», передает ТАСС. При попытке ВСУ подвести резервы в направлении Макаровки российские войска из гранатометов и артиллерийским огнем «уничтожили танки, боевые бронированные машины, пикап и живую силу ВСУ». Авиация также уничтожила несколько танков, БТР, БМП, боевые бронированные машины, поразила около десятка мест скопления украинских военных. Чехов сообщил, что отражена атака ВСУ в районе совхоза «Октябрь» в ДНР, российские дроны уничтожили танк и машину минирования противника. Российской артиллерией уничтожена гаубица М777 у Тимировки, танк и живая сила противника южнее Великой Новоселки. Кроме того, отражено наступление ВСУ на Южнодонецком направлении. Мотострелковыми подразделениями при отражении атак противника на направлениях Новоселки, Новодаровки, Левадного уничтожены танки, боевые бронированные машины, живая сила ВСУ. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об авиаударах по ВСУ на Краснолиманском направлении, в том числе по опорным пунктам и складу боеприпасов. Под огнем оказались также украинские подразделения у населенного пункта Торское. Уничтожены украинские БПЛА типа «Фурия» в районах Рубежного и Варваровки. Также уничтожены Д-30 и «Гвоздика» ВСУ, передает РИА «Новости». Минобороны России показало в Telegram кадры боевой работы расчетов РСЗО «Торнадо-Г» Западного военного округа. После того, как российский беспилотник вскрыл командные пункты, узлы связи и склады ВСУ, батарея РСЗО «Торнадо-Г» нанесла по ним удар. Напомним, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих и 20 танков. Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца

Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ. «Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог. «Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт. «Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница. «Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер. «Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт. «Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер. Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки. Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев. Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley

Украинские силы уже потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской армии, пишет InfoBRICS. По данным издания, Киев в ходе контрнаступления все еще не достиг каких-либо видимых успехов, но уже потерял немало переданных Западом танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Как пишет InfoBRICS, эксперты все больше склоняются к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, что обернется очередным геополитическим провалом НАТО. Среди причин сложившейся ситуации издание называет ошибочно невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а также нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное ВСУ. В результате, пишет автор статьи, ВСУ уже унизительно потеряли большую часть боевых машин. Тем временем США в рамках нового пакета помощи передали Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов. Новости СМИ2 На границе Латвии выстроились очереди желающих въехать в Россию украинцев LSM: На границе Латвии появились очереди из желающих въехать в Россию украинцев

Очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию, выстроились на пункте пропуска Виентули в Латвии, пишет портал LSM. На прошлой неделе на латвийской границе начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России, сообщает портал LSM. С конца мая в пункте по оказанию помощи начали выстраиваться очереди из украинцев, отмечает радио Sputnik. СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр

В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News. Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС. Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года. Новости СМИ2 СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде

Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ). Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ. Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями». Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины. Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова Замруководителя Совбеза Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова

С учетом поставок дальнобойных видов оружия Украине «санитарная зона» должна проходить по границам Львова, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал в Telegram слова президента Владимира Путина о необходимости создать демилитаризованную «санитарную зону» для безопасности России. По словам Медведева, учитывая поставки Киеву Западом дальнобойных видов оружия, такую линию следует проложить по границам Львова.

Кроме того, указал замруководителя Совбеза, исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве «Северных потоков», у Москвы нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана. Во вторник президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины. Новости СМИ2 Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными

Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны. Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины. Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг

ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости». По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк». Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня. Новости СМИ2 Напавшая на Белгородскую и Брянскую области ДРГ сформирована главарями «Азова» и ГУР Минобороны Украины

Так называемый Русский добровольческий корпус (РДК), боевики которого принимали участие в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в состав националистического диверсионного подразделения «Кракен», сформированного главарями «Азова» и Главным управлением разведки Минобороны Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на агентурные данные. Лебедев представил подтверждающее его слова видео от сторонников из Харьковской области. На кадрах видно колонну бронированных автомобилей, во главе которой едет машина с флагом нацистского подразделения «Кракен», а за ней двигаются машины с флагами так называемого РДК, передает РИА «Новости». Подразделение «Кракен» создано в марте 2022 года боевиками «Азова» и особо отличилось на Харьковском направлении, где боевики издевались над мирными жителями и пленными. Боевики РДК участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области весной. Главаря РДК Дениса Капустина заочно арестовал Басманный суд Москвы за незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также совершение теракта. В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле

Украинцы предложили установить памятник акуле из Красного моря, убившей россиянина, соответствующая петиция появилась на сайте киевской городской государственной администрации, сообщают украинские СМИ. Автором выступил некий Мирослав Латык, он предложил создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра украинской столицы, сообщает «Страна.ua». Акула должна быть увековечена как «борец с россиянами», что будет представлять собой «культурную, историческую и идеологическую ценность» для Киева и для Украины. Под петицией собралось 756 подписей, для рассмотрения она должна набрать 6 тыс. голосов. В Египте россиянин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада. Позже стало известно, что морского хищника поймали в Красном море. Саму акулу, убившую российского гражданина, решили мумифицировать и передать в местный музей. Новости СМИ2 Минобороны подписало контракты с десятью командирами добровольческих отрядов

