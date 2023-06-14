|
|
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли более 800 военных и 20 танков
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За последние сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре машины пехоты, 15 бронемашин, две американские артсистемы М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также машина РСЗО «Град», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Времевском выступе в районе Макаровки Донецкой народной республики (ДНР) самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 бронемашин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь бронемашин противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Пречистовки ДНР успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери противника составили пять танков и пять бронемашин.
Рядом с Ровнополем ДНР, Левадным Запорожской области и совхозом «Октябрь» подразделениями российских войск подбиты пять танков ВСУ.
На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Жеребянками Запорожской области.
Кроме того, у Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск недалеко от Первомайского и Петровского ДНР успешно отражены две атаки противника. В ходе боев потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-20, отчитались в Минобороны.
Поблизости от Северска Малого и Часова Яра ДНР уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.
На Купянском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии подразделений Западной группировки войск рядом с Синьковкой, Берестовым и Артемовкой Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
В течение прошедших суток на этом направлении ликвидированы порядка 30 военнослужащих, бронемашина, а также самоходные артустановки М109 Paladin (США) и польская Krab.
На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника около Невского, Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Тернов, Торского ДНР, а также Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.
В районе Григоровки ДНР ликвидирована украинская ДРГ.
За минувшие сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 60 военнослужащих, машина пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 137 районах, перечислили в Минобороны.
В районе города Запорожье уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Средствами ПВО ВКС России за сутки перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены 20 украинских беспилотников в районах пунктов Жовтневое Харьковской области, Сладкая Балка Запорожской области и Валерьяновка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Путин назвал условие завершения конфликта на Украине
Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«В целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. <…> Но в конечном итоге это интересы США. Ключ к решению проблемы – на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружения и техники, все. Украинцы сами ничего не производят, на завтра они захотят вести переговоры. Уже не формально, а по существу», – цитирует ТАСС Путина.
По словам Путина, на переговорах в Стамбуле детально обсуждались вопросы безопасности Украины.
Ранее Путин заявил, что Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий.
Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley
InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley
|
|
Украинские силы уже потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской армии, пишет InfoBRICS.
По данным издания, Киев в ходе контрнаступления все еще не достиг каких-либо видимых успехов, но уже потерял немало переданных Западом танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Как пишет InfoBRICS, эксперты все больше склоняются к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, что обернется очередным геополитическим провалом НАТО.
Среди причин сложившейся ситуации издание называет ошибочно невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а также нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное ВСУ. В результате, пишет автор статьи, ВСУ уже унизительно потеряли большую часть боевых машин.
Тем временем США в рамках нового пакета помощи передали Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов.
В московском ЦУМе заметили одежду оскорбляющего Россию украинского дизайнера
Украинский дизайнер Таккори оскорбила Россию, но не стала возражать против продажи ее коллекции в ЦУМе
|
|
В ЦУМе – московском магазине люксовой одежды – появилась в продаже новая коллекция марки Tak.Ori, созданная украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко), которая после начала специальной военной операции России на Украине заняла жесткую антироссийскую позицию.
После появления ее новой коллекции в магазине в центре Москвы, у Таккори в соцсетях начали спрашивать о том, почему она продает свои вещи в ЦУМе. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала. «Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори.
Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», Таккори ответила: «Я, Украинка, когда-то по-другому говорила?». Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах».
Следует отметить, что в России одежда Tak.Ori продавалась около десяти лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционировала себя как «итальянского дизайнера русского происхождения».
Таккори училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заявили, что украинский президент продали страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье».
В комментариях недовольные позицией Таккори заявили, что откажутся от бренда и даже пригрозили «выкинуть шапки».
Отметим, что хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Одессе и других регионах Украины
В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах Запорожской области прогремели взрывы, сообщают СМИ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе начался пожар, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в городе «прогремели уже четыре взрыва». Кроме того, «в ряде областей к вражеским объектам летят «Герани».
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в Запорожье прозвучали два взрыва.
Напомним, во вторник взрыв прогремел в городе Днепре (Днепропетровске) и в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
|
|
Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.
Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.
ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.
Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.
Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России
Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца
|
|
Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ.
«Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог.
«Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт.
«Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница.
«Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер.
«Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт.
«Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер.
Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России
Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки.
Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
|
|
Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Артиллерия России уничтожила позиции, с которых ВСУ били по Белгородской области
Минобороны России показало уничтожение позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
|
|
Минобороны России опубликовало видеозапись того, как артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают позиции, с которых артиллерия вооруженных сил Украины обстреливала Белгородскую область.
Один из военнослужащих рассказал, что после выявления цели разведкой российское «кочующее орудие» выдвигается на позицию и «отрабатывает по этой цели», корректируя огонь с помощью беспилотника. «Цель уничтожена. По второй цели работали – оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», – приводит его слова ТАСС.
Он сообщил, что уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. Российский военнослужащий пояснил, что ВСУ «ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты».
В российских артиллерийских расчетах действуют в том числе военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.
В ведомстве уточнили, что помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, российские расчеты разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных, передает РИА «Новости».
В свою очередь боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал, как артиллеристы Южной группировки российских войск вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на Донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут участвовать в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
На границе Латвии выстроились очереди желающих въехать в Россию украинцев
LSM: На границе Латвии появились очереди из желающих въехать в Россию украинцев
Очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию, выстроились на пункте пропуска Виентули в Латвии, пишет портал LSM.
На прошлой неделе на латвийской границе начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России, сообщает портал LSM.
С конца мая в пункте по оказанию помощи начали выстраиваться очереди из украинцев, отмечает радио Sputnik.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров
Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.
Бойцы «Ахмата» направлены на защиту Белгородской области
Глава Чечни Кадыров: Бойцы «Ахмата» отправятся защищать Белгородскую область от диверсантов
|
|
Бойцы батальона «Запад-Ахмат» начнут принимать участие в предотвращении диверсионных вылазок в приграничные районы России, и все цели будут достигнуты, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что в работе будут задействовать бойцов батальона «Запад-Ахмат», они начнут работать «в тесном контакте с другими подразделениями, это позволит значительно усилить безопасность на приграничных территориях».
По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов уже встретился с представителями Минобороны, уководством областного управления Росгвардии и губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, обсудив этот вопрос.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на приграничные районы связаны с желанием отвлечь российские силы и средства с других критических для Украины направлений, но для защиты граждан будет сделано все.
Также президент заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
В Совете Европы призвали Украину скорректировать закон о нацменьшинствах
Венецианская комиссия призвала Раду скорректировать закон о нацменьшинствах для соответствия Конвенции о правах человека
Ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека, заявила Венецианская комиссия при Совете Европы.
Юристы комиссии призвали Киев скорректировать текст. Рекомендации включают «право для каждого человека организовывать мероприятия на языке национальных меньшинств», а также отмену «обязательного предоставления перевода на украинский язык общественных мероприятий по требованию посетителей».
Кроме того, Украину призвали изменить некоторые пункты документа, упростив издание книг на языках нацменьшинств, а также рассмотреть вопрос перевода официальных названий и общественной информации на эти языки. Кроме того, предлагается сделать шаги по использованию этих языков органами власти, передает РИА «Новости».
Как заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, позиция Венецианской комиссии свидетельствует, что «у национальных сообществ, живущих в Украине», должно быть «право на образование на родном языке».
Напомним, Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним. В январе венгерский президент Каталин Новак заявила, что высказала в письме украинскому коллеге Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, которые касаются положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова
Замруководителя Совбеза Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова
С учетом поставок дальнобойных видов оружия Украине «санитарная зона» должна проходить по границам Львова, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал в Telegram слова президента Владимира Путина о необходимости создать демилитаризованную «санитарную зону» для безопасности России. По словам Медведева, учитывая поставки Киеву Западом дальнобойных видов оружия, такую линию следует проложить по границам Львова.
Кроме того, указал замруководителя Совбеза, исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве «Северных потоков», у Москвы нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана.
Во вторник президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки
Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
Путин подчеркнул, что большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза.
«Мы это понимаем. Мы сознательно пошли на это (зерновую сделку), чтобы поддержать развивающиеся страны – наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз», – цитирует его ТАСС.
Также Путин добавил, что в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит, а коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. «Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки», – отметил он.
По словам Путина, Россия готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объем зерна, который сейчас идет с Украины, в случае входа из зерновой сделки Москвы.
Ранее Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки.