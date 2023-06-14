На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли более 800 военных и 20 танков

За последние сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре машины пехоты, 15 бронемашин, две американские артсистемы М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также машина РСЗО «Град», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Времевском выступе в районе Макаровки Донецкой народной республики (ДНР) самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 бронемашин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь бронемашин противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Около Пречистовки ДНР успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери противника составили пять танков и пять бронемашин.

Рядом с Ровнополем ДНР, Левадным Запорожской области и совхозом «Октябрь» подразделениями российских войск подбиты пять танков ВСУ.

На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Жеребянками Запорожской области.

Кроме того, у Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск недалеко от Первомайского и Петровского ДНР успешно отражены две атаки противника. В ходе боев потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-20, отчитались в Минобороны.

Поблизости от Северска Малого и Часова Яра ДНР уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

На Купянском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии подразделений Западной группировки войск рядом с Синьковкой, Берестовым и Артемовкой Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

В течение прошедших суток на этом направлении ликвидированы порядка 30 военнослужащих, бронемашина, а также самоходные артустановки М109 Paladin (США) и польская Krab.

На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника около Невского, Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Тернов, Торского ДНР, а также Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.

В районе Григоровки ДНР ликвидирована украинская ДРГ.

За минувшие сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 60 военнослужащих, машина пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 137 районах, перечислили в Минобороны.

В районе города Запорожье уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Средствами ПВО ВКС России за сутки перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены 20 украинских беспилотников в районах пунктов Жовтневое Харьковской области, Сладкая Балка Запорожской области и Валерьяновка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.