Минобороны подписало контракты с десятью командирами бригад и отрядов добровольческого формирования, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщают в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев подписал контракт с десятью командирами бригад и отрядов добровольческого формирования. Контракт предусматривает правовое регулирование их деятельности на территории проведения спецоперации и меры господдержки, положенные добровольцам и их семьям, передает РИА «Новости». По словам Алексеева, участникам отрядов будут предоставлены такие же льготы, которые предоставлены всем российским военнослужащим, так как добровольческие отряды с самого начала «качественно выполняли свои задачи». «Это придало им дополнительное стимулирование на работу для общей победы», – подчеркнул он. Как заметил один из представителей добровольческой бригады «Терек» с позывным «Амиго», бойцы с радостью подписали контракт.«Мой отряд стоит на передовых позициях и ни разу не отходил от них. Многим бойцам очень важно иметь подобные льготы. Это показывает заботу государства об участниках спецоперации. Служим России!» – сказал он. Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил необходимость добровольцам заключать контракт с Минобороны. Он сообщил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек. Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины

Россиянку Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы – 2023 по фехтованию после жалоб Минспорта Украины. В турнире шпажистов теперь выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, а в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова, передает РБК. Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, дающих право спортсмену выступать в качестве нейтральных. Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Новости СМИ2 Российские военные отбили атаку ВСУ на запорожском фронте Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Российские силы отбили атаку ВСУ на запорожском фронте 14 июня 2023, 12:15 Текст: Алина Власенко

Вооруженные силы России остановили нападение украинских военных на одном из участков фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские силы попытались атаковать в среду утром при помощи танка и пехоты, но были уничтожены, передает РИА «Новости».

Рогов добавил, что в настоящее время из-за дождливой погоды украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области. Также продолжается интенсивная контрбатарейная борьба. Вместе с тем самая горячая обстановка складывается на восточной части фронта в районе Времевского выступа. Там идут тяжелейшие бои, по интенсивности больше чем суммарно на двух других направлениях запорожского фронта – ореховском и васильевском, отметил Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ, добавив, что потери украинской стороны при этом приближаются к катастрофическим. Рогов предупредил о риске комплексной атаки Украины на ЗАЭС

Украинские военные опять попытаются захватить Запорожскую атомную электростанцию при наступлении, в случае такого штурма киевский режим попытается преподнести это как военный успех, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. ВСУ вполне могут провести комплексную провокацию в отношении ЗАЭС, в ходе которой будут проведены обстрелы территории станции из тяжелого оружия, попытка высадка десанта с учетом степени обмеления Каховского водохранилища, сказал Рогов ТАСС. Киевский режим, осознавая отсутствие успехов при контрнаступлении и колоссальные потери, попытается «продать Западу такую перемогу», сказал он. Напомним, на прошлой неделе украинские дроны-камикадзе атаковали распределитель Запорожской теплоэлектростанции, связанный с ЗАЭС. Новости СМИ2 На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли более 800 военных и 20 танков 14 июня 2023, 14:43 За последние сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре машины пехоты, 15 бронемашин, две американские артсистемы М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также машина РСЗО «Град», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На Времевском выступе в районе Макаровки Донецкой народной республики (ДНР) самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 бронемашин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь бронемашин противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Около Пречистовки ДНР успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери противника составили пять танков и пять бронемашин. Рядом с Ровнополем ДНР, Левадным Запорожской области и совхозом «Октябрь» подразделениями российских войск подбиты пять танков ВСУ. На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Жеребянками Запорожской области. Кроме того, у Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск недалеко от Первомайского и Петровского ДНР успешно отражены две атаки противника. В ходе боев потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-20, отчитались в Минобороны. Поблизости от Северска Малого и Часова Яра ДНР уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. На Купянском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии подразделений Западной группировки войск рядом с Синьковкой, Берестовым и Артемовкой Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В течение прошедших суток на этом направлении ликвидированы порядка 30 военнослужащих, бронемашина, а также самоходные артустановки М109 Paladin (США) и польская Krab. На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника около Невского, Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Тернов, Торского ДНР, а также Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков. В районе Григоровки ДНР ликвидирована украинская ДРГ. За минувшие сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 60 военнослужащих, машина пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град». На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих и самоходная артиллерийская установка «Акация». Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 137 районах, перечислили в Минобороны. В районе города Запорожье уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами ПВО ВКС России за сутки перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены 20 украинских беспилотников в районах пунктов Жовтневое Харьковской области, Сладкая Балка Запорожской области и Валерьяновка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